Lista 400 recibe a grupo de dirigentes del Frente Amplio e inauguran nuevo local

“El local es de Germán Libonati y otros referentes que trabajaban antiguamente con la 770 de Andrés Lima”

EL PUEBLO dialogó con el dirigente nacionalista Pablo Constenla, candidato a Diputado por la Lista 400 de “Aire Fresco”, tras la inauguración de un nuevo baluarte partidario enfrente del Parque Solari, destacando que se trata de un local que pertenece a dirigentes que militaban en una lista de Andrés Lima que decidieron sumarse a la 400 luego de observar el gesto de su renuncia en Salto Grande.

– Inauguraron un local de la Lista 400 con un acto donde participó Albisu, ¿es así?

– Primero que nada, se trata de un precioso local en un muy buen lugar, en Blandengues casi Paraguay, bien enfrente del Parque Solari. Es de Germán Libonati y otros referentes que trabajaban antiguamente con la 770 de Andrés Lima. Son cosas de la vida que uno conoce gente en diferentes lugares y un día nos encontramos a través de Héctor Trinidad, que también es referente de la Lista 400, tuvimos una conversación donde me hablaron de la disconformidad que tenían por las falsas promesas de Lima, no solo a ellos sino a gente que le había prometido un montón de terrenos, cosa que no cumplió. Y cuando renuncio a Salto Grande, ese día me llaman para felicitarme por el gesto que yo había tenido al renunciar, y ahí me invitaron a comer un asado. Fui, empezamos a charlar de política, ahí se da que nos ceden ese hermoso local, quedamos en que van a apoyar a la 400 y a Carlos Albisu para la Intendencia de Salto.

– ¿Cuántos locales llevan inaugurados?

– El único que hemos inaugurado es éste, reinauguramos la Departamental de Saladero en lo que fue el trabajo en defensa de la LUC, que ahí le pusimos el nombre de Juanita Emed, porque la mamá de Carlitos siempre acompañó a esta lista por una amistad que tuvo toda la vida con mi madre, y era muy querida porque hizo muchas obras en todo Salto con ese perfil silencioso de Juanita, nunca mezcló ni miró el pelo de nadie para dar una mano.

– ¿Cuál piensa que es la principal virtud de la Lista 400?

– La Lista 400 se caracteriza por no haber parado nunca de trabajar, aunque lo hemos hecho de manera muy silenciosa, siempre cerca de la gente, que es lo que a uno lo gratifica, porque aparecer ahora en época electoral con esas listas golondrinas, algo que pasa en todos los partidos, o incluso hasta puede aparecer algún partido golondrina. La gente está cansada del político que te viene seis o cuatro meses antes con la solución de todos tus problemas, y después se olvida. Nunca cambiamos nuestro número de teléfono, siempre hemos atendido todas las llamadas, hemos recibido la crítica y el enojo de la gente mirándolos a los ojos, porque uno tiene que escuchar mucho. Por eso, esta lista y particularmente nosotros, reafirmamos nuestra honestidad y compromiso a trabajar contra quienes desprestigian la tarea política.

– ¿Cuál es su principal prioridad como candidato a Diputado?

– Son varias cosas que uno pretende. Primero que nada, es representar bien a Salto, de golpear todas las puertas y exigir a los diferentes Ministerios, para que vengan inversores. Hoy algo que preocupa mucho en Salto es la falta de empleo. Es verdad que tenemos ciertos problemas, pero me parece que hemos convertido los problemas en excusas. Si miramos a Paysandú, tiene el mismo problema del paso de frontera con Colón junto a la disparidad de precios que había y que ahora se normalizó un poco, pero sin embargo uno va a Paysandú y siente envidia. Antes éramos legítimos competidores, había mucha rivalidad, no solo en el deporte, nos peleábamos para ver cuál era la ciudad más pujante. Hoy hemos perdido eso.

Salto tiene que recuperar el empleo a través de inversiones genuinas, pero sobre todo, recuperar a nuestro departamento que para eso confiamos en Albisu como gestor. Pero como Diputado, promover leyes, por ejemplo, para un parque industrial o para pelear una ley para que haya una zona franca en el norte del país, pero que esté en Salto. Que sea un lugar que atraiga a la inversión, y para eso se precisa una ley que realice descuentos impositivos que motive a los inversores a radicarse en Salto. También a través de la Ley de Parque Industriales, que es como se llama, pueden tener muchos beneficios fiscales que son tentadores para los empresarios. Pero además, poniéndoles también obligaciones, como la de tener un porcentaje de mano de obra salteña. Porque tampoco nos sirve que venga una mega empresa y traiga a su gente de otro lado.

Hay una causa que me parece que es muy justa, que no es mía, que el impulsor ha sido Mario de los Santos, y que ojalá se dé en este gobierno, pero si no, seguiremos intentando que los exobreros de Salto Grande más que una ley reparatoria tengan la satisfacción de decir que el Estado uruguayo cumplió con ellos y que se hizo justicia luego de tantos años de lucha. Igualmente tengo que expresar mi orgullo de saber que en este período fueron recibidos por primera vez por un Presidente y por el Ministro de Trabajo Pablo Mieres, donde estuvimos acompañando, porque Carlos Albisu fue quien gestionó esas reuniones. Por lo menos el gobierno atendió el problema, y ahora esperamos que lo solucione.