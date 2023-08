Línea Azul 0800 5050 da respuesta oportuna en casos de violencia y puede evitar desenlaces trágicos

Dinorah Gallo Directora General INAU

En el marco de los festejos de los 35 años de Plan CAIF, estuvo en Salto la Directora General de INAU Dinorah Gallo.

En medio de la discusión que hay a nivel nacional sobre las actuaciones por el femicidio de Valentina en Maldonado en manos de su ex novio, EL PUEBLO consultó a Gallo sobre la responsabilidad o el alcance que tiene INAU para evitar este tipo de situaciones .

En respuesta destacó la importancia de la Línea Azul para que INAU pueda intervenir en estas situaciones de violencia , hacer un abordaje insterinstucional y prevenir finales trágicos como el de referencia.

Por otra parte sostuvo que se trabaja para que INISA se independice de INAU.

«En primer lugar INAU no tiene intervención porque se trata de un adolescente que cometió un hecho ilícito inimputable con pase a INISA, pero el organismo acompaña y tiene dispositivos en las medidas socio educativas no privativas de libertad. Son dispositivos que realmente regula INISA pero que están dentro de INAU, todavía no hemos logrado esa separación, al igual que las medidas de privación de libertad que se atienden dentro del organismo en aquellos lugares donde no existen dispositivos específicos de INISA.»

Agregó que se están hanciendo coordinaciones y negociaciones con INISA «para poder separar definitivamente».

Recordó que en Salto existe un dispositivo que es de INAU donde se atienden esas medidas con funcionarios del propio INAU .

LINEA AZUL 0800 5050

Al ser consultada por EL PUEBLO sobre el trabajo de prevención que puede hacer INAU conociendo casos de violencia entre adolescentes , Gallo espondió que hay herramientas para el abordaje que la población tiene que saber.

«Sin perjuicio de las acciones que la mamá de Valentina entendiera conveniente realizar, si hubiera realizado alguna denuncia a través de la Linea Azul y los dispositivos que nosotros tenemos de atención en el territorio ,nosotros al recibir esa situación la atendemos . En ese caso la chica hubiera ingresado a nuestro sistema y con el equipo itinerarios que trabaja el tema , podría haber sido una de las cuestiones de prevención . Sin perjucio de la participación de INMUJERES y de otros organismos en esa actuación interinstitucional que tenemos para la prevención de estas situaciones, pero en este caso específico no tenemos registro de denuncia»

Aseguró que INAU tiene mucha difusión respecto a los mecanismos para abordar estas situaciones .

«Hacemos difusión permanentemente y tenemos la posibilidad que los ciudadanos puedan hacer las denuncias a través de los celulares en forma gratuita porque tenemos convenio con todas las empresas de telefonía celular.»

La Línea Azul recepciona, a través del número 0800 5050 y del sitio web de INAU, denuncias de la comunidad relacionadas a situaciones de violencia y vulneración de derechos vividas por niños, niñas y adolescentes a fin de dar respuesta a las mismas.

Coordina con otros actores involucrados las intervenciones a realizar de acuerdo a las demandas recepcionadas, a fin de dar una primera respuesta a las situaciones de vulneración de derechos. Además, realiza y/o coordina las acciones que permitan una aproximación diagnóstica tendiente a dar respuestas oportunas y efectivas.

Requisitos

No es necesario presentar ningún tipo de documento para realizar el trámite, aunque si se puede (en caso que el medio utilizado lo permita), aportar imágenes (fotos, capturas de pantalla) que ayuden a ilustrar de qué se trata la situación a denunciar.

Las denuncias se pueden realizar cuando se detectan:

Niños/as y adolescentes que se encuentren en un contexto familiar de maltrato.

Familias con problemas de abuso, padres con consumo problemático de sustancias o con patologías psiquiátricas, incapacitados para el correcto cuidado de sus hijos.

Situaciones de todo tipo de maltrato, ya sea físico, psicológico, abuso sexual, explotación u otras forma de vulneración de derechos hacia niños, niñas y adolescentes.

Situaciones de mendicidad o de calle de niños, niñas o adolescentes.

Todo ciudadano y ciudadana, desde cualquier punto del país puedan hacer una denuncia a la Línea Azul. No tiene costo