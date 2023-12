Lima en carrera. Malaquina se lanza, Coutinho se renueva y Albisu anda en la vuelta

El Plenario Nacional del Frente Amplio aprobó cuatro pre candidaturas a la Presidencia de la República: Carolina Cosse, Yamandú Orsi, Mario Bergara y Andrés Lima.

Y esta habilitación del Plenario Nacional pone en carrera al Intendente de Salto Andrés Lima.

Es bueno puntualizar de entrada, que todos en el FA, incluso entre los cuatro pre candidatos, saben que esta carrera es un mano a mano entre Cosse y Orsi. Por ahora las encuestas favorecen al actual intendente de Canelones, con claras ventajas.

Los objetivos de Bergara y Lima son otros, y eso también lo saben todos en el FA. Mario Bergara lo que pretende es construir una línea fuerte de Centro Izquierda para el Senado en el mes de octubre y consolidar la propuesta en todo el país, pero pretensiones presidenciales, ninguna.

Los de Lima es diferente y viene planificado desde hacer largo tiempo y con una “data interna” que alienta a seguir por ese camino.

Coinciden con Bergara en lo de construir una línea fuerte para el Senado, pero con un objetivo más ambicioso mirado a la distancia. En el entorno de Lima, off de record, parecería ser que se hacen algunas cuentas. Primero, que la rivalidad entre Orsi y Cosse es muy fuerte, disimulable, pero fuerte y que es muy difícil que quien pierda las internas acepte ir como segundo en la fórmula Presidencial. En el Sur, se da a Mario Bergara como tercero en las Internas, porque no toman en cuenta a Lima, y por lo tanto si no acepta quien sale segundo, el compañero de fórmula sería el tercero (Bergara).

Sin embargo en el limismo se entusiasman y dicen que tal como van las cosas, Lima puede lograr el tercer lugar entre los pre candidatos. Y se basan que Lima ha hecho alianza en casi todos los departamentos ya, y que piensa completar esas alianzas ante de las Internas. Esas alianzas, en su mayoría son con agrupaciones departamentales, que no están, generalmente, en el radar de las encuestas.

Otro dato que maneja, y lo comprueban todas las semanas, es que Lima gana espacio en Montevideo, en barrios tan fuertes como el Cerro y La Teja. Pero además se adentra en barrios que ni los propios montevideanos registran. “Si sale todo bien, las encuestadoras tendrán que publicar: “No lo vimos venir”, nos comentó un viejo frenteamplistas, que ve a Lima con chance.

Con chance de integrar la fórmula tanto con Cosse como con Orsi. Porque en estas elecciones tienen tanto valor la fórmula paritaria como la de Capital-Interior, tomándose a Orsi como del área metropolitana y no tanto del interior.

RAICES CANTA EN TRIO

“Raíces”, sector frenteamplista salteño en construcción, integrado por agrupaciones y frenteamplistas independientes, que no comulgan políticamente con Andrés Lima, ha nombrado a Ramón Fonticiella, Mijail Pastorino y Mónica Cabrera como sus figuras representativas. Raíces propone una alternativa a Lima con una mirada que va más allá de las internas, buscará alcanzar la diputación y llegar con posibilidades ciertas a competir por la Intendencia.

MARCELO MALAQUINA PLANTA BANDERA

El sábado 2 de diciembre no será un sábado más para Marcelo Malaquina, como el mismo lo dice: “Nos reunimos para proclamar mi candidatura a la intendencia de Salto, en un acto político que contará con la presencia de los cinco pre candidatos presidenciables del partido colorado, se llevará a cabo en la casa del partido colorado”. Señala que estarán: Guzmán Acosta y Lara, Robert Silva, Gabriel Gurmendez, Andrés Ojeda y Gustavo Zubía.

El simple hecho que cinco de seis pre candidatos a la Presidencia del Partido Colorado, hasta el momento, vengan a respaldar este lanzamiento de su candidatura a la Intendencia de Salto, hablan de la importancia que le dan a la misma, la confianza en el joven dirigente salteño y del respaldo que se le da al Secretario General de la Lista 1, respaldo que muchas veces ni avezados políticos reciben..

Señalemos que el sexto candidato, el actual Ministro de Turismo, Tabaré Viera, no fue invitado porque respalda la candidatura de Germán Coutinho a la Intendencia y no por otro motivo.

Voceros de Vamos Salto han escrito en redes sociales, que eso lo que logra es “Dividir”. La mirada de las tiendas de Malaquina es diferente, y que simplemente se invitó a pre candidatos que no han tomado partido, por otros candidatos locales.

Hay muchas expectativas por escuchar el mensaje que lanzará este sábado Marcelo Malaquina. Conocer sus ideas principales, sus propuestas y sobre todo su convocatoria, tanto a colorados como de otros partidos para que se sumen a su candidatura a la Intendencia.

Sin dudas que de arranque Malaquina ingresa a las grandes ligas y por lo que ha venido trascendiendo en los últimos tiempos, varios grupos colorados y figuras de renombre en nuestro medio de dicha colectividad política han venido manteniendo reuniones y están dispuestos apoyar a Malaquina, ya desde las Internas y con pre candidaturas a Diputados, muchos de ellos. Circulan muchos nombres, y grupo, esperemos a que se oficialicen.

COUTINHO CON VIERA Y CON LA RENOVACIÓN

El Senador Germán Coutinho ya desde hace un buen tiempo viene labrando un acuerdo con Tabaré Viera, Coutinho respalda la pre candidatura de Viera a la Presidencia. Una candidatura que viene con el respaldo además, del dos veces Presidente Julio María Sanguinetti. Viera siempre fue mano derecha de Sanguinetti, quien cuenta, todavía, con un fuerte caudal electoral entre los colorados. El otro aporte grande es de Rivera, Viera, que viene de allí, y fue intendente por más de un período, mantiene fuerte predicamento en el departamento norteño. A eso se suma entonces el Vamos Salto que es una fuerte expresión electoral dentro del Partido Colorado.

El objetivo de Coutinho es renovar su banca en el Senado, y a futuro, tener en el 2025 la chance de volver a competir por la Intendencia de Salto.

Las cartas de Coutinho están en la lista 20115 (Omar Estevez) quien va por renovar su banca en Diputados, y dos jóvenes que renuevan la cara a Vamos Salto, pero, por los que no hay medidas de sus posibilidades, por ser debutantes en contiendas nacionales de esta importancia. Mariano Casola es una de las apariciones más importantes del sector en los últimos tiempos, va con la lista 6060, y el otro es el Dr. Matias Rocha con la lista 10 que a su vez reúne a varias listas pequeñas que se unieron tras este nombre y este número.

Dentro de los jóvenes también está Juan Carlos Ambrosoni, Presidente de la Coordinadora de Jóvenes del Partido Colorado, que aparece como una promisoria figura de Vamos Salto y que seguramente estará siendo parte muy activa en las Internas del año que viene.

ALBISU ANDA EN LA VUELTA

En realidad, a ciencia cierta nadie puede decir que Albisu se fue en un momento, o que regresó de pronto. En parte nos hace acordar la canción del gran Yabor, “de vuelta por el barrio”, porque anda por los barrios y en reuniones “poniendo oídos, por ahora, sin gargantas”, (algo que profesionalmente sabe mucho del tema).

Yabor cuando canta, dice: “El reencuentro con la barra/ entre chamuyos y festejos/ cobijados en la esquina del Café. /De vuelta por el barrio voy/ en un candombe, manso”.

Y las agrupaciones, las del Espacio 50, y otras, salen a los barrios a pedir el voto para Albisu en el próximo ciclo electoral.

Y TAMBIÉN SE COMENTA POR AHÍ…

Que la Lista 180, las de los Bonet (Pablo y Augusto) ponen proa al 2024, armando su estructura, cargando las mochilas con propuestas y trabajando con ganas de fortalecer la raíz wilsonista en Salto.

El Partido Independiente se muestra más participativo en las últimas semanas, y notan los conducidos en Salto por Hoover Rosas que hay más interés en la ciudadanías en escuchar sus propuestas.

En Cabildo Abierto, están todos los grupos activos. La recolección de firma les da visualidad, como decían los viejos profesores, “Contexto y Continente”. El número de firmas conseguidas es muy alto, y piensan llegar a las cifras requeridas por la Corte antes de abril 2024.

Camaca