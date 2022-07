Lima declaró que no comparte propuesta de bajar la edad para acceder a la libreta de conducir

Entiende que no es aconsejable

El intendente de Salto, Andrés Lima, se refirió a la propuesta realizada por su par de Durazno, Carmelo Vidalín, de bajar la edad para acceder a la libreta de conducir.



Lima indicó que en el caso de Salto la legislación ya autoriza a los jóvenes a acceder a libreta de conducir a partir de 16 años, pero únicamente para motocicletas sin cambios de hasta 50 cc. «Yendo al fondo de la cuestión, no compartimos la iniciativa, y si la propuesta llegara a plantearse en el Congreso de Intendentes, así lo haremos saber. Fundamentalmente porque si uno mira los números aportados por Unasev y analiza la realidad de este país, ve que en el 2021 ocurrieron 224 fallecimientos de motociclistas jóvenes, y si se compara con los años anteriores a la pandemia, en los últimos años hubo un incremento de la siniestralidad en jóvenes del orden del 30 por ciento». Teniendo en cuenta esa situación de siniestralidad vial, Lima enfatizó que «desde el gobierno departamental entendemos que hay que apostar a la concientización, seguir con el trabajo que se viene realizando de generar conciencia en niños y adolescentes, con actividades en escuelas y liceos. Hay que seguir trabajando sobre la responsabilidad en el manejo porque allí está en juego no solo la integralidad física y la vida de los jóvenes , sino también de terceros, de acompañantes, peatones».

En el mismo sentido, el intendente salteño destacó la importancia de los controles de espirometría. «En Salto se retiran hasta 20 vehículos por fin de semana a conductores que manejan habiendo tomado alcohol. Con esos controles, que se realizan permanentemente, también se va generando conciencia. Entendemos que bajar la edad no es aconsejable y como Intendencia de Salto, llegado el caso, plantearemos nuestra postura».