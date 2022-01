Biguá siempre está: 78 a 76

En Villa Biarritz, Biguá recibió a Urupan en el partido más atractivo de la pasada fecha disputada por la Liga Uruguaya de Básquetbol, donde se jugaron todos los partidos a la misma hora. Fue victoria de Biguá por 78 a 76

PARTIDO A PARTIDO

Nacional 87-91 Hebraica Macabi

Peñarol 93-64 Malvín

Goes 81-67 Olivol Mundial

Olimpia 104-90 Capitol

Urunday Universitario 84-90 Defensor Sporting

Trouville 81-90 Aguada