Liga Salteña: ¿El reino de la «manija»?

Sucedió sobre el final de esta semana, a pocos metros del ingreso al local de la Liga Salteña de Fútbol. Tres delegados para compartir el diálogo, más el cronista de EL PUEBLO.

En un determinado momento, uno de los delegados tiró la reflexión, «porque la cosa no es de ahora, sino de un tiempo a esta parte. Yo tengo la sensación que en varios aspectos, en la Liga Salteña se funciona a base de la «manija». Para alcanzar algunos fines, aquí tenemos expertos en la «manija» y lo grave es la «manija» que viene de afuera. Son los que hablan o escriben en las redes sin haber pisado nunca una sesión. Esos me preocupan, porque a falta de razones, terminan en el invento o se asocian al doble discurso. No se quien puede parar este tipo de «manija», porque además duele y decepciona que gente grande caiga en estas actitudes. Aunque se entiende en los casos de los que no tienen idea cómo funciona la Liga».

En buen romance al delegado habría que concederle el beneficio de la razón.

Porque es válido que se concluya en una certeza argumental, CUANDO SE TIENE CONOCIMIENTO DE CAUSA.

Pero asquea la situación que se genera, por quienes tocan de oído.

En las últimas semanas, algunos casos puntuales: las gestiones de la Liga para que el Dickinson luzca en el futuro piso sintético; la ausencia de Salto en mayores y juveniles a nivel del Campeonato del Interior; el dinero al que los clubes accedieron en los últimos meses, por efecto de la recaudación; los montos de la televisión, tras aquel paso previo del contrato por cinco años; el Campeonato Salteño de la «A» a partir de agosto y la posibilidad de un período de pases especial, el final de ciclo o no de Marcelo Beltramelli como presidente de la divisional «B», más toda aquella historia de idas y vueltas, que determinó la conclusión del ciclo de José Luis Sabarrós en la gerencia de la Liga.



DE SABER Y NO SABER

No se podría cuestionar el derecho a la opinión. Libertad de expresiones en el fútbol también. Pero la cuestión central es que no faltan los que sostienen un enfoque SIN SABER o desconociendo LOS PORQUÉ.

O sea: ¿por qué Salto no jugará la Copa de OFI o porqué la necesidad de exponer al Parque Dickinson a un mejoramiento global?

En cada área de decisión, HUBO RAZONES. Los neutrales de la Liga y los representantes de clubes….¡bien que lo saben!

Se puede combatir o rechazar una resolución, pero la base de ese conocimiento NO PARECE EXISTIR. Y es ahí cuando la «manija» avanza, tritura, confunde.

«Lo grave es la manija que viene de afuera», sostenía el delegado.

Definitivamente no le falta razón. La manija fulera. Tan mal parida como siempre.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-