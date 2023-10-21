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Liga Salteña de Fútbol Sénior. Vengan: es la décima

La décima fecha de la segunda rueda, para jugarse esta tarde a nivel de la Liga de Fútbol Sénior. En cada una de las divisionales, con estos partidos incluídos en el calendario. Por todas las canchas y con los árbitros también.

CANCHA HORA LOCATARIO VISITANTE ÁRBITRO
DAYMAN 14:30 SAN ISIDRO “B” HINDU LUIS BENNETT
16:15 SAN ISIDRO “A” LA REPUBLICA JULIAN RODRIGUEZ
VAIMACA14:30 QUEPAMA CYBARAN WILLAMS CACERES
16:15 VAIMACA LA CAFETERA MARCELO RODRIGEZ
ESTADIO RUFINO ARAUJO14:30 CEIBAL “A” GLADIADOR JORGE RACEDO
16:15 CEIBAL “B” SALTO URUGUAY JULIO ANDRADE
CENTRO DE CHOFERES14:30 SUD AMERICA “B” BAMASOL MARCELO CASTILLO
16:15 CIRCULO POLICIAL SP. UNIDOS CYBARAN FABIAN OSES
CUARTEL SUR14:30 INDEPENDENCIA PARQUE SOLARI “B” RICHARD GOMEZ
16:15 DOS NACIONES “A” SAN EUGENIO FELIX FALCON
DEP. ARTIGAS (AL NORTE)14:30 FOLORIDA BARCELONA JHON GUGLIELMONE
16:15 DEP. RETIRO LAZARETO FABIAN ACOSTA
CUARTEL NORTE14:30 LA BRIGADA SP. CERRO JUAN BUENO
16:15 SALTO GRANDE “B” DEP. ARTIGAS SANTOS GALLI
SALTO NUEVO14:30 SALTO NUEVO “B” UNIVERSITARIO JULIO BLANCO
16:15 FENIX SALTO NUEVO “A” DAVID ARGAIN
FERROVIARIA 16:00 DEP. IPIRANGA LIBERTAD ANGELO MARTINEZ
ESTADIO CARLOS AMBROSONI 16:00 RIVER PLATE PEÑAROL RICARDO FLORES
JULIO POZZI N° 3 16:00 ADEOMS EL TANQUE MARCELO DIAZ
PARQUE POLICIAL 16:00 SUD AMERICA “A” PARQUE SOLARI “A” SERGIO DE LOS SANTOS
INDEPENDIENTE 16:00 FERROCARRIL SANTE ROSA CARLOS LOPEZ
ALMAGRO 16:00 B° QUIROGA ALMAGRO DANILO URRUTI
DANUBIO 16:00 DANUBIO ARSENAL JULIO SOSA
COMPLEJO REMEROS 16:00 REMEROS “C” LA ACADEMIA JUAN D. SANTIN
SALADERO 16:00 SALADERO ALBION NICOLAS BARATTA
ESTADIO TOMAS GREEN 16:00 SP. RODO TIGRE MIGUEL BIASSINI
ISLA BONITA 16:00 UNION D´ATILIO REMEROS “B” SERGIO RIVERO
ATL. JUVENTUS Gana los puntos a IPRU

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