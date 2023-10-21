Liga Salteña de Fútbol Sénior. Vengan: es la décima

La décima fecha de la segunda rueda, para jugarse esta tarde a nivel de la Liga de Fútbol Sénior. En cada una de las divisionales, con estos partidos incluídos en el calendario. Por todas las canchas y con los árbitros también.
|CANCHA
|HORA
|LOCATARIO
|VISITANTE
|ÁRBITRO
|DAYMAN
|14:30
|SAN ISIDRO “B”
|HINDU
|LUIS BENNETT
|16:15
|SAN ISIDRO “A”
|LA REPUBLICA
|JULIAN RODRIGUEZ
|VAIMACA
|14:30
|QUEPAMA
|CYBARAN
|WILLAMS CACERES
|16:15
|VAIMACA
|LA CAFETERA
|MARCELO RODRIGEZ
|ESTADIO RUFINO ARAUJO
|14:30
|CEIBAL “A”
|GLADIADOR
|JORGE RACEDO
|16:15
|CEIBAL “B”
|SALTO URUGUAY
|JULIO ANDRADE
|CENTRO DE CHOFERES
|14:30
|SUD AMERICA “B”
|BAMASOL
|MARCELO CASTILLO
|16:15
|CIRCULO POLICIAL
|SP. UNIDOS CYBARAN
|FABIAN OSES
|CUARTEL SUR
|14:30
|INDEPENDENCIA
|PARQUE SOLARI “B”
|RICHARD GOMEZ
|16:15
|DOS NACIONES “A”
|SAN EUGENIO
|FELIX FALCON
|DEP. ARTIGAS (AL NORTE)
|14:30
|FOLORIDA
|BARCELONA
|JHON GUGLIELMONE
|16:15
|DEP. RETIRO
|LAZARETO
|FABIAN ACOSTA
|CUARTEL NORTE
|14:30
|LA BRIGADA
|SP. CERRO
|JUAN BUENO
|16:15
|SALTO GRANDE “B”
|DEP. ARTIGAS
|SANTOS GALLI
|SALTO NUEVO
|14:30
|SALTO NUEVO “B”
|UNIVERSITARIO
|JULIO BLANCO
|16:15
|FENIX
|SALTO NUEVO “A”
|DAVID ARGAIN
|FERROVIARIA
|16:00
|DEP. IPIRANGA
|LIBERTAD
|ANGELO MARTINEZ
|ESTADIO CARLOS AMBROSONI
|16:00
|RIVER PLATE
|PEÑAROL
|RICARDO FLORES
|JULIO POZZI N° 3
|16:00
|ADEOMS
|EL TANQUE
|MARCELO DIAZ
|PARQUE POLICIAL
|16:00
|SUD AMERICA “A”
|PARQUE SOLARI “A”
|SERGIO DE LOS SANTOS
|INDEPENDIENTE
|16:00
|FERROCARRIL
|SANTE ROSA
|CARLOS LOPEZ
|ALMAGRO
|16:00
|B° QUIROGA
|ALMAGRO
|DANILO URRUTI
|DANUBIO
|16:00
|DANUBIO
|ARSENAL
|JULIO SOSA
|COMPLEJO REMEROS
|16:00
|REMEROS “C”
|LA ACADEMIA
|JUAN D. SANTIN
|SALADERO
|16:00
|SALADERO
|ALBION
|NICOLAS BARATTA
|ESTADIO TOMAS GREEN
|16:00
|SP. RODO
|TIGRE
|MIGUEL BIASSINI
|ISLA BONITA
|16:00
|UNION D´ATILIO
|REMEROS “B”
|SERGIO RIVERO
|ATL. JUVENTUS Gana los puntos a IPRU