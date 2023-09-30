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Liga Salteña de Fútbol Sénior. La séptima de la segunda

Sábado de acción para la nueva fecha en la Liga Salteña de Fútbol Sénior, en este caso con la séptima fecha de la segunda rueda. De los partidos a las canchas y pasando por los árbitros centrales en cada caso, un todo para saber. En las cuatro divisionales que comprende el Sénior.

CANCHA HORA LOCATARIO VISITANTE ARBITRO
ESTADIO RUFINO ARAUJO 14:30 CEIBAL “A” ATL. JUVENTUS LUIS BENETT 
16:15 CEIBAL “B” SAN ISIDRO “A” RICARDO FLORES 
COMPLEJO SANTA MARIA14:30 LA ACADEMIA BARCELONA GERVACIO GUTIERREZ
16:15 HINDU LA CAFETERA FABIAN ACOSTA
ESTADIO GLADIADOR14:30 EL TANQUE LIBERTAD WILLAMS CACERES
16:15 GLADIADOR SALTO URUGUAY FABIAN OSES
CUARTEL SUR14:30 INDEPENDENCIA CIRCULO POLICIAL MARCELO RODRIGUEZ
16:15 DOS NACIONES “A” PARQUE SOLARI “A” MIGUEL BIASSINI
SALTO NUEVO14:30 CYBARAN SALTO NUEVO “B” DANILO URRUTI
16:15 SALTO NUEVO “A” PARQUE SOLARI “B” JESUS NASARIO
PARQUE POLICIAL14:30 BAMASOL B° QUIROGA JHON GUGLIELMONE
16:15 FLORIDA SUD AMERICA “A” CARLOS LOPEZ
DANUBIO14:30 DANUBIO SALTO GRANDE “B” JUAN D. SANTIN
16:15 SANTA ROSA REMEROS “C” MARCELO CASTILLO
ISLA BONITA14:30 UNION D´ATILIO LA REPUBLICA FERNANDO SAMIT
16:15 SP. RODO DEP. RETIRO JUAN BUENO
CERRO 16:00 CERRO ARSENAL RICHARD GOMEZ
CENTRO DE CHOFERES 16:00 UNIVERSITARIO SUD AMERICA “B” FELIX FALCON
CUARTEL NORTE 16:00 LA BRIGADA ALMAGRO SERGIO RIVERO
VAIMACA 16:00 QUEPAMA DEP. ARTIGAS JULIO SOSA
SALADERO 16:00 SAN EUGENIO TIGRE DAVID ARGAIN
INDEPENDIENTE 16:00 FRROCARRIL LAZARETO SANTOS GALLI
PEÑAROL 16:00 PEÑAROL FENIX MARCELO DIAZ
JULIO POZZI N° 3 16:00 ADEOMS SP. UNIDO CYBARAN OMAR NUÑEZ
FERROVIARIA 16:00 DEP. IPIRANGA SALADERO JULIAN RODRIGUEZ
COLONIA 18 DE JULIO 16:00 RIVER PLATE ALBION RUBEN GALLI
COMPLEJO REMEROS 16:00 REMEROS ”B” SAN ISIDRO “B” SERGIO DE LOS SANTOS
VAIMACA, Gana los puntos a IPRU, ELIMINADO del Campeonato por el Periodo 2023.

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