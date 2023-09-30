Liga Salteña de Fútbol Sénior. La séptima de la segunda

Sábado de acción para la nueva fecha en la Liga Salteña de Fútbol Sénior, en este caso con la séptima fecha de la segunda rueda. De los partidos a las canchas y pasando por los árbitros centrales en cada caso, un todo para saber. En las cuatro divisionales que comprende el Sénior.
|CANCHA
|HORA
|LOCATARIO
|VISITANTE
|ARBITRO
|ESTADIO RUFINO ARAUJO
|14:30
|CEIBAL “A”
|ATL. JUVENTUS
|LUIS BENETT
|16:15
|CEIBAL “B”
|SAN ISIDRO “A”
|RICARDO FLORES
|COMPLEJO SANTA MARIA
|14:30
|LA ACADEMIA
|BARCELONA
|GERVACIO GUTIERREZ
|16:15
|HINDU
|LA CAFETERA
|FABIAN ACOSTA
|ESTADIO GLADIADOR
|14:30
|EL TANQUE
|LIBERTAD
|WILLAMS CACERES
|16:15
|GLADIADOR
|SALTO URUGUAY
|FABIAN OSES
|CUARTEL SUR
|14:30
|INDEPENDENCIA
|CIRCULO POLICIAL
|MARCELO RODRIGUEZ
|16:15
|DOS NACIONES “A”
|PARQUE SOLARI “A”
|MIGUEL BIASSINI
|SALTO NUEVO
|14:30
|CYBARAN
|SALTO NUEVO “B”
|DANILO URRUTI
|16:15
|SALTO NUEVO “A”
|PARQUE SOLARI “B”
|JESUS NASARIO
|PARQUE POLICIAL
|14:30
|BAMASOL
|B° QUIROGA
|JHON GUGLIELMONE
|16:15
|FLORIDA
|SUD AMERICA “A”
|CARLOS LOPEZ
|DANUBIO
|14:30
|DANUBIO
|SALTO GRANDE “B”
|JUAN D. SANTIN
|16:15
|SANTA ROSA
|REMEROS “C”
|MARCELO CASTILLO
|ISLA BONITA
|14:30
|UNION D´ATILIO
|LA REPUBLICA
|FERNANDO SAMIT
|16:15
|SP. RODO
|DEP. RETIRO
|JUAN BUENO
|CERRO
|16:00
|CERRO
|ARSENAL
|RICHARD GOMEZ
|CENTRO DE CHOFERES
|16:00
|UNIVERSITARIO
|SUD AMERICA “B”
|FELIX FALCON
|CUARTEL NORTE
|16:00
|LA BRIGADA
|ALMAGRO
|SERGIO RIVERO
|VAIMACA
|16:00
|QUEPAMA
|DEP. ARTIGAS
|JULIO SOSA
|SALADERO
|16:00
|SAN EUGENIO
|TIGRE
|DAVID ARGAIN
|INDEPENDIENTE
|16:00
|FRROCARRIL
|LAZARETO
|SANTOS GALLI
|PEÑAROL
|16:00
|PEÑAROL
|FENIX
|MARCELO DIAZ
|JULIO POZZI N° 3
|16:00
|ADEOMS
|SP. UNIDO CYBARAN
|OMAR NUÑEZ
|FERROVIARIA
|16:00
|DEP. IPIRANGA
|SALADERO
|JULIAN RODRIGUEZ
|COLONIA 18 DE JULIO
|16:00
|RIVER PLATE
|ALBION
|RUBEN GALLI
|COMPLEJO REMEROS
|16:00
|REMEROS ”B”
|SAN ISIDRO “B”
|SERGIO DE LOS SANTOS
|VAIMACA, Gana los puntos a IPRU, ELIMINADO del Campeonato por el Periodo 2023.