Liga Salteña de Baby Fútbol. Presentaron a los DT de las selecciones de Salto en 10, 11 y 13 años.

El cuerpo de neutrales de la Liga Salteña de Baby Fútbol presentó en la

pasada sesión de clubes a tres orientadores técnicos que estarán al frente de

las selecciones de Salto de 10, 11 y 13 años. Resta definir por estos días quien

será el orientador técnico de 12 años.

En 10 años el técnico será José Reina, su ayudante será Lucas Repetti, en 11

años el técnico será Sergio De Mattos, su ayudante será Pablo Cincunegui

(ambos vienen de ganar el Campeonato Nacional el año pasado con esta

generación 2012) y en 13 años el técnico será Martín Barreto, quien todavía no

definió su ayudante de campo.

Fechas de los Campeonatos Nacionales de ONFI

Ya la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI) tiene el calendario para

los Campeonatos Nacionales de selecciones temporada 2023 en las tres

divisionales, en la A (donde se encuentra la Liga Salteña, quien fue la mejor del

país en la suma total el año pasado), en la B y en la C.

Con todas las fechas por categorías:

Categoría 12 años (Generación 2011).

Fase Clasificatoria.

Divisional A y B: 5 y 6 de agosto.

Divisional C: 12 y 13 de agosto.

Semifinales

Divisionales A, B y C: 16 y 17 de setiembre.

Finales

Divisional A: 21 y 22 de octubre.

Divisional B: 28 y 29 de octubre

Divisional C: 18 y 19 de noviembre

Categoría 11 años (Generación 2012).

Fase Clasificatoria.

Divisional A y B: 2 y 3 de setiembre.

Divisional C: 9 y 10 de setiembre.

Semifinales

Divisionales A y B: 7 y 8 de octubre.

Finales

Divisional A: 25 y 26 de noviembre.

Divisional B: 2 y 3 de diciembre.

Divisional C: 18 y 19 de noviembre

Categoría 10 años (Generación 2013).

Fase Clasificatoria.

Divisional A y B: 19 y 20 de agosto.

Divisional C: 26 y 27 de agosto.

Semifinales

Divisionales A,B y C: 30 de setiembre y 1º de octubre.

Finales

Divisional A: 4 y 5 de noviembre.

Divisional B: 11 y 12 de noviembre.

Divisional C: 18 y 19 de noviembre.

Categoría 13 años (Generación 2010).

Lo que se sabe del Campeonato de 13 años Copa Conmebol es que a fines de

mayo o comienzos de junio se jugará la fase clasificatoria por zonas.

“CANCHA CHICA”: MARTES Y JUEVES AL MEDIODÍA POR AM 1450

ARAPEY.

El programa deportivo “Cancha Chica” que se emite hace 21 años al mediodía

por AM 1450 Radio Arapey va los días martes y jueves.

Bajo la conducción y producción de José Luis Toriani Pereira, el programa se

ha convertido en un referente a la hora de saber que sucede con el fútbol de

los más chicos en Salto.