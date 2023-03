Liga Salteña de Baby Fútbol. Comenzaron las charlas para orientadores técnicos y delegados de mesa por zona.

Se empezó esta semana que pasó con las charlas destinadas a orientadores técnicos y delegados de mesa, las misma están orientadas a las personas que comienzan con sus tareas dentro del baby fútbol.

La primera instancia se hizo destinada a clubes de la zona Sur de la ciudad, el gimnasio Bernasconi fue el lugar elegido para que Martín Barreto el miércoles y Joselo Benítez el jueves dieran las charlas para DT y delegados de mesa respectivamente.

Con ello se busca instruir básicamente a las personas que tendrán esas tareas, la idea de la Liga Salteña de Baby Fútbol es contar con un Curso para orientadores técnicos este año que se apoyado por ONFI, algo que hace varios años no se hace en nuestro departamento.

Para la semana entrante la intención es realizar ambas charlas en la zona Este de la ciudad, abarcando la zona de Gladiador, Sud América y Liga Agraria. Los días se definirán el lunes en la sesión de Liga, se maneja a priori la sede de Gladiador para hacerlas allí.

SOL DE AMÈRICA: SIN 13 AÑOS Y CON ROBO DE CABLEADO.

El delegado de Sol de América, Maximiliano De María nos contó que se definió no jugar este año en 13 años, es que la mayoría de la generación emigró para el club Ceibal y no son suficientes los niños que quedaron para armar la categoría. El resto viene trabajando de cara al inicio del Campeonato Salteño pero no en la cancha completa ya que se vine trabajando en algunos sectores del piso del Quique Rivero.

Lamentablemente días pasados el club azul y oro de la zona del Ceibal volvió a sufrir un nuevo robo en sus instalaciones, esta vez fueron varios metros de cables y algunos focos.

JORNADA A BENEFICIO DE LAS SELECCIONES EL 19 DE MARZO

El cuerpo de neutrales de la Liga Salteña de Baby Fútbol comunicó en la pasada sesión que el domingo 19 de marzo se realizará una jornada deportiva en canchas de Universitario a beneficio de las selecciones de Salto que competirán este año en los Campeonato Nacionales de ONFI.

Dicha jornada tendrá la participación de los pre-baby de la mayoría de los clubes, y algunos equipos de nuestro medio y de Concordia en las categorías de 10, 11 y 12 años.

TIGRE: JUGARA EN 13 AÑOS Y NO EN 8 AÑOS.

El presidente del bay fútbol de Tigre, Álvaro Fraga nos comentó que este año no presentará la categoría de 8 años ante los pocos niños que hay, la idea es durante el año tratar de conformarla.

Lo que si confirmó fue la participación del club en 13 años, que viene trabajando como el resto de las categorías en el Tomas Green.

LA BLANQUEADA: LLAMA ASPIRANTES PARA SUS PLANTELES

La comisión de La Blanqueada encabezada por su presidente Pablo Silvestre llama a niños de todas las categorías para formar parte de sus planteles en esta temporada. Los niños interesados pueden concurrir a la cancha de la UBA 6 en el barrio Calafi de lunes a viernes a las 18 horas.

“CANCHA CHICA”: MARTES Y JUEVES AL MEDIODÍA POR AM 1450 ARAPEY.

El programa deportivo “Cancha Chica” que se emite hace 21 años al mediodía por AM 1450 Radio Arapey va los días martes y jueves.

Bajo la conducción y producción de José Luis Toriani Pereira, el programa se ha convertido en un referente a la hora de saber que sucede con el fútbol de los más chicos en Salto.