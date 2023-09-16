Liga de Fútbol Sénior. Van por la quinta

Para el fútbol de la Liga Sénior la de esta tarde, es la quinta fecha de la segunda rueda. En las cuatro divisionales es la acción que no faltará. De partido en partido, rumbo a las canchas y con los árbitros centrales designados en cada caso.
|CANCHA
|HORA
|LOCATARIO
|VISITANTE
|ARBITRO
|ESTADIO DE GLADIDOR
|14:30
|EL TANQUE
|SP. UNIDOS CYBARAN
|DANILO URRUTI
|16:15
|GLADIADOR
|ATL. JUVENTUS
|CARLOS LOPEZ
|SALTO NUEVO
|14:30
|ARSENAL
|SALTO NUEVO “B”
|NICOLAS BARATTA
|16:15
|SALTO NUEVO “A”
|ALBION
|JULIO SOSA
|DANUBIO
|14:30
|DANUBIO
|BAMASOL
|LUIS BENETT
|16:15
|SANTA ROSA
|BARCELONA
|ANGELO MARTINEZ
|VAIMACA
|14:30
|QUEPAMA
|B° QUIROGA
|JORGE RACEDO
|16:15
|CEIBAL “B”
|VAIMACA
|MIGUEL BIASSINI
|CUARTEL NORTE
|14:30
|LA BRIGADA
|SALTO GRANDE “B”
|MARCELO RODRIGUEZ
|16:15
|UNIVERSITARIO
|DEP. ARTIGAS
|FABIAN ACOSTA
|CENTRO DE CHOFERES
|14:30
|CYBARAN
|SUD AMERICA “B”
|GERVASIO GUTIERREZ
|16:15
|RIVER PLATE
|CIRCULO POLICIAL
|SANTOS GALLI
|DAYMAN
|15:30
|CEIBAL “A”
|SAN ISIDRO “A”
|MARCELO CASTILLO
|JULIO POZZI N° 1
|15:30
|SALTO URUGUAY
|SAN ISIDRO “B”
|JUAN D. SANTIN
|JULIO POZZI N° 3
|15:30
|ADEOMS
|SALADERO
|JULIO BLANCO
|DON BOSCO
|15:30
|LIBERTAD
|FENIX
|JULIO ANDRADE
|COMPLEJO REMEROS
|15:30
|REMEROS “B”
|LA CAFETERA
|SERGIO RIVERO
|COMPLEJO ARRAMBARRI
|15:30
|HINDU
|LA REPUBLICA
|OMAR NUÑEZ
|FERROVIARIA
|15:30
|DEP. IPIRANGA
|INDEPENDENCIA
|DAVID ARGAIN
|CUARTEL SUR
|15:30
|DOS NACIONES “A”
|DEP. RETIRO
|RICHARD GOMEZ
|CERRO
|15:30
|CERRO
|ALMAGRO
|RICARDO FLORES
|SALADERO
|15:30
|SAN EUGENIO
|PARQUE SOLARI “A”
|JESUS NASARIO
|PARQUE POLICIAL
|15:30
|LA ACADEMIA
|LAZARETO
|FABIAN OSES
|INDEPENDIENTE
|15:30
|FERRO CARRIL
|SUD AMERICA”A”
|WILLAMS CACERES
|ISLA BONITA
|15:30
|SP. RODO
|FLORIDA
|FERNANDO SAMIT
|TOMAS GRIEEN
|15:30
|TIGRE
|REMEROS “C”
|JULIAN RODRIGUEZ
|PEÑAROL
|15:30
|PEÑAROL
|PARQUE SOLARI “B”
|JUAN J. BUENO
UNION D´ATILIO Gana los puntos a IPRU, ELIMINADO del Campeonato por el Periodo 2023.