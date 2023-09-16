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Liga de Fútbol Sénior. Van por la quinta

Para el fútbol de la Liga Sénior la de esta tarde, es la quinta fecha de la segunda rueda. En las cuatro divisionales es la acción que no faltará. De partido en partido, rumbo a las canchas y con los árbitros centrales designados en cada caso.

CANCHA HORA LOCATARIO VISITANTE ARBITRO
ESTADIO DE GLADIDOR 14:30 EL TANQUE SP. UNIDOS CYBARAN DANILO URRUTI
16:15 GLADIADOR ATL. JUVENTUS CARLOS LOPEZ
SALTO NUEVO14:30 ARSENAL SALTO NUEVO “B” NICOLAS BARATTA
16:15 SALTO NUEVO “A” ALBION JULIO SOSA
DANUBIO14:30 DANUBIO BAMASOL LUIS BENETT
16:15 SANTA ROSA BARCELONA ANGELO MARTINEZ
VAIMACA14:30 QUEPAMA B° QUIROGA JORGE RACEDO
16:15 CEIBAL “B” VAIMACA MIGUEL BIASSINI
CUARTEL NORTE14:30 LA BRIGADA SALTO GRANDE “B” MARCELO RODRIGUEZ
16:15 UNIVERSITARIO DEP. ARTIGAS FABIAN ACOSTA
CENTRO DE CHOFERES14:30 CYBARAN SUD AMERICA “B” GERVASIO GUTIERREZ
16:15 RIVER PLATE CIRCULO POLICIAL SANTOS GALLI
DAYMAN 15:30 CEIBAL “A” SAN ISIDRO “A” MARCELO CASTILLO
JULIO POZZI N° 1 15:30 SALTO URUGUAY SAN ISIDRO “B” JUAN D. SANTIN
JULIO POZZI N° 3 15:30 ADEOMS SALADERO JULIO BLANCO
DON BOSCO 15:30 LIBERTAD FENIX JULIO ANDRADE
COMPLEJO REMEROS 15:30 REMEROS “B” LA CAFETERA SERGIO RIVERO
COMPLEJO ARRAMBARRI 15:30 HINDU LA REPUBLICA OMAR NUÑEZ
FERROVIARIA 15:30 DEP. IPIRANGA INDEPENDENCIA DAVID ARGAIN
CUARTEL SUR 15:30 DOS NACIONES “A” DEP. RETIRO RICHARD GOMEZ 
CERRO 15:30 CERRO ALMAGRO RICARDO FLORES
SALADERO 15:30 SAN EUGENIO PARQUE SOLARI “A” JESUS NASARIO
PARQUE POLICIAL 15:30 LA ACADEMIA LAZARETO FABIAN OSES
INDEPENDIENTE 15:30 FERRO CARRIL SUD AMERICA”A” WILLAMS CACERES
ISLA BONITA 15:30 SP. RODO FLORIDA FERNANDO SAMIT
TOMAS GRIEEN 15:30 TIGRE REMEROS “C” JULIAN RODRIGUEZ
PEÑAROL 15:30 PEÑAROL PARQUE SOLARI “B” JUAN J. BUENO

UNION D´ATILIO Gana los puntos a IPRU, ELIMINADO del Campeonato por el Periodo 2023.

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