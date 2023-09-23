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Liga de Fútbol Sénior. La sexta de la segunda

Habrá que aguardar si el tiempo ambienta que el fútbol de la Liga Sénior, encare esta tarde la disputa de la sexta fecha de la segunda rueda. En las cuatro divisionales el fútbol está pactado y con este detalle total para tener en cuenta. De cada juego, en cada cancha y con los árbitros centrales designados.

CANCHA HORA LOCATARIO VISITANTE ARBITRO
DAYMAN 14:30 SAN ISIDRO “B” VAIMACA JULIAN RODRIGUEZ
16:15 SAN ISIDRO “A” UNION D´ATILIO FELIX FALCON
COMPLEJO ARAMBARRI14:30 PARQUE SOLARI “B” EL TANQUE JHON GUGLIELMONE
16:15 LA REPÚBLICA CEIBAL “A” WILLAMS CACERES
SALTO NUEVO14:30 SALTO NUEVO “B” BAMASOL DANILO URRUTI
16:15 SP. UNIDO CYBARAN SALTO NUEVO “A” JUAN J. BUENO
TOMÁS GREEN 14:30 ATL. JUVENTUS HINDU JUAN D. SANTIN
16:15 TIGRE SANTA ROSA JESUS NASARIO
CENTRO DE CHOFERES14:30 SUD AMERICA “B” CERRO JORGE RACEDO
16:15 CIRCULO POLICIAL DEP. IPIRANGA MIGUEL BIASSINI
DEP. ARTIGAS (AL NORTE)14:30 BARCELONA SAN EUGENIO FABIAN ACOSTA
16:15 DEP. RETIRO FERRO CARRIL JULIO SOSA
COMPLEJO REMEROS14:30 ARSENAL CYBARAN JULIO BLANCO
16:15 REMEROS “C” FLORIDA SERGIO DE LOS SANTOS
PARQUE POLICIAL14:30 LAZARETO DOS NACIONES “A” LUIS BENETT
16:15 SUD AMERICA “A” SP. RODO MARCELO DIAZ
SANTA MARIA 15:30 LA CAFETERA GLADIADOR DAVID ARGAIN
CUARTEL SUR 15:30 FENIX INDEPENDENCIA CARLOS LOPEZ
JULIO POZZI N° 1 15:30 SALTO URUGUAY REMEROS “B” MARCELO CASTILLO
ALMAGRO 15:30 ALMAGRO UNIVERSITARIO SERGIO RIVERO
CUARTEL NORTE 15:30 DEP. ARTIGAS LA BRIGADA GERVACIO GUTIERREZ
DANUBIO 15:30 B° QUIROGA DANUBIO NICOLAS BARATTA
VAIMACA 15:30 SALTO GRANDE “B” QUEPAMA RICARDO FLORES
FERROVIARIA 15:30 PARQUE SOLARI “A” LA ACADEMIA RICHARD GOMEZ
SALADERO 15:30 SALADERO RIVER PLATE ANGELO MARTINEZ
COLONIA 18 DE JULIO 15:30 ALBION ADEOMS FERNANDO SAMIT
DON BOSCO 15:30 LIBERTAD PEÑAROL FABIAN OSES
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