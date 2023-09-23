Liga de Fútbol Sénior. La sexta de la segunda

Habrá que aguardar si el tiempo ambienta que el fútbol de la Liga Sénior, encare esta tarde la disputa de la sexta fecha de la segunda rueda. En las cuatro divisionales el fútbol está pactado y con este detalle total para tener en cuenta. De cada juego, en cada cancha y con los árbitros centrales designados.
|CANCHA
|HORA
|LOCATARIO
|VISITANTE
|ARBITRO
|DAYMAN
|14:30
|SAN ISIDRO “B”
|VAIMACA
|JULIAN RODRIGUEZ
|16:15
|SAN ISIDRO “A”
|UNION D´ATILIO
|FELIX FALCON
|COMPLEJO ARAMBARRI
|14:30
|PARQUE SOLARI “B”
|EL TANQUE
|JHON GUGLIELMONE
|16:15
|LA REPÚBLICA
|CEIBAL “A”
|WILLAMS CACERES
|SALTO NUEVO
|14:30
|SALTO NUEVO “B”
|BAMASOL
|DANILO URRUTI
|16:15
|SP. UNIDO CYBARAN
|SALTO NUEVO “A”
|JUAN J. BUENO
|TOMÁS GREEN
|14:30
|ATL. JUVENTUS
|HINDU
|JUAN D. SANTIN
|16:15
|TIGRE
|SANTA ROSA
|JESUS NASARIO
|CENTRO DE CHOFERES
|14:30
|SUD AMERICA “B”
|CERRO
|JORGE RACEDO
|16:15
|CIRCULO POLICIAL
|DEP. IPIRANGA
|MIGUEL BIASSINI
|DEP. ARTIGAS (AL NORTE)
|14:30
|BARCELONA
|SAN EUGENIO
|FABIAN ACOSTA
|16:15
|DEP. RETIRO
|FERRO CARRIL
|JULIO SOSA
|COMPLEJO REMEROS
|14:30
|ARSENAL
|CYBARAN
|JULIO BLANCO
|16:15
|REMEROS “C”
|FLORIDA
|SERGIO DE LOS SANTOS
|PARQUE POLICIAL
|14:30
|LAZARETO
|DOS NACIONES “A”
|LUIS BENETT
|16:15
|SUD AMERICA “A”
|SP. RODO
|MARCELO DIAZ
|SANTA MARIA
|15:30
|LA CAFETERA
|GLADIADOR
|DAVID ARGAIN
|CUARTEL SUR
|15:30
|FENIX
|INDEPENDENCIA
|CARLOS LOPEZ
|JULIO POZZI N° 1
|15:30
|SALTO URUGUAY
|REMEROS “B”
|MARCELO CASTILLO
|ALMAGRO
|15:30
|ALMAGRO
|UNIVERSITARIO
|SERGIO RIVERO
|CUARTEL NORTE
|15:30
|DEP. ARTIGAS
|LA BRIGADA
|GERVACIO GUTIERREZ
|DANUBIO
|15:30
|B° QUIROGA
|DANUBIO
|NICOLAS BARATTA
|VAIMACA
|15:30
|SALTO GRANDE “B”
|QUEPAMA
|RICARDO FLORES
|FERROVIARIA
|15:30
|PARQUE SOLARI “A”
|LA ACADEMIA
|RICHARD GOMEZ
|SALADERO
|15:30
|SALADERO
|RIVER PLATE
|ANGELO MARTINEZ
|COLONIA 18 DE JULIO
|15:30
|ALBION
|ADEOMS
|FERNANDO SAMIT
|DON BOSCO
|15:30
|LIBERTAD
|PEÑAROL
|FABIAN OSES
|CEIBAL “B”, Gana los puntos a IPRU, ELIMINADO del Campeonato por el Periodo 2023.