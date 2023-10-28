Liga de Fútbol Sénior. La décima primera es fecha que llega

En las Divisionales A, B, C y D de de la Liga Sénior, es la fecha que llega para hoy sábado 28 de octubre: la décima primera fecha de la segunda rueda. De los partidos a las canchas y pasando por los árbitros centrales en cada caso.
|CANCHA
|HORA
|LOCATARIO
|VISITANTE
|ÁRBITRO
|ARRAMBARRI
|14:30
|PARQUE SOLARI “B”
|CIRCULO POLICIAL
|DANILO URRUTI
|16:15
|LA REPUBLICA
|SAN ISIDRO “B”
|MIGUEL BIASSINI
|DANUBIO
|14:30
|CYBARAN
|DANUBIO
|DAVID ARGAIN
|16:15
|SANTA ROSA
|SP. RODO
|RUBEN GALLI
|CUARTEL NORTE
|14:30
|UNIVERSITARIO
|LA BRIGADA
|JHON GUGLIELMONE
|16:15
|DEP. ARTIGAS
|SALTO NUEVO “B”
|JUAN D. SANTIN
|ESTADIO DE GLADIADOR
|14:30
|EL TANQUE
|RIVER PLATE
|JORGE RACEDO
|16:15
|GLADIADOR
|UNION D´ATILIO
|LUIS BENNETT
|RUFINO ARAUJO
|14:30
|ARSENAL
|BAMASOL
|FERNANDO SAMIT
|16:15
|HINDU
|CEIBAL “A”
|JESUS NASARIO
|COMPLEJO REMEROS
|14:30
|ALMAGRO
|SALTO GRANDE “B”
|RICHARD GOMEZ
|16:15
|REMEROS “B”
|CEIBAL “B”
|JULIO BLANCO
|JULIO POZZI N° 1
|16:00
|SALTO URUGUAY
|VAIMACA
|WILLIAMS CACERES
|DAYMAN
|16::00 ATL. JUVENTUS
|SAN ISIDRO “A”
|FABIAN ACOSTA
|SALTO NUEVO
|16:00
|SALTO NUEVO “A”
|ADEOMS
|NICOLAS BARATTA
|PEÑAROL
|16:00
|PEÑAROL
|DEP. IPIRANGA
|GERVACIO GUTIERREZ
|DON BOSCO
|16:00
|LIBERTAD
|INDEPENDENCIA
|SANTOS GALLI
|INDEPENDIENTE
|16:00
|SAN EUGENIO
|FERROCARRIL
|JULIO ANDRADE
|SALADERO
|16:00
|SP. UNIDOS CYBARAN
|SALADERO
|JULIO SOSA
|CENTRO DE CHOFERES
|16:00
|SUD AMERICA “B”
|B° QUIROGA
|CARLOS LOPEZ
|VAIMACA
|16:00
|SP. CERRO
|QUEPAMA
|SERGIO DE LOS SANTOS
|FERROVIARIA
|16:00
|PARQUE SOLARI “A”
|DEP. RETIRO
|OMAR NUÑEZ
|DEP. ARTIGAS (AL NORTE)
|16:00
|BARCELONA
|SUD AMERICA “A”
|FELIX FALCON
|PARQUE POLICIAL
|16:00
|LAZARETO
|REMEROS “C”
|SERGIO RIVERO
|TOMAS GREEN
|16:00
|TIGRE
|FLORIDA
|FABIAN OSES
|SANTA MARIA
|16:00
|LA ACADEMIA
|DOS NACIONES “A”
|JUAN BUENO
|COLONIA 18 DE JULIO
|16:00
|ALBION
|FENIX
|ANGELO MARTINEZ
|LA CAFETERA Gana los Puntos a IPRU