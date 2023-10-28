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Liga de Fútbol Sénior. La décima primera es fecha que llega

En las Divisionales A, B, C y D de de la Liga Sénior, es la fecha que llega para hoy sábado 28 de octubre: la décima primera fecha de la segunda rueda. De los partidos a las canchas y pasando por los árbitros centrales en cada caso.

CANCHA HORA LOCATARIO VISITANTE ÁRBITRO
ARRAMBARRI 14:30 PARQUE SOLARI “B” CIRCULO POLICIAL DANILO URRUTI
16:15 LA REPUBLICA SAN ISIDRO “B” MIGUEL BIASSINI
DANUBIO14:30 CYBARAN DANUBIO DAVID ARGAIN
16:15 SANTA ROSA SP. RODO RUBEN GALLI
CUARTEL NORTE14:30 UNIVERSITARIO LA BRIGADA JHON GUGLIELMONE
16:15 DEP. ARTIGAS SALTO NUEVO “B” JUAN D. SANTIN
ESTADIO DE GLADIADOR14:30 EL TANQUE RIVER PLATE JORGE RACEDO
16:15 GLADIADOR UNION D´ATILIO LUIS BENNETT
RUFINO ARAUJO14:30 ARSENAL BAMASOL FERNANDO SAMIT
16:15 HINDU CEIBAL “A” JESUS NASARIO
COMPLEJO REMEROS14:30 ALMAGRO SALTO GRANDE “B” RICHARD GOMEZ
16:15 REMEROS “B” CEIBAL “B” JULIO BLANCO
JULIO POZZI N° 1 16:00 SALTO URUGUAY VAIMACA WILLIAMS CACERES
DAYMAN 16::00 ATL. JUVENTUS SAN ISIDRO “A” FABIAN ACOSTA
SALTO NUEVO 16:00 SALTO NUEVO “A” ADEOMS NICOLAS BARATTA
PEÑAROL 16:00 PEÑAROL DEP. IPIRANGA GERVACIO GUTIERREZ
DON BOSCO 16:00 LIBERTAD INDEPENDENCIA SANTOS GALLI
INDEPENDIENTE 16:00 SAN EUGENIO FERROCARRIL JULIO ANDRADE
SALADERO 16:00 SP. UNIDOS CYBARAN SALADERO JULIO SOSA
CENTRO DE CHOFERES 16:00 SUD AMERICA “B” B° QUIROGA CARLOS LOPEZ
VAIMACA 16:00 SP. CERRO QUEPAMA SERGIO DE LOS SANTOS
FERROVIARIA 16:00 PARQUE SOLARI “A” DEP. RETIRO OMAR NUÑEZ
DEP. ARTIGAS (AL NORTE) 16:00 BARCELONA SUD AMERICA “A” FELIX FALCON
PARQUE POLICIAL 16:00 LAZARETO REMEROS “C” SERGIO RIVERO
TOMAS GREEN 16:00 TIGRE FLORIDA FABIAN OSES
SANTA MARIA 16:00 LA ACADEMIA DOS NACIONES “A” JUAN BUENO
COLONIA 18 DE JULIO 16:00 ALBION FENIX ANGELO MARTINEZ
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