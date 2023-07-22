Liga de Fútbol Sénior. La 11ª fecha está servida

Para el fútbol de la Liga Sénior, es la de esta tarde la décima primera fecha. De a poco van llegando los finales de dudas: sabiendo quien es quien en materia de posibilidades futuras. Cada partido para ver y los árbitros designados en cada caso. Es cierto nomás que la nueva etapa de los Sénior está servida. En la A,. B, C y D.
|CANCHA
|HORA
|LOCATARIO
|VISITANTE
|ARBITRO
|EL TANQUE
|13:45
|RIVER PLATE
|EL TANQUE
|LUIS BENNETT
|15:30
|UNION D´ ATILIO
|GLADIADOR
|ALBERTO MARTINEZ
|COMPLEJO REMEROS
|13:45
|REMEROS “C”
|LAZARETO
|DANILO URRUTI
|15:30
|CEIBAL “B”
|REMEROS “B”
|DAVID ARGAIN
|VAIMACA
|13:45
|QUEPAMA
|CERRO
|ANGELO MARTINEZ
|15:30
|VAIMACA
|SALTO URUGUAY
|MIGUEL BIASSINI
|DAYMAN
|13:45
|SAN ISIDRO “B”
|LA REPUBLICA
|MARCELO RODRIGUEZ
|15:30
|SAN ISIDRO “A”
|ATL. JUVENTUS
|NICOLAS BARETTA
|CUARTEL SUR
|13:45
|INDEPENDENCIA
|LIBERTAD
|OMAR NUÑEZ
|15:30
|DOS NACIONES “A”
|LA ACADEMIA
|FELIX FALCON
|CENTRO DE CHOFERES
|13:45
|SUD AMERICA “B”
|B° QUIROGA
|RICARDO FLORES
|15:30
|CIRCULO POLICIAL
|PARQUE SOLARI “B”
|SERGIO DE LOS SANTOS
|SALADERO
|13:45
|FERRO CARRIL
|SAN EUGENIO
|RICHARD GOMEZ
|15:30
|SALADERO
|SP. UNIDO CYBARAN
|WILLAMS CACERES
|CUARTEL NORTE
|13:45
|LA BRIGADA
|UNIVERSITARIO
|JULIAN RODRIGUEZ
|15:30
|CEIBAL “A”
|HINDU
|CARLOS LOPEZ
|SALTO NUEVO
|13:45
|BAMASOL
|ARSENAL
|JORGE RACEDO
|15:30
|SALTO NUEVO “B”
|DEPORTIVO ARTIGAS
|FERNANDO SAMIT
|PARQUE POLICIAL
|13:45
|DANUBIO
|CYBARAN
|SANTOS GALLI
|15:30
|SUD AMERICA “A”
|BARCELONA
|JULIO SOSA
|CERRO
|13:45
|SALTO GRANDE “B”
|ALMAGRO
|JESUS NASARIO
|15:30
|FLORIDA
|TIGRE
|RUBEN GALLI
|ISLA BONITA
|15:00
|SP. RODO
|SANTA ROSA
|FABIAN OSES
|FENIX
|15:00
|FENIX
|ALBION
|DANIEL FERREIRA
|PEÑAROL
|15:00
|DEP. IPIRANGA
|PEÑAROL
|JULIO BLANCO
|JULIO PUZZI 3
|15:00
|ADEOMS
|SALTO NUEVO “A”
|SERGIO RIVERO
|SANTA MARIA
|15:00
|IPRU D´ATILIO
|LA CAFETERA
|FABIAN ACOSTA
|DEP. ARTIGAS (AL NORTE)
|15:00
|DEP. RETIRO
|PARQUE SOLARI “A”
|MARCELO CASTILLO