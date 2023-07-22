/ Publicado en Deportes, Titulares

Liga de Fútbol Sénior. La 11ª fecha está servida

Para el fútbol de la Liga Sénior, es la de esta tarde la décima primera fecha. De a poco van llegando los finales de dudas: sabiendo quien es quien en materia de posibilidades futuras. Cada partido para ver y los árbitros designados en cada caso. Es cierto nomás que la nueva etapa de los Sénior está servida. En la A,. B, C y D.

CANCHA HORA LOCATARIO VISITANTE ARBITRO
EL TANQUE 13:45 RIVER PLATE EL TANQUE LUIS BENNETT
15:30 UNION D´ ATILIO GLADIADOR ALBERTO MARTINEZ
COMPLEJO REMEROS13:45 REMEROS “C” LAZARETO DANILO URRUTI
15:30 CEIBAL “B” REMEROS “B” DAVID ARGAIN
VAIMACA13:45 QUEPAMA CERRO ANGELO MARTINEZ
15:30 VAIMACA SALTO URUGUAY MIGUEL BIASSINI
DAYMAN13:45 SAN ISIDRO “B” LA REPUBLICA MARCELO RODRIGUEZ
15:30 SAN ISIDRO “A” ATL. JUVENTUS NICOLAS BARETTA
CUARTEL SUR13:45 INDEPENDENCIA LIBERTAD OMAR NUÑEZ
15:30 DOS NACIONES “A” LA ACADEMIA FELIX FALCON
CENTRO DE CHOFERES13:45 SUD AMERICA “B” B° QUIROGA RICARDO FLORES
15:30 CIRCULO POLICIAL PARQUE SOLARI “B” SERGIO DE LOS SANTOS
SALADERO13:45 FERRO CARRIL SAN EUGENIO RICHARD GOMEZ
15:30 SALADERO SP. UNIDO CYBARAN WILLAMS CACERES
CUARTEL NORTE13:45 LA BRIGADA UNIVERSITARIO JULIAN RODRIGUEZ
15:30 CEIBAL “A” HINDU CARLOS LOPEZ
SALTO NUEVO13:45 BAMASOL ARSENAL JORGE RACEDO
15:30 SALTO NUEVO “B” DEPORTIVO ARTIGAS FERNANDO SAMIT
PARQUE POLICIAL13:45 DANUBIO CYBARAN SANTOS GALLI
15:30 SUD AMERICA “A” BARCELONA JULIO SOSA
CERRO13:45 SALTO GRANDE “B” ALMAGRO JESUS NASARIO
15:30 FLORIDA TIGRE RUBEN GALLI
ISLA BONITA 15:00 SP. RODO SANTA ROSA FABIAN OSES
FENIX 15:00 FENIX ALBION DANIEL FERREIRA
PEÑAROL 15:00 DEP. IPIRANGA PEÑAROL JULIO BLANCO
JULIO PUZZI 3 15:00 ADEOMS SALTO NUEVO “A” SERGIO RIVERO
SANTA MARIA 15:00 IPRU D´ATILIO LA CAFETERA FABIAN ACOSTA
DEP. ARTIGAS (AL NORTE) 15:00 DEP. RETIRO PARQUE SOLARI “A” MARCELO CASTILLO

También puedes leer:

3-0: en Paraguay, Lavalleja sacóla cara por el fútbol del Interior3-0: en Paraguay, Lavalleja sacó
Aduana está aplicando estrictamente los regímenes especiales de tráfico fronterizo y turistas
Registro consumado:con Ceibal y Arsenal

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.