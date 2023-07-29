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Liga de Fútbol Sénior. Hagan juego que llega la 12ª fecha

-Sábado de fútbol, igualmente para la Liga de Fútbol Sénior. Será la fecha número 12 de la primera rueda en las Divisionales A, B, C y D. Desde EL PUEBLO, un todo para saber.

CANCHA HORA LOCATARIO VISITANTE ÁRBITRO
COMPLEJO ARRAMBARRY 13:45 PARQUE SOLARI “B” SALADERO ALBERTO MARTINEZ
15:30 ATL. JUVENTUS LA REPUBLICA MARCELO CASTILLO
SANTA MARIA13:45 LA ACADEMIA FERRO CARRIL DANILO URRUTTI
15:30 LA CAFETERA SAN ISIDRO “A” JULIO ANDRADE
COMPLEJO REMEROS 13:45 SANTA ROSA FLORIDA LUIS BENNETT
15:30 REMEROS “B” VAIMACA FERNANDO SAMIT
DUBLIN 13:45 SP. UNIDO CYBARAN ALBION GERVACIO GUTIERREZ
15:30 HINDU UNION D´ATILIO FABIAN ACOSTA
SALTO NUEVO13:45 ARSENAL B° QUIROGA OMAR NUÑEZ
15:30 SALTO NUEVO “A” RIVER PLATE DAVID ARGAIN
CERRO13:45 BARCELONA DEP. RETIRO JULIO BLANCO
15:30 CERRO DANUBIO CARLOS LOPEZ
CUARTEL NORTE13:45 LA BRIGADA SALTO NUEVO “B” JORGE RACEDO
15:30 GLADIADOR CEIBAL “B” WUILLAMS CACERES
SALADERO13:45 CYBARAN BAMASOL MARCELO RODRIGUEZ
15:30 SAN EUGENIO SP. RODO JHON GUGLIELMONE
DON BOSCO13:45 LIBERTAD CIRCULO POLICIAL RICHARD GOMEZ
15:30 EL TANQUE DEP. IPIRANGA FABIAN OSES
ALMAGRO 15:00 ALMAGRO DEP. ARTIGAS NICOLAS BARATTA
JULIO POZZI 1 15:00 SALTO URUGUAY IPRU D´ATILIO DANIEL FERREIRA
DAYMAN 15:00 CEIBAL “A” SAN ISIDRO “B” ANGELO MARTINEZ
CENTRO CHOFERES 15:00 SALTO GRANDE “B” SUD AMERICA “B” SANTOS GALLI
VAIMACA 15:00 UNIVERSITARIO QUEPAMA JESUS NASARIO
FERROVIARIA 15:00 PARQUE SOLARI “A” LAZARETO JULIO SOSA
CUARTEL SUR 15:00 DOS NACIONES “A” REMEROS “C” RUBEN GALLI
PARQUE POLICIAL 15:00 TIGRE SUD AMERICA “A” SERGIO RIVERO
PEÑAROL 15:00 PEÑAROL INDEPENDENCIA JULIAN RODRIGUEZ
JULIO POZZI 3 15:00 ADEOMS FENIX SERGIO DE LOS SANTOS

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