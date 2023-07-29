Liga de Fútbol Sénior. Hagan juego que llega la 12ª fecha

-Sábado de fútbol, igualmente para la Liga de Fútbol Sénior. Será la fecha número 12 de la primera rueda en las Divisionales A, B, C y D. Desde EL PUEBLO, un todo para saber.
|CANCHA
|HORA
|LOCATARIO
|VISITANTE
|ÁRBITRO
|COMPLEJO ARRAMBARRY
|13:45
|PARQUE SOLARI “B”
|SALADERO
|ALBERTO MARTINEZ
|15:30
|ATL. JUVENTUS
|LA REPUBLICA
|MARCELO CASTILLO
|SANTA MARIA
|13:45
|LA ACADEMIA
|FERRO CARRIL
|DANILO URRUTTI
|15:30
|LA CAFETERA
|SAN ISIDRO “A”
|JULIO ANDRADE
|COMPLEJO REMEROS
|13:45
|SANTA ROSA
|FLORIDA
|LUIS BENNETT
|15:30
|REMEROS “B”
|VAIMACA
|FERNANDO SAMIT
|DUBLIN
|13:45
|SP. UNIDO CYBARAN
|ALBION
|GERVACIO GUTIERREZ
|15:30
|HINDU
|UNION D´ATILIO
|FABIAN ACOSTA
|SALTO NUEVO
|13:45
|ARSENAL
|B° QUIROGA
|OMAR NUÑEZ
|15:30
|SALTO NUEVO “A”
|RIVER PLATE
|DAVID ARGAIN
|CERRO
|13:45
|BARCELONA
|DEP. RETIRO
|JULIO BLANCO
|15:30
|CERRO
|DANUBIO
|CARLOS LOPEZ
|CUARTEL NORTE
|13:45
|LA BRIGADA
|SALTO NUEVO “B”
|JORGE RACEDO
|15:30
|GLADIADOR
|CEIBAL “B”
|WUILLAMS CACERES
|SALADERO
|13:45
|CYBARAN
|BAMASOL
|MARCELO RODRIGUEZ
|15:30
|SAN EUGENIO
|SP. RODO
|JHON GUGLIELMONE
|DON BOSCO
|13:45
|LIBERTAD
|CIRCULO POLICIAL
|RICHARD GOMEZ
|15:30
|EL TANQUE
|DEP. IPIRANGA
|FABIAN OSES
|ALMAGRO
|15:00
|ALMAGRO
|DEP. ARTIGAS
|NICOLAS BARATTA
|JULIO POZZI 1
|15:00
|SALTO URUGUAY
|IPRU D´ATILIO
|DANIEL FERREIRA
|DAYMAN
|15:00
|CEIBAL “A”
|SAN ISIDRO “B”
|ANGELO MARTINEZ
|CENTRO CHOFERES
|15:00
|SALTO GRANDE “B”
|SUD AMERICA “B”
|SANTOS GALLI
|VAIMACA
|15:00
|UNIVERSITARIO
|QUEPAMA
|JESUS NASARIO
|FERROVIARIA
|15:00
|PARQUE SOLARI “A”
|LAZARETO
|JULIO SOSA
|CUARTEL SUR
|15:00
|DOS NACIONES “A”
|REMEROS “C”
|RUBEN GALLI
|PARQUE POLICIAL
|15:00
|TIGRE
|SUD AMERICA “A”
|SERGIO RIVERO
|PEÑAROL
|15:00
|PEÑAROL
|INDEPENDENCIA
|JULIAN RODRIGUEZ
|JULIO POZZI 3
|15:00
|ADEOMS
|FENIX
|SERGIO DE LOS SANTOS