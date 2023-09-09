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Liga de Fútbol Sénior. Es la cuarta fecha de la segunda rueda

-Para el fútbol de la Liga Sénior será la de esta tarde, la cuarta fecha de la segunda rueda en las cuatro divisionales. Para tener en cuenta, desde los partidos, los escenarios resueltos y pasando por los árbitros centrales en cada caso. A saber.

CANCHA HORA LOCATARIO VISITANTE ÁRBITRO
COMPLEJO REMEROS 14:30 REMEROS “C” SP. RODO MARCELO RODRIGUEZ
16:15 ATL. JUVENTUS REMEROS “B” SANTOS GALLI
DEP. ARTIGAS (AL NORTE)14:30 BARCELONA TIGRE DANILO URRUTI
16:15 DEP. RETIRO LA ACADEMIA ANGELO MARTINEZ
PARQUE POLICIAL14:30 SUD AMÉRICA “A” DOS NACIONES “A” JORGE RACEDO
16:15 LAZARETO SAN EUGENIO CARLOS LOPEZ
DUBLIN14:30 SP. UNIDO CYBARAN PEÑAROL RICHARD GOMEZ
16:15 VAIMACA UNION D´ATILIO JULIO ANDRADE
SALTO NUEVO 14:30 SALTO GRANDE “B” UNIVERSITARIO LUIS BENETT
16:15 SALTO NUEVO “B” DANUBIO SERGIO DE LOS SANTOS
CENTRO DE CHOFERES14:30 SUD AMERICA “B” ARSENAL FABIAN ACOSTA
16:15 CIRCULO POLICIAL ADEOMS DAVID ARGAIN
COMPLEJO ARRAMBARRI14:30 PARQUE SOLARI “B” LIBERTAD MARCELO DIAZ
16:15 LA REPÚBLICA GLADIADOR JUAN J. BLANCO
DAYMAN 15:30 SAN ISIDRO “A” HINDU GERVASIO GUTIERREZ
RUFINO ARAUJO 15:30 SAN ISIDRO “B” CEIBAL “B” SERGIO RIVERO
VAIMACA 15:30 BAMASOL QUEPAMA MARCELO CASTILLO
PASO DEL BOTE 15:30 B° QUIROGA LA BRIGADA JULIO SOSA
CUARTEL NORTE 15:30 DEP. ARTIGAS SP. CERRO ALBERTO MARTINEZ
ALMAGRO 15:30 ALMAGRO CYBARAN RUBEN GALLI
INDEPENDIENTE 15:30 FLORIDA FERRO CARRIL RICARDO FLORES
FERROVIARIA 15:30 PARQUE SOLARI “A” SANTA ROSA JULIO BLANCO
CUARTEL SUR 15:30 INDEPENDENCIA RIVER PLATE JESUS NASARIO
SALADERO 15:30 SALADERO SALTO NUEVO “A” FERNANDO SAMIT
COLONIA 18 DE JULIO 15:30 ALBION EL TANQUE JUAN SANTIN
FENIX 15:30 FENIX IPIRANGA WUILLAMS CACERES
SANTA MARIA 15:30 LA CAFETERA SALTO URUGUAY JULIAN RODRIGUEZ

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