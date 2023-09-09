Liga de Fútbol Sénior. Es la cuarta fecha de la segunda rueda

-Para el fútbol de la Liga Sénior será la de esta tarde, la cuarta fecha de la segunda rueda en las cuatro divisionales. Para tener en cuenta, desde los partidos, los escenarios resueltos y pasando por los árbitros centrales en cada caso. A saber.
|CANCHA
|HORA
|LOCATARIO
|VISITANTE
|ÁRBITRO
|COMPLEJO REMEROS
|14:30
|REMEROS “C”
|SP. RODO
|MARCELO RODRIGUEZ
|16:15
|ATL. JUVENTUS
|REMEROS “B”
|SANTOS GALLI
|DEP. ARTIGAS (AL NORTE)
|14:30
|BARCELONA
|TIGRE
|DANILO URRUTI
|16:15
|DEP. RETIRO
|LA ACADEMIA
|ANGELO MARTINEZ
|PARQUE POLICIAL
|14:30
|SUD AMÉRICA “A”
|DOS NACIONES “A”
|JORGE RACEDO
|16:15
|LAZARETO
|SAN EUGENIO
|CARLOS LOPEZ
|DUBLIN
|14:30
|SP. UNIDO CYBARAN
|PEÑAROL
|RICHARD GOMEZ
|16:15
|VAIMACA
|UNION D´ATILIO
|JULIO ANDRADE
|SALTO NUEVO
|14:30
|SALTO GRANDE “B”
|UNIVERSITARIO
|LUIS BENETT
|16:15
|SALTO NUEVO “B”
|DANUBIO
|SERGIO DE LOS SANTOS
|CENTRO DE CHOFERES
|14:30
|SUD AMERICA “B”
|ARSENAL
|FABIAN ACOSTA
|16:15
|CIRCULO POLICIAL
|ADEOMS
|DAVID ARGAIN
|COMPLEJO ARRAMBARRI
|14:30
|PARQUE SOLARI “B”
|LIBERTAD
|MARCELO DIAZ
|16:15
|LA REPÚBLICA
|GLADIADOR
|JUAN J. BLANCO
|DAYMAN
|15:30
|SAN ISIDRO “A”
|HINDU
|GERVASIO GUTIERREZ
|RUFINO ARAUJO
|15:30
|SAN ISIDRO “B”
|CEIBAL “B”
|SERGIO RIVERO
|VAIMACA
|15:30
|BAMASOL
|QUEPAMA
|MARCELO CASTILLO
|PASO DEL BOTE
|15:30
|B° QUIROGA
|LA BRIGADA
|JULIO SOSA
|CUARTEL NORTE
|15:30
|DEP. ARTIGAS
|SP. CERRO
|ALBERTO MARTINEZ
|ALMAGRO
|15:30
|ALMAGRO
|CYBARAN
|RUBEN GALLI
|INDEPENDIENTE
|15:30
|FLORIDA
|FERRO CARRIL
|RICARDO FLORES
|FERROVIARIA
|15:30
|PARQUE SOLARI “A”
|SANTA ROSA
|JULIO BLANCO
|CUARTEL SUR
|15:30
|INDEPENDENCIA
|RIVER PLATE
|JESUS NASARIO
|SALADERO
|15:30
|SALADERO
|SALTO NUEVO “A”
|FERNANDO SAMIT
|COLONIA 18 DE JULIO
|15:30
|ALBION
|EL TANQUE
|JUAN SANTIN
|FENIX
|15:30
|FENIX
|IPIRANGA
|WUILLAMS CACERES
|SANTA MARIA
|15:30
|LA CAFETERA
|SALTO URUGUAY
|JULIAN RODRIGUEZ