Liga Agraria convoca a niños de 4 a 6 años para el pre- baby.

La sub-comisión de baby futbol de Liga Agraria convoca a niños de 4 a 6 años interesados en formar parte del plantel del pre-baby en esta temporada 2023.

Las practicas comenzarán el 2 de febrero pero en estos días se pueden comunicar al 092 924 835 para de esa manera ya ingresar en la lista agraria.

Las prácticas que iniciaran en febrero se llevarán a cabo en la cancha de baby fútbol que tiene la institución en el extremo Este de la ciudad.

NACIONAL: HUGO AREVALO NO SIGUE COMO PRESIDENTE

Hugo Arevalo dejo de ser el presidente de la sub-comisión de baby futbol de Nacional tras un largo y fructífero periodo.

Bajo su conducción se hizo una buena labor en lo social, deportivo y en materia de infraestructura en la cancha tricolor. Todavía no se definió por parte de la institución quien estará al frente de la sub-comisión de baby fútbol

ALMAGRO Y UNIVERSITARIO EN LA URUGUAY CUP

Tres equipos de nuestro medio estarán participando de la edición Nº 24 de la Uruguay Cup que se realizará en Montevideo a partir de hoy sábado 14 de enero con el lanzamiento pactado en el Parque Palermo (Cancha de Central Español ubicada en la zona el Parque Batlle).

Almagro con dos categorías 2009 y 2013, la primera dirigida por Maximiliano Galvan y la segunda por Mathias Chagas. Universitario con una, la categoría 2013 dirigida por Sergio Lechini.

Las tres categorías siguieron trabajando tanto en lo deportivo como en lo logístico en estos últimos días previos al viaje.

BABY FEMENINO: PEDRO PINTO COMENZARA A TRABAJAR EN CANCHA DE LA LIGA.

El DT Pedro Pinto comenzara a trabajar con niñas Sub 10 y Sub 13, la idea es trabajar en lo técnico y táctico, no se cobrará cuota.

La fecha de inicio será el lunes 23 de enero a las 19 y 15 horas en la cancha de la Liga Salteña de Baby Fútbol ubicada en el barrio Dos Naciones. El número de contacto es 092 134 795.

LA BLANQUEADA: PABLO SILVESTRE ES EL NUEVO PRESIDENTE.

El nuevo presidente del baby fútbol de La Blanqueada es Pablo Silvestre, tras el alejamiento de Rosario Custodio quien estuvo al frente varios años en la institución del barrio Calafi, siendo pieza clave para que el club siguiera adelante. Ahora será el turno de Silvestre, quien quedó al frente de la comisión para este 2023.

“CANCHA CHICA”: MARTES Y JUEVES AL MEDIODÍA POR AM 1450 ARAPEY.

El programa deportivo “Cancha Chica” que se emite hace 21 años al mediodía por AM 1450 Radio Arapey va los días martes y jueves.

Bajo la conducción y producción de José Luis Toriani Pereira, el programa se ha convertido en un referente a la hora de saber que sucede con el fútbol de los más chicos en Salto.