Liga Agraria comenzó a trabajar con las niñas Sub 10, Sub 13 y Sub 16.  

El baby fútbol femenino de la Liga Agraria comenzó sus entrenamientos para este 2023, en las categorías Sub 10 y Sub 13 Pedro pinto será en DT y en la categoría Sub 16 será Leonardo Chivel.

Los movimientos en la agraria femenina en Sub 10 y Sub 13 serán los días martes y viernes a la tardecita.

DEPORTIVO ARTIGAS: PARA SUB 13 NECESITA ASPIRANTES.

Desde la sub-comisión de baby futbol de Deportivo Artigas presidida por Claudia Nuñez, se llama a niños interesados para jugar en la categoría Sub 13 esta temporada. Por ahora no hay fecha de inicio de los trabajos pero los interesados pueden comunicarse por la página de Facebook Deportivo Artigas Baby Fútbol 2021.

LIBERTAD: COMIENZAN LAS PRACTICAS EN VARIAS CATEGORIAS

Varias categorías del baby fútbol de Libertad ya tienen los días establecidos para iniciar sus prácticas en esta temporada 2023.

La categoría 12 años comienza el 2 de febrero a las 18 horas en la cancha de la Virgencita en la zona de Costanera Sur.

La categoría de 9 años comienza el 30 de enero a las 19 horas en la cancha de la Virgencita en la zona de Costanera Sur.

La categoría de 10 años ya comenzó a trabajar dos veces por semana, martes y jueves a las 19 horas, para dicha generación se solicita niños para integrar sus plantel.

PEÑAROL: PRACTICAS INICIAN EL 15 DE FEBRERO

El presidente de la sub-comisión de baby futbol de Peñarol, Alejandro De Vicenzi informó que las prácticas darán inicio a partir del 15 de febrero.

La idea es comenzar a trabajar en la cancha alternativa del Complejo Pedro Virgilio Rocha y en el Manito Bisio, ya que se viene trabajando en el piso de la cancha de baby fútbol principal.

SUD AMÈRICA: CONVOCA ASPIRANTES PARA EL PRE BABY

La sub-comisión de baby futbol de Sud América convoca a niños de 4 a 6 años interesados en formar parte del plantel del pre-baby en esta temporada 2023.

Las prácticas se realizan dos veces a la semana en la cancha del equipo naranjita del barrio Williams, martes y jueves a las 18 horas.

CEIBAL: LLAMA A NIÑOS PARA EL PRE BABY

La sub-comisión de baby futbol de Ceibal realiza un llamado a niños nacidos en 2017 y 2018 para integrar su plantel de la categoría pre-baby, los interesados podrán concurrir los días lunes y miércoles a la 18 horas al predio del Parque Rufino Araujo.

BABY FÙTBOL FEMENINO EN CANCHA DE LA LIGA SALTEÑA.

El DT Pedro Pinto comenzó a trabajar con niñas Sub 10 y Sub 13, la idea es trabajar en lo técnico y táctico, no se cobrará cuota.

Los días de prácticas son lunes y jueves a las 19 horas en la cancha de la Liga Salteña de Baby Fútbol ubicada en el barrio Dos Naciones. El número de contacto es 092 134 795.

“CANCHA CHICA”: MARTES Y JUEVES AL MEDIODÍA POR AM 1450 ARAPEY.

El programa deportivo “Cancha Chica” que se emite hace 21 años al mediodía por AM 1450 Radio Arapey va los días martes y jueves.

Bajo la conducción y producción de José Luis Toriani Pereira, el programa se ha convertido en un referente a la hora de saber que sucede con el fútbol de los más chicos en Salto.