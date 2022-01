El esguince de Juan Alberto «Juanchi» Iriarte

Una manera de no perder tiempo y capitalizar el sábado. Después de todo es el día señalado para la Liga de las Colonias Agrarias, de encarar práctica de fútbol ante el rival que fuese. Y esta noche son dos rivales en el Parque Juan José Vispo Mari. Desde las 20 horas ante un combinado de Belén y dos horas después, frente a un núcleo de jugadores del medio, la mayoría de ellos jugando en equipos de la «A» y de la «B». Será la segunda vez que se mostrarán como oponentes a la agraria, cuyo nuevo ensayo surge a la medida para alcanzar el fin de aceitar el funcionamiento de cara al debut.A dos semanas del juego inaugural ante Artigas, Miguel Villarruel y Martín Texeira comienzan a poner todo lo posible en cancha, a tal punto que esta noche, Carlos Alberto Vera y Robert Rodríguez podrían tener minutos de fútbol. Ambos se integraron esta semana. A su vez Alexander Píriz concluyó las vacaciones y es de los que aportará cuota ejecutiva.

El «Juanchi» Iriarte en acción. Desde Salto Nuevo a la selección de Liga Agraria.



SIN IRIARTE

Quien hoy estará ausente de los partidos amistosos, es Juan Alberto Iriarte, que en el partido ante Litoral de Paysandú padeció un esguince de tobillo.

Habrá que aguardar en qué medida el «Juanchi» puede ser uno más en el plantel a partir de la semana que viene.Desde la Dirección Técnica la resolución ya tomada, en cuanto a no limitar el número de jugadores afectados al plantel.

Los que hoy son parte del compromiso, simplemente lo seguirán siendo. En el caso de los goleros, cuatro que se suman y los cuatro seguirán.

Esta noche en el Parque Juan José Vispo Mari, validez incluída para el Cuerpo Técnico, desde el momento que se podrá revelar el actual momento de todos en el plano futbolístico, mientras en el plano físico el objetivo de la nivelación.

Desde la hora 19 el partido para la Sub 17 agraria no faltará, con un combinado de Belén como opositor.