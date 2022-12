Lideres en el mercado

Al llegar las Fiestas tradicionales, fuimos a buscar la palabra de los representantes y empresarios de comercios renombrados en nuestro departamento.

Sin duda ellos son lideres cada uno en su rubro y eligen a Diario El Pueblo para publicitar sus productos.

El sábado próximo volveremos tener el testimonio de otras firmas comerciales, para que nos cuenten el balance del año y su perspectiva empresarial.

*Casa Dicha: «Vender se vende, pero estamos lejísimo de lo que podría ser una venta de diciembre», explica Fernando Cesio

Con Fernando Cesio, uno de los principales de Casa Dicha también dialogó EL PUEBLO sobre cómo les resultó este 2022 y especialmente este fin de año. Lo que sigue son los pasajes medulares de lo expresado por el entrevistado:

El efecto Argentina

«Este fue un año muy particular, en el cual se sintió el efecto de la pandemia, la baja económica, y fue un antes y un después de abril, es decir cuando se abrieron los puentes. Hasta abril más o menos la cosa se iba llevando dentro de las dificultades que había, pero el comercio estaba transitando de una forma diría aceptable. Pero al mes o mes y medio de abiertos los puentes, los efectos se empezaron a notar y el efecto fue creciendo cada vez más, se fue complicando cada vez más. Creo que no hay ningún rubro que no esté afectado directa o indirectamente por el tema Argentina. La plata se va para el otro lado y no queda resto para absorber compras aquí, ni con dinero ni con las tarjetas, porque no queda capacidad para poder cubrir las tarjetas. Mayo, junio y julio no se sintió tanto porque la gente todavía no había ido en gran masa, pero de ahí en adelante fue un éxodo total y no hay un rubro que no haya sido afectado».

Desempleo

«Aparte hay un tema que venimos arrastrando desde hace 5 o 6 años, particularmente en Salto, que es el tema laboral. Salto no ha tenido un desarrollo de inversiones, ni estatales ni particulares, y no se ha trabajado, desde mi modesta mirada, ni a nivel departamental ni de Gobierno Nacional, ni mancomunados los dos, para que se desarrollen en Salto inversiones que generen empleo. Pienso que las cifras de desempleo en Salto son bastante más importantes de las que se publican, creo que estamos en dos dígitos, o tres, o cuatro por encima de eso… Nuestro negocio trabaja con el obrero, vendemos al que arregla la casa, compra un juego de comedor, en fin… Y esa es la gente que está faltando enormemente».

Un diciembre pobre

«Creo que es un fin de año muy pobre y con pocas perspectivas que se pueda mejorar. Vender se vende, pero estamos lejísimo de lo que podría ser una venta de diciembre. Te diría que el diciembre 2020 fue muy impactado, pero el 2021 fue bastante aceptable, sin embargo, ahora en 2022 estamos muy por debajo de todo, ni hablemos si comparamos con el antes de la pandemia. Y el 2023 pienso que va a ser un año con muchas dificultades; el comerciante va a tener que tener mucho ingenio, rescindir márgenes para poder vender y seguir adelante. Hay un gran signo de interrogación para 2023. En estos últimos tres meses del año, fuimos abriendo acuerdos económicos con las distintas tarjetas y casas de créditos y volcando beneficios económicos para el contado efectivo, buscando potenciar la venta que nos permita ir acomodando el cuerpo en esta situación, pero está lejos de ser lo que uno quiere».

*Supermercados San José, Felice y Avenida. «En general fue un año positivo», sostiene Guillermo Luzardo

En diálogo con Guillermo Luzardo, principal de los supermercados Felice, Avenida y San José, dijo el empresario que fue este 2022 un año especial, que de antemano sabían que no sería nada fácil, pero que de todas maneras se fueron buscando y concretando diferentes estrategias para favorecer a los clientes y mejorar las ventas. Esas estrategias pasaron principalmente por el ingenio para impulsar diferentes promociones, que resultaron exitosas, por lo que se puede concluir que «en general fue un año positivo».

«Igualmente, lo que nos pasa puntualmente es que la gente cada año gasta menos plata en compra de arbolitos, pesebres, guirnaldas, luces y todo lo que conlleva Navidad y Año Nuevo», sostuvo Guillermo en un momento de la conversación, pero de todas maneras -insistió- «fue un año positivo».

Ya hablando puntualmente sobre algunos rubros en especial, comentó: «si bien algunos artículos cayeron en la venta, como por ejemplo los artículos de limpieza, de tocador; otros aumentaron, como el caso del rubro rotisería, comidas prontas, también panadería, en el rubro carne también ha aumentado un poco… Así que por eso decía, que en general fue un año positivo».

La apuesta a promociones

«También sabíamos que iba a ser un año un poco complicado -explicó Luzardo- por eso fue el año en que más activamos promociones, sorteos, descuentos con tarjetas que logramos gracias a las alianzas que hicimos con algunas tarjetas, justamente para que el cliente sintiera que tiene un beneficio comprando en nuestros locales, por eso estuvimos muy activos para brindarles a nuestros clientes beneficios extras».

A modo de ejemplo, durante el clima del Mundial de Fútbol, se sortearon 11 televisores smart de 43 pulgadas y hubo pencas aquellos días que jugaba Uruguay. Además, el primer y el tercer fines de semana de diiembre hubo 10% de descuento pagando con Midinero y estos días (hasta el 6 de enero) se descuenta el IVA en juguetería. Además, se sorterán en enero 50 carros llenos de mercadería.

Al consultarle acerca de si algún artículo se había convertido en la «vedette» de los últimos días, dijo que «fue impresionante la cantidad de ventiladores que vendimos y eso, como son importados, la próxima importación llega el 10 enero, pero mantendremos los mismos precios y eso es muy importante».

Cabe recordar que los ventiladores se venden en el nuevo local (inaugurado este año), «San Jose Hogar», frente al tradicional supermercado San José, de Varela y Forteza. El nuevo local ofrece electrodomésticos, muebles, bazar y mucho más.

*Para Casa Rodríguez, el 2022 «ha sido un año atípico en todo sentido»

De esta manera dialogaba con EL PUEBLO Germán Rodríguez, principal de la tradicional Casa Rodríguez, sobre lo que ha sido el año 2022 y especialmente este diciembre que vamos transitando:

-¿Cómo ha sido el año en general?

Ha sido un año atípico en todo sentido, donde los meses habitualmente picos fueron valles y los valles fueron picos, o sea que está todo muy raro.

-¿Y este fin de año?

Este diciembre viene muy tranquilo, pero el desafío es todos los días reinventar la pólvora, luchar para que no nos lleve el desánimo…

-¿Nota decaimiento?

Sí, un diciembre decaído, no hay ánimo en la gente, no hay espíritu navideño… Está muy raro.

-Para mejorar la situación, ¿Casa Rodríguez ha impulsado promociones, ofertas o cosas similares?

Sí, la política nuestra es siempre mantener el mejor precio, elegir el producto correcto y canalizarlo de la manera correcta para que sea todo exitoso. Amén de eso, siempre hemos estado con promociones puntuales en todas las secciones y siempre buscamos los mejores convenios con las tarjetas, con las entidades de crédito… El objetivo es llegar a la gente, y con todas esas opciones uno va paliando la situación. Este año, contrariamente a lo que pasa otros años cuando comienza diciembre, las bicicletas siempre suben de precio, y este año fue al revés. Nuestro proveedor, Deceleste, también haciendo un esfuerzo, hizo una promoción de rebaja generalizada de las bicicletas. Entonces a eso nos acogimos nosotros y las bicicletas hoy están más baratas que el año pasado. Eso ya es una gran atracción. Después tenemos hasta 15 cuotas sin recargo, con el precio de contado. Si esto no es promoción, ¿la promoción dónde está? Así que lo nuestro es buen precio, buena financiación y buen respaldo.

-¿Qué más diría sobre la forma en que se cierra este año, desde el punto de vista del comercio?

Si pienso en cómo cierra el año, diría que no fue malo, pero ya te digo, fue completamente atípico. Y otra cosa que obviamente complicó el año, aunque quizás mi rubro no es de los más involucrados, sin duda es el tema de Concordia. La diferencia es tan grande que ¿cómo le pedís a la gente que no vaya? Son realidades que escapan a nosotros, al Gobierno, pero lo que está en el medio de ese «sandwiche» es el comerciante fronterizo, que es el que lo ha sufrido. Hay una falta de circulante que se nota. Yo puedo decir que no me toca mucho, pero al que me tenía que venir a comprar sí le tocó y es una cadena… Así que en mayor o menor grado ha complicado a todo el comercio.

-Hablaba recién que las bicicletas están rebajadas, ¿han sido el atractivo que más se destaca?

Sí, y yo diría como mensaje final, que en esta época del año que se hacen regalos, se demuestran los afectos, un regalo que nunca pasa desapercibido es la bicicleta. Un niño o cualquier persona siempre se va a acordar del primer día que aprendió a andar en bicicleta. Entonces en esta tormenta de tanta electrónica, la bicicleta es el contacto con la naturaleza, el primer contacto con el tránsito… Y en esta época tenemos un buen stock y buenos precios.