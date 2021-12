LIDECO S.A. adeuda más de 380 mil dólares a los trabajadores en licencias y egresos impagos desde el año pasado, en estas horas se busca una solución

Hoy convocan a movilización desde las 8.30 horas

En la jornada de ayer se realizó una reunión convocada por DINATRA (Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) vía zoom a solicitud de SUTCSAL (gremio de trabajadores de la naranja de la empresa Citrícola Salteña S.A. hoy intervenida por LIDECO S.A.), dónde se solicitó a LIDECO una respuesta sobre las licencias impagas del año 2020 y los egresos desde el 15 de noviembre a la fecha. Según el sindicato, «la respuesta no es muy alentadora, ya que se está debiendo unos 380.000 dólares y piensan pagarlo con la venta de la empresa, que está prevista para el 15 de marzo. Quedó prevista una nueva instancia para el 13 de enero, para comunicar si con el siguiente balance de la empresa es posible adelantar parte de la deuda. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se comprometió a mantener diálogo con el BROU para tratar de buscar una mejor salida».

En dicha reunión participaron por SUTCSAL Miriam Perdomo y Marcelo Di Paola, por la DINATRA Nelson Díaz y por LIDECO S.A., el síndico de Citrícola Salteña S.A., Fernando Cabrera. Para conocer mayores detalles de la situación que en estas fechas de incertidumbre vuelven a vivir los trabajadores de la naranja, EL PUEBLO dialogó con Marcelo Di Paola, representante de SUTCSAL.

SE TRATÓ DE EVITAR

«Tuvimos -comenzó diciendo Di Paola- una instancia a través de DINATRA que convocamos nosotros solicitando respuestas de haberes impagos porque hasta la fecha no había novedades. Estamos hablando de 240 licencias que no fueron pagas, hablamos de liquidaciones del 14 de noviembre a la fecha, cuya suma de todo estaría ascendiendo a 380 mil dólares y que LIDECO S.A. dice que no tiene forma de hacer frente a este pago, porque los números hasta el momento no estaban dando para cubrir esa demanda y que lo que ellos iban a hacer es trasladar toda esa deuda como pos concursal y se estaría pagando con la venta de la empresa que ya está previsto para el 15 de marzo».

«Lo que nosotros planteamos tanto a LIDECO como al Ministerio de Trabajo es que intercediera con el Banco República (BROU) y que de la deuda pos concursal se hiciera cargo el BROU porque no tiene la misma capacidad ociosa que cualquier empleado como somos todos nosotros porque, además, que el BROU tenga que esperar tres o cuatro meses la cobranza no le va a afectar tanto como el ingreso básico a un trabajador normal».

«Lamentablemente, algo que se veía previendo y que queríamos tratar de evitar, se dio, y bueno, lo que nosotros recalcamos y se lo dijimos, es que la garantía que debería ser LIDECO, los trabajadores no lo vimos reflejado, más allá que las quincenas se habían venido pagando en fecha al menos hasta el mes de octubre, y que después de noviembre se entró a complicar. LIDECO se tenía que haber comprometido más con los trabajadores y no había garantías de poder asumir los compromisos con los trabajadores, por eso se tenía que haber ido dando la finalización de la zafra y no generar más deuda, que es lo que nosotros venimos reclamando, que si no había garantía de poder pagar, ¿por qué no se daba la finalización de zafra a los trabajadores, se nos pasaba al seguro de paro y así se podía evitar, por lo menos, un daño más grande que lo que se dio? Lo que se buscaba con la posición de los trabajadores era que no se repitiese la historia de 2018 donde los trabajadores tenemos 43 millones de pesos en un concurso».

«LIDECO se comprometió, dentro de sus posibilidades, a que a los trabajadores que vienen trabajando de pagarles las quincenas. A partir de ahí ya quedó una preocupación enorme porque lamentablemente LIDECO ya no es muy creíble por todo esto que está pasando», concluyó.

MOVILIZACIÓN

Al momento de cierre de la presente edición de EL PUEBLO, el sindicato SUTCSAL convocó a una movilización de trabajadores frente a las Oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, comenzando a concentrarse a las 8.30 horas de la mañana para luego trasladarse a la Intendencia de Salto.