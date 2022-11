Licenciada en Psicología Laura González hará sesiones de regresión grupal hoy en el Hotel Concordia

La Licenciada en Psicología Laura González es especializada en técnica de Brian Weiss desde 2018 – técnica que permite hacer una regresión a vidas pasadas. González es a su vez es Terapeuta Auxiliar en Terapia Familiar, Psicóloga de INAU desde hace 25 años y es altamente especializada en terapia infantil. Es Psicóloga especialista en Intervención en Crisis. El sábado 5 de noviembre se presentará en Salto y hará una sesión de regresión grupal a las 18.00 horas en el Hotel Concordia.“

“Cuando hacemos una regresión, la finalidad es recordar para no repetir ciertas circunstancias que nos marcaron en el pasado o que nos sucedió en una vida anterior. Podemos de esa forma solucionar algo que nos está pasando en el presente. Por ello el objetivo es recordar para no repetir.

Por ejemplo, si uno tiene una fobia un temor desmedido hacia algo o hacia un animal, encontrar la causa es parte de la cura. Por ejemplo, si le tengo miedo a un animal y no sé la causa, probablemente en algún momento fui atacada o tuve una mala experiencia. Entendiendo la causa, resolvemos la fobia. La regresión va a dar luz para resolver la fobia.

Lo mismo pasa a veces con algunas enfermedades es que no que se curan.

Por ejemplo, hay una persona que tiene un fuerte dolor de cabeza y que ya le han hecho análisis. Siempre decimos que primeramente hay que destacar lo médico. La regresión puede dar la pauta” – reveló la profesional a EL PUEBLO.

¿Cómo se hacen las regresiones?

“Pueden ser individuales o grupales. Cuando hacemos una regresión individual es más profunda porque se llegan a distintos aspectos de la vida. También se va al útero materno… al primer día de vida… al recuerdo infantil y luego se va a las vidas pasadas. En cambio, cuando se hace una regresión grupal en realidad se va solo a vida pasada… se guía de la misma forma que sería la individual pero solamente a la vida pasada.

La regresión se hace mediante una meditación profunda o una atención focalizada. Para Brian Weiss la hipnosis es una atención focalizada. Cuando estamos leyendo un libro y estamos realmente interesados, nos quedamos absortos. Justamente la hipnosis permite focalizar nuestra atención para poder ayudar a las personas a descubrir lo que viene por algo específico. La gente viene a veces simplemente a transitar la experiencia. He tenido muchísima consulta de gente que quiere vivir la experiencia. En las regresiones grupales cada uno hace su proceso, muchas veces energéticamente. A veces en la regresión muchos se sentían como en una guerra con muchos estaban en un campo muchos estaban en ciudad es porque en realidad también esa energía como que queda unida y muchas veces se produce ese fenómeno que todos están en el mismo lugar. A veces se dan circunstancias singulares… como que todo el mundo escucha aviones, algunos que están heridos… otros que tienen un arma… varios escenarios diferentes. Las regresiones son grandes generadoras de paz, se hacen mediante la meditación profunda donde las personas se relajan. Hay personas que de repente no han podido visualizar ni sentir algo, pero sienten que es un lugar para conectar. A veces la persona no visualiza nada, pero logra percibir un aroma.

Las regresiones grupales se hacen con un máximo de veinte personas a fin de que a posteriori puedan compartir su experiencia. Dice Weiss que venimos en grupos de almas y continuamos con esas almas. Cuando volvemos a reencarnar volvemos a reencarnar con ellos… capaz desde otro lugar”.

“He pasado por muchos duelos y tuve una formación religiosa. En mi casa se creía en el alma y que el alma trasciende el cuerpo. Yo soy del interior … vengo de Colonia Suiza y me radiqué en Montevideo. He tenido muchas perdidas y siempre pensé que en algún momento nos volvemos a encontrar. Comencé a leer el libro de Brian Weiss y luego me formé con Liliana Holmann, discípula directa de Weiss. Liliana ha formado a nivel de Sudamérica a 11 personas y exigió que ellas tuvieran una formación en Salud Mental. También es importante que sepan que en realidad no es necesario creer en la reencarnación esta teoría obviamente tiene su fundamento en la reencarnación es como él como el alma va evolucionando, no tienen por qué creer. Simplemente estar abiertos a la experiencia”.