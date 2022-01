Lic. Irene Iriñiz. “El proceso tiene un sentido orientador que lo vamos construyendo juntos”

Orientación vocacional y laboral: clave para tener una inserción laboral efectiva

La Licenciada Irene Iriñiz es una profesional que desarrolla su labor dirigida a la orientación vocacional y laboral.

Es oportuno poner en tela de comprensión ambos conceptos; la orientación vocacional tiene que ver con la elección del puesto de trabajo. En cambio, la orientación laboral está vinculada a la búsqueda, mantenimiento o cambio de empleo. Por su parte la orientación profesional implica desarrollo de carrera profesional en general.

De acuerdo a lo expuesto por Iriñiz en su ida y vuelta de diálogo con EL PUEBLO, esta necesidad es inherente al ser humano y trasciende las franjas etarias y estadíos de la vida.

La profesional explicó que no solamente los jóvenes son orientados vocacional y laboralmente pues también sucede que los adultos de cuarenta o cincuenta años no se sienten cómodos con el trabajo que desempeñan y deciden cambiar de actividad, pues se sienten desgastados y qué realmente lo que hacen no les satisface.

Hasta este momento las propuestas educativas están separadas entre sí y es oportuno poder enlazarlas entre sí. La idea es poder unir ambos temas. Ello amerita un análisis también una toma de decisiones por parte de la persona hasta finalizar el proceso.

Generalmente ¿Cómo es la visión de futuro de las personas que llegan interesadas en discernir su camino vocacional y laboral?

“En su gran mayoría piensan que el psicólogo les va a decir qué es lo que tienen que hacer, como si fuera una especie de adivino. Esa es la visión que a veces tan a priori. Justamente la primera entrevista es para descomprimir todo eso. Otra particularidad que se presenta es que se cree que en una o dos consultas ya se va a resolver la situación, como si el proceso fuera mucho más corto. Esa es la idea que usualmente trae la gente. Incluso en diversos procesos laborales que he tenido me ha pasado de aplicar técnicas y las personas se han percatado de que lo que estaban presentando no era de su agrado y se sentían más interesados en sus verdaderas capacidades que iban surgiendo en el proceso. La mayor herramienta que tenemos los psicólogos es la escucha y es lo que le permite al otro sentirse apoyado y acompañado y ver qué es lo que trae”.

¿De qué se trata la orientación vocacional y ocupacional para adolescentes y adultos?

“El objetivo de la orientación vocacional y ocupacional, tiene que ver con lo que requiere la actualidad. Si bien en un primer momento se trabajaba en base al paradigma de la vocación, a aquello vinculado a la misión en el sentido laboral y su rol en el mundo, es importante ver cuánto esa realidad se puede aterrizar concretamente en el mundo del trabajo. Actualmente se busca la orientación vocacional por esta vía, la persona se siente más cómoda al poder definir sus capacidades sus habilidades y destrezas y la posibilidad de seleccionar la información en el mundo del trabajo. A mi modo de ver, frente a ese paradigma es importante la búsqueda de lo que el mercado está pidiendo en ese momento. Es vital. Porque en realidad la vocación habitualmente aparece en la época del bachillerato. El impacto de su formación universitaria lo va a ver dentro de diez años y seguramente el mercado laboral en ese momento se configure de otra forma.

También me he encontrado con casos de personas tienen problemas con una asignatura en particular. Tratamos de pensar juntos para descubrir cuáles son los motivos. Muchos sostienen que en la modalidad virtual de estudio no les fue bien o no tuvieron buen feeling con algunos docentes o directamente el profesor no les supo explicar. Entonces se trata de deconstruir esas ideas, ya que la barrera surgió por un vínculo específico con alguien. Allí constatamos que el buen o mal vínculo con un docente tiene influencia a la hora de elegir una ocupación y profesión.

Este punto es muy importante pues el ser humano puede darse cuenta que aquella especialidad que pensó que no era para él, puede terminar siendo el eje de su desempeño laboral. Y de qué forma se puede construir un mapa de ruta para acercarse a lo que realmente le gusta.

Es esencial tener de primera mano la información de cómo funciona el mundo del trabajo, su dinámica, los salarios y demás”.

¿Cuáles son las técnicas que profesionalmente se utilizan para llegar a ese conocimiento?

“Con respecto a las técnicas que se utilizan en cada psicólogo puedo señalar que son muy diversas. Cada psicólogo que se dedica a esta parte educativa laboral va a optar por una en particular. En mi caso utilizo una ficha profesiográfica muy profunda y muy detallada por medio de la cual analizo todo lo que concierne a la persona, los datos de la familia, los modelos familiares, educativos, ocupacionales. Los hábitos y su inserción en la comunidad, las materias de mayor y menos preferencia, el estado de salud, los mitos, las creencias. Se van clarificando las preferencias en las diferentes ramas que existen. Se comparte información acerca de la oferta educativa actual.

Se hace un análisis de los diferentes tipos de inteligencias en la persona. Se parte de los general para ir a los más profundo y se trabaja con test ocupacionales específicos”.

A la primera entrevista concurren con sus familiares y creo que esas instancias son muy ricas. Y luego se va trabajando con la persona. En el caso de los menores, la entrevista final se da también ante la presencia de la familia y compartimos determinadas gráficas. Siempre señalo que en este camino se da un sentido orientador que lo vamos construyendo juntos”. Es un proceso dinámico que trasciende a los encuentros en consulta.