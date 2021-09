LIBROS , MÚSICA , CINE Y ENTRETENIMIENTOS

Fernando Aramburu

Los Vencejos

Editorial: Tusquets

Temática: Novela literaria | General narrativa literaria.

La nueva y extraordinaria novela de Fernando Aramburu, tras el éxito internacional de Patria.

Toni, un profesor de instituto enfadado con el mundo, decide poner fin a su vida. Meticuloso y sereno, tiene elegida la fecha: dentro de un año. Hasta entonces cada noche redactará, en el piso que comparte con su perra Pepa y una biblioteca de la que se va desprendiendo, una crónica personal, dura y descreída, pero no menos tierna y humorística. Con ella espera descubrir las razones de su radical decisión, develar hasta la última partícula de su intimidad, contar su pasado y los muchos asuntos cotidianos de una España políticamente convulsa. Aparecerán, diseccionados con implacable bisturí, sus padres, un hermano al que no soporta, su exmujer Amalia, de la que no logra desconectarse, y su problemático hijo Nikita; pero también su cáustico amigo Patachula. Y una inesperada Águeda. Y en la sucesión de episodios amorosos y familiares de esta adictiva constelación humana, Toni, hombre desorientado empeñado en hacer recuento de sus ruinas, insufla, paradójicamente, una inolvidable lección de vida.



Fernando Aramburu

San Sebastián, 1959.

Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959) es autor de los libros de cuentos Los peces de la amargura (2006, XI Premio Mario Vargas Llosa NH, IV Premio Dulce Chacón y Premio Real Academia Española 2008) y El vigilante del fiordo (2011), de las obras de no ficción Autorretrato sin mí (2018), Vetas profundas (2019) y Utilidad de las desgracias (2020), así como de las novelas Fuegos con limón (1996), Los ojos vacíos (2000, Premio Euskadi), Bami sin sombra (2005), La gran Marivián (2013), El trompetista del Utopía (2003), Viaje con Clara por Alemania (2010), Años lentos (2012, VII Premio Tusquets Editores de Novela y Premio de los Libreros de Madrid), Ávidas pretensiones (Premio Biblioteca Breve 2014) y Patria (2016, Premio Nacional de Narrativa, Premio de la Crítica, Premio Euskadi, Premio Francisco Umbral, Premio Dulce Chacón, Premio Arcebispo Juan de San Clemente, Premio Strega Europeo, Premio Lampedusa, Premio Atenas…), el último gran fenómeno literario, traducida a 34 lenguas y convertida en prestigiosa serie por Aitor Gabilondo para HBO. Cinco años después, Los vencejos, ácida y enternecedora, es su nueva obra maestra, una novela que lo confirma como uno de los mejores escritores europeos.

Llega a Salto la película uruguaya «Chico

ventana también quisiera tener un submarino»

El jueves 9 de setiembre

Luego de un extenso recorrido por festivales, llega a Salto el film «Chico ventana también quisiera tener un submarino», opera prima del director uruguayo Alex Piperno. La película es protagonizada por el argentino Daniel Quiroga y la salteña Inés Bortagaray. Se trata de una coproducción entre Uruguay, Argentina, Brasil, Holanda y Filipinas, que tuvo su premiere internacional en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde recibió el Tagesspiegel Award.

La función en Salto será el jueves 9 de setiembre a las 19.30 horas en el Aula Magna del Cenur Litoral Norte (Rivera esquina Misiones). La proyección contará con la presencia del director y luego de la función habrá una instancia de charla e intercambio con él.

En un crucero que recorre las costas patagónicas, un marinero descubre un portal mágico que conduce al departamento de una mujer en Montevideo. Mientras tanto, un grupo de campesinos se topan con una aterradora cabaña de concreto cerca de su pueblo en Filipinas. Dos historias se entretejen en un laberinto cinematográfico en donde las personas se encuentran y se pierden a sí mismas. En algún lugar entre las oscuras salas de máquinas y las salas de estar de clase media, entre el mar y la jungla, las personas se observan con curiosidad, escepticismo y ansiedad.

Alex Piperno (1985, Montevideo) es egresado de la Universidad del Cine de Buenos Aires. Dirigió y produjo numerosos cortometrajes que fueron exhibidos en festivales internacionales como Cannes, Bafici, Huesca y Nueva York, entre otros. Su opera prima «Chico ventana también quisiera tener un submarino» (2020), estrenada en el Berlinale Forum, se encuentra realizando un recorrido en festivales internacionales y es considerada como una de las 25 mejores películas latinoamericanas del año por Cinema Tropical.



FRONTERA DE INFINITOS LUGARES

«Como uruguayo que reside en Argentina cruzo a Montevideo con frecuencia, casi siempre en barco, en un viaje que dura tres horas. Es un pasaje entre dos posibilidades de mundo que mantengo en paralelo; las cosas que la gente sabe de mí en Buenos Aires no las sabe en Montevideo y viceversa. Esto, al menos al principio, solía generarme un sentimiento extraño de libertad y de poder, que era el de no pertenecer a ningún lado. El barco funcionaba como un intervalo entre estos dos mundos posibles: la frontera de dos lugares que no se tocan; pero también, la frontera de infinitos lugares que podrían tocarse. Descubrí que el barco era un dispositivo de puertas secretas que llevaban a distintos lugares que eran lejanos y contiguos a la vez. Una zona indeterminada, fantástica. La película captura ese primer momento de gracia: la irrupción de las puertas como una alternativa hacia otra realidad posible antes de que esa realidad pueda ser regulada. La posibilidad momentánea de no pertenecer a ningún lado y de constatar que infinitos lugares pueden tocarse. Los personajes de la película son tentados por esta posibilidad y abandonan sus modos de vida a favor de un encuentro con lo desconocido..», ha escrito Alex Piperno.

No respires 2

Titulo original: Don’t Breathe 2.

Dirección: Rod.

Protagonistas: Stephen Lang – Brendan Sexton III.

País: Estados Unidos-Serbia.



‘Elenco: Madelyn Grace – Rocci Williams – Stephanie Arcila – Bobby SchofieldSitio oficial IMBD.

Han pasado algunos años desde la trágica invasión a su hogar y Norman Nordstrom (Stephen Lang) vive en paz, aislado y tranquilo. Pero los pecados de su pasado están a punto de cruzarse en su camino y volverán a entrar en su casa. Ahora verán lo que él ve… Secuela de la exitosa película de 2016, dirigida por el uruguayo Fede Álvarez.

En esta secuela del filme de terror No respires (2016), el ex militar ciego que causó estragos en la primera entrega, volverá a verse envuelto en problemas. En aquella ocasión el hombre consiguió acabar de manera violenta con algunos de los jóvenes que tratan de entrar a robar a su hogar. Ahora, parece que un grupo de amigos ha entrado en su casa, pero con intenciones bien diferentes: van a tratar de tomarse venganza por sus malogrados colegas, en el asalto tiempo atrás. El realizador Fede Alvarez (Posesión infernal) cede el testigo al guionista Rodo Sayagues que hace su debut tras las cámaras. El actor Stephen Lang (Avatar) repite como el sanguinario invidente protagonista.