LIBROS, MÚSICA , CINE Y ENTRETENIMIENTO

La balada de Johnny Sosa

Mario Delgado Aparaín

Editorial: Editorial Planeta Ediciones Generales

Temática: Novela literaria | General narrativa literaria

Una obra clásica de la literatura uruguaya

La balada de Johnny Sosa es un maravilloso canto a la dignidad humana y a lo impredecible que puede resultar la conducta del hombre. Los laberintos, dudas y heroicidades a los que está sometido un desconocido

cantante de blues en medio de un entorno social y político hostil, son afrontados por el negro Johnny Sosa, quien ve reducida su existencia y su condición humana a la mínima expresión, hasta que decide dar el gran salto por encima de todos los obstáculos y evadir esa dictadura que está a punto de destruirle la penúltima sonrisa y su sueño más preciado: el de ser descubierto como un gran artista por un cazador de talentos.

Mario Delgado Aparaín

Mario Delgado Aparaín nació en Florida, Uruguay, en 1949. Escritor, docente, periodista y gestor cultural, es autor de seis libros de cuentos: Las llaves de Francia (1981), Causa de buena muerte (1982), Querido Charles Atlas y otras historias terribles (1997), La leyenda del Fabulosísimo Cappi y otras historias (1999), El canto de la corvina negra (2003), La taberna del loro en el hombro (2005), Vagabundo y errante (2010) y El hombre de Bruselas (2011). Es además autor de seis novelas: Estado de gracia (1983), El día del cometa (1985), La balada de Johnny Sosa (1987) (Primer Premio Municipal de Literatura de Montevideo), Por mandato de madre (1996, Premio Foglia de Novela), Alivio de luto (finalista del Premio Internacional Alfaguara y del Premio Rómulo Gallegos 1998), No robarás las botas de los muertos (Premio Bartolomé Hidalgo de la Cámara Uruguaya del Libro), Los peores cuentos de los hermanos Grim (2005), en coautoría con el escritor chileno Luis Sepúlveda. En el año 2002, recibió el Premio Instituto Cervantes del Concurso Juan Rulfo de Radio Francia Internacional, por el cuento “Terribles ojos verdes”.

En Editorial Planeta publicó sus cuentos completos en Un mundo de cuentos (2013) así como Tango del viejo marinero (2015), Voces de café negro (2016), Los ocho magníficos (2018) y Viernes con lobos (2019).

Confesiones de la fibromialgia

Dr. Carlos Uboldi

Las causas que la provocan y claves para lograr una verdadera cura.

Editorial: Editorial Planeta

Temática: Ciencia | Medicina.



La fibromialgia es una enfermedad compleja, multisintomática y a la que muchas veces no se le da la relevancia que realmente tiene, incluso en el campo médico. La padecen, casi exclusivamente, las mujeres. Entre sus síntomas más prevalentes se encuentran: el dolor generalizado, el cansancio físico, los trastornos del sueño y las dificultades en la memoria. El estrés crónico está presente en todas las pacientes, así como la mala canalización de las emociones.

El sufrimiento es totalmente real. No es una enfermedad psiquiátrica, es una enfermedad psiconeuroinmunoendócrina. Se dice que no se sabe la causa y que es incurable.

Confesiones de la fibromialgia se plantea como un diálogo ficcionalizado, entre la enfermedad y el médico, por medio del cual ella expone todas las causas que la ocasionan, así como también el tratamiento más efectivo para mitigar el padecimiento y lograr su cura.

En este, su tercer libro sobre el tema, el Dr. Carlos Uboldi, reconocido profesional con una larga trayectoria en el tratamiento de la fibromialgia, nos cuenta las causas que provocan este padecimiento, así como las claves, efectivas, para lograr una verdadera cura, la que por medio del programa Fibrosanar. Aprender a vivir sin fibromialgia es

totalmente posible.

Isabel

Series

Esta producción de televisión española está basada en la vida de la reina Isabel I de Castilla, también conocida como Isabel la Católica.

La primera temporada, con 13 capítulos, abarca de 1461 a 1474; se narra parte de la niñez del personaje, su matrimonio con Fernando el Católico y su difícil camino al trono de Castilla. Prime Video cuenta también con las otras dos entregas de esta serie, las cual ha recibido críticas favorables a nivel internacional y ha sido exportada a más de 80 países. En las actuaciones, destaca Michelle Jenner en el papel de la reina.

El Mago de Hoz

Un ballet mágico

Basada en una de las novelas infantiles más conocidas del mundo, el coreógrafo Francesco Ventriglia recrea esta historia en un increíble ballet de dos actos. La aventura comienza cuando Dorothy –quien yace en coma sobre la cama de un hospital– emprende un viaje sorprendente hacia la ciudad Esmeralda. Un ballet tan mágico como real, donde Dorothy conoce a sus amigos y a otro tanto de personajes mientras descubre que el ingenio, la compasión, el coraje y la magia se encuentran dentro de todos y cada uno de nosotros.

En esta gran producción del Royal New Zealand Ballet, cada personaje tiene su propio lenguaje de baile, la cuidada escenografía hace brillar los sorprendentes diseños de vestuarios; una combinación magistral que cobra vida bajo la música –casi cinematográfica– del francés Francis Poulenc.

FICHA TÉCNICA

Auditorio: Adela Reta.

Sala: Eduardo Fabini.

Género: Danza.

Fecha: 30 de setiembre al 10 de octubre 2021.

PROTOCOLO DE REPROGRAMACIÓN

El espectáculo El mago de Oz ha sido reprogramado y se realizará del 30 de setiembre al 10 de octubre.