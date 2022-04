Cuando finalizaba el partido, un tiro libre a favor de Santa Rosa.

Veneno en ese remate que se iba al gol, pero surgió el vuelo notable de Bruno Roldán. Mano heroica para desviar esa pelota. Fue la última chance a favor del equipo del «Tero» Duarte, de alcanzar un empate que finalmente no llegó.

La imposición de Libertad en ese 1 a 0 final, cuando en los 30′ del segundo tiempo, la pelota colocada limpita para que Cortés capitalizara el callejón libre y en diagonal por derecha. Ingreso al área. remate a la medida de la circunstancia.

Bien contra ese segundo palo, para que esta vez Juan Ferreira se quedara sin reacción.

Y es del caso la mención para este Juan del arco de Santa Rosa, que no deja de ser buen arquero en todos los planos. Ayer también.

Libertad se fue cantando con el 1 a 0 final, pero la justa es que no le sobró nada: ganó con la justa. Con la necesaria, en un partido bien de principio de temporada, con situaciones mal concebidas y peor ejecutadas en algunos casos.

Incluso con manejos de alguna saludable intención, pero lejanos en la eficacia.

En los últimos 15′ del primer tiempo, apariciones con destino de desnivel. Un frentazo del «Nacho» Cabeza que pudo ser gol. Una siguiente posibilidad del «Lobo» y en los 44′ el tiro libre de Toriani que hasta pudo ser gol.

De lo que no hay dudas es que el segundo tiempo se fue consumiendo con más sombras que luces. Pretensiones divididas y señales de fatiga, a tal punto que las variantes no faltaron.

Costó construir y llegar. Aflojó la influencia de Cortes, pero en los 8′ mandó un cabezazo que pudo terminar en el grito sagrado.

Y el mismo delantero para decidir en la media hora.

Los últimos 20 minutos virtualmente no se jugaron. Todo lento y rebotado.

Frente a cada tiro libre, la ceremonia una y otra vez. Jugadores que fueron acusando la mella física y algún artista que nunca falta para que el tiempo pase.

Al fin de cuentas, el negocio ganador de Libertad.

Pero es verdad que no le sobró nada. Esa es la justa.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-