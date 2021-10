Lex Barker: un Tarzán diferente

POR :JUANJO ALBERTI

No fue el mejor, fue más moderno

No fue el mejor Tarzán, pero si fue un Tarzán distinto. Se llamó Lex Barker, un actor que se las vio difíciles al tener que sustituir a Johnny Weismuller, consiguiendo fama al realizar ese papel de «Rey de la selva» en la década del cincuenta. Pero, más adelante en el tiempo logró protagonismo en Alemania por participar en varios largometrajes filmados en ese país, adaptando novelas de Karl May. Llegó a éste mundo bajo el nombre de Alexander Crichlow Barker Jr., el 8 de mayo de 1919 en Rye, una pequeña población del estado de Nueva York, en una familia de recursos económicos donde no faltaba nada, que residía en un bunker con muchos criados. El padre de Lex, trabajaba en la bolsa de valores, uno de sus antepasados había fundado Rhode Island y otro fue gobernador de los Barbados. De joven concurrió a la Universidad de Princeton, dejando sus cursos para actuar en teatro y esa acción disgustó más que nada a su padre, de tal manera que rompió relaciones con su hijo desheredándolo. Su debut en las tablas ocurrió a finales de los años treinta, participando en un montaje de «Las alegres comadres de Windsor», y también en «Los cinco reyes», drama de Orson Welles, pero éste proyecto teatral fracasó de tal modo que no se llegó a estrenar en Nueva York. Sin embargo, Lex continuaría su ruta por el teatro y más tarde en la pantalla grande.

HERIDO EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIA

Sin el apoyo económico de su familia, Barker tuvo que trabajar en una empresa de acero mientras estudiaba arquitectura por las noches. La Segunda Guerra Mundial sacudió su carrera de actor, siendo alistado para combatir en el norte de Africa y Sicilia, llegando al grado de Mayor, resultando en una instancia herido de gravedad en la cabeza y en una pierna. Totalmente recuperado pega la vuelta a territorio norteamericano comenzando a participar en el séptimo arte a partir del año 1947, donde desarrolla un pequeño papel en la obra maestra de Edward Dmytryk, «Encrucijada de odios», mientras que al siguiente año 1948, se destaca en el western «El regreso del forajido», encarnando a uno de los hermanos Dalton: Emmett. Inmediatamente se acercaría su personaje de Tarzan, sería en colores en 1949.



TARZÁN y LA FUENTE

MÁGICA», DEBUT 1949

En 1949 debuta como Tarzán. Nunca pudo aopacar a Weismuller, pero el personaje fue bien llevado adelante, haciéndose famoso por su desarrollo. Fue en «Tarzán y la fuente mágica» del director Lee Sholem, donde obtiene buenos comentarios por su protagónico. Lo acompañó Brenda Joyce como Jane, quien antes ya había participado en ese papel con Weismuller, en cuatro oportunidades. Alto y de buena forma atlética, Barker pareció ser el actor apropiado para el papel, y su sobriedad y constancia parecieron igualmente adecuados para un personaje de diálogos cortos. En 1950 Lex Barker volvió a encarnar a Tarzán, en «Tarzán y la esclava», también de Lee Sholem, pero en la que Vanessa Brown sustituyó a Brenda Joyce como Jane, pues ésta última había abandonado los sets por problemas de índole personal. En 1951 Barker interpretó por tercera vez al personaje creado por Edgar Rice Burroughs, en «Tarzán en peligro», ésta vez con Byron Haskin como director y con Virginia Hustoncomo, la nueva Jane, y en 1952, hizo «Tarzán, furia salvaje», de Cy Endfield, con Dorothy Hart, como Jane. En 1953 se hizo la quinta y última cinta de Tarzán, con Barker: «Tarzán y la mujer diablo», dirigida por Kurt Neumann y la actriz Joyce Mackenzie en el papel de Jane.



«LA DOLCE VITA» JUNTO A ANITA EKBERG

Paralelamente a su desempeño como Tarzán, también se destacó en su participación en varios westerns: «Batallas de jefe de Pontiac», 1952, dirigida por Felix E. Feist y coprotagonizada por Lon Chaney Jr., y «La última patrulla», 1953, con Randolph Scott, de André De Toth. Ya en 1954, abandona la saga de Tarzán, siendo sustituído por Gordon Scott -el nuevo Tarzán- realizando su primer largometraje en Europa, exactamente en Italia: «El misterio de la jungla negra», una adaptación de Emilio Salgari. Barker regresó a USA y nuevamente a los westerns con «Ambición maldita», «El hombre de Bitter Ridge», y «Duelo en el Mississippi», en 1955. Cinco años más tarde, sería recordado por su participación en «La dolce vita», de Federico Fellini, junto a Anita Ekberg.



SE CASO CINCO VECES

En 1967 formó parte de «Siete veces mujer, película de Vittorio de Sica, protagonizado por Shirley MacLaine y con Michael Caine, Vittorio Gassman, Elsa Martinelli, Anita Ekberg. En 1970 rodó su último filme: «Aoom», de Gonzalo Suárez, con Teresa Gimpera. Se casó en cinco ocasiones. Su boda más sonada fue con Lana Turner. Lex Barker dejó de existir prematuramente el 11 de mayo de 1973 en Nueva York, de un ataque al corazón cuando estaba caminando por la Quinta Avenida. Tenía tan solo 54 años. Dejó sus películas, que en su mayoría fueron muy taquilleras. Juanjo Alberti. Más allá de la nostalgia. “

