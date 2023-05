Leve aumento de precios en FONTERRA

LECHERIA HOY

La primera licitación de la neocelandesea láctea FONTERRA correspondiente a mayo mostró aumentos de precio en el indicador promedio y valores para leche en polvo entera por encima de U$S 3.200 la tonelada. El precio promedio subió 2,5% respecto al último remate de abril y quedó en U$S 3.506 por tonelada.

La tonelada de leche en polvo entera subió 5% (siempre en las mismas fechas de la comparación anterior) y quedó en U$S 3.230 por tonelada. Los contratos a futuro del producto bajan a U$S 3.218 en junio, pero vuelven a subir en agosto a U$S 3.334 y llegan a U$S 3.339 por tonelada en setiembre.

A su vez, la leche en polvo descremada se valorizó 1,5% y llegó a U$S 2.787, Los contratos a futuro arrancan en U$S 3.086 por tonelada en junio y comienzan a subir hasta agosto, cuando cierran a U$S 2.740 por tonelada.

Todos los rubros lácteos que cotizan en los remates de Fonterra, salvo la grasa butírica cuyo precio cayó a U$S 4.832 por tonelada, se valorizaron.

CONAPROLE asegura que “se está viviendo un conflicto tan injusto como inexplicable”

A través de un comunicado a la opinión pública, la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE), sostiene que “los productores de nuestra cooperativa vienen de enfrentar una de las peores sequías, con pérdidas superiores a 100 millones de dólares, según datos del Instituto Nacional de la Leche (INALE). En este contexto, enfatiza que “se está viviendo un conflicto tan injusto como inexplicable”. Agrega que “CONAPROLE ha realizado una inversión en una nueva máquina de envasado de UHT, para el abastecimiento del mercado interno y la posibilidad de incrementar las exportaciones, en un envase más práctico y moderno”. La cooperativa “propone trabajar con el padrón y la forma de operación con los cuales la envasadora opera en el mundo entero”, y aclara que esta inversión productiva, “no provoca pérdida de empleo, por el contrario, asegura futuro; no afecta salario; y no afecta condiciones laborales”. Además, establece que “los trabajadores del sector UHT trabajan en régimen de 9 horas de lunes a viernes, con ingresos muy superiores a la media nacional, y a pesar de esto presentan muy altos niveles de ausentismo”. Finaliza diciendo que “seguiremos abiertos al diálogo productivo, maduro y constructivo y que defienda a toda la cadena láctea”.

Remisión a CONAPROLE quebró racha bajista y creció 4% en abril

La remisión de leche a las distintas plantas de Conaprole totalizó 108 millones de litros en abril y creció 3,7% en la comparación interanual. De esta forma, se puso fin a la fuerte retracción en los niveles de producción que se registró por la sequía principalmente en los meses de febrero y marzo pasado.

Según comentó a Informe Tardáguila el vicepresidente de la cooperativa, Alejandro Pérez Viazzi, el precio estimado promedio para la liquidación de abril con 4,04% de grasa y 3,59% de proteína es de $ 17,45 por litro (unos US$ 0,45 al tipo de cambio actual).

Exportaciones de lácteos en su mayor nivel desde 2014

Las exportaciones de productos lácteos de Uruguay totalizaron U$S 70 millones en abril de 2023, aumentando 29% en términos interanuales.

Destacaron las exportaciones de leche hacia el mercado brasileño, que pasaron de casi U$S 2 millones en abril de 2022 a U$S 38 millones en abril de 2023, señala el informe mensual del Instituto Uruguay XXI.

Brasil es el destino del 35% de las exportaciones totales de lácteos en lo que va de 2023. El monto total exportado entre enero y abril supera los US$ 280 millones y es el más alto para el primer cuatrimestre desde 2014, con un incremento de 10% respecto a 2022.

Las exportaciones del sector lácteo, que representaron en abril de 2022 el 6% del total de exportaciones hacia el mercado brasileño pasaron a representar el 27% en igual mes de 2023, sextuplicando el monto de abril de 2022.

Uruguay está vendiendo leche a Brasil con precios muy buenos, en un escenario de precios internos altos y anuncios de Lula que podrían tonificar el consumo, como el aumento del salario mínimo, señaló Justino Zavala Muniz, directivo de la Agremiación Tamberos de Canelones (ATC) y consejero en el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

En el sector lechero hay optimismo de que Brasil siga manteniendo un buen ritmo de compras hasta entrada la primavera, cuando se recomponga la producción lechera local.

Por el contrario, en cuanto a los datos de exportación de abril, los envíos de leche hacia Argelia disminuyeron 64% respecto al mismo mes del año pasado.

Emilio Gancedo