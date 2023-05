¿LES SALIÓ EL TIRO POR LA CULATA?

Por Dr. Gustavo Blanco

El Presidente de la República, le ha pedido la renuncia a la Ministra Irene Moreira, quien es además la esposa del Líder de Cabildo Abierto, acusándola de presunto clientelismo político. El meollo de la acusación surge a raíz de la adjudicación de una vivienda de sistema de alquiler con opción a compra, aparentemente eludiendo las formalidades del sorteo, a una militante de su partido.

Se supo públicamente esa situación el día miércoles a la tarde, la Ministra fue citada de inmediato a la Torre Ejecutiva, dio sus explicaciones, llevo el expediente con todas formalidades cumplidas. Nada dijo el Presidente públicamente, hasta que el viernes a la mañana llama al líder de Cabildo para comunicando que solicitaba la renuncia de la Ministra.

El Presidente ya se ha equivocado varias veces en sus apreciaciones acerca del comportamiento de varios actores políticos. Algunos de los que han sido incapaces de llevar adelante la función para la que se comprometieron.

Claramente no es el caso de la ministra Moreira, ni de ninguno de los representantes de Cabildo Abierto en los lugares asignados, como fue el caso del Dr. Salinas.

La conferencia de prensa de Irene Moreira, solida, concreta, colmada de logros y proyectos en efectivo desarrollo, con un peso demoledor en todos los aspectos, muestra una función sin sombras y por el contrario plena de luminosidad que arrancó aplausos incontenibles de aprobación y respaldo.

Al referirse al caso concreto que ocasionó su dimisión forzada, mostró con solvencia los argumentos que demuestran sin lugar a duda alguna, que actuó́ al amparo de los procedimientos y de las normas que desde la creación del Ministerio se han venido aplicando y ejecutando. Y manifestó con valentía y solidaridad “en las mismas circunstancias lo volvería a hacer”.

El Presidente de la República, se equivocó, no es correcta su decisión y lo sabe; lo sabe, porque muy sinceramente creo que la verdad que está detrás de esta decisión, es política. Se trata de impedir el crecimiento de Cabildo Abierto como partido, atacando uno de los pilares humanos centrales del mismo. Una mujer con carisma, pero además con empatía, sencillez y sensibilidad. Una mujer que conecta en forma directa con la gente, sin intermediarios, como se notaba en cada una de sus recorridas a los asentamientos, en cada inauguración, en cada actividad y en todos los rincones del país. Pero además una mujer política, muy inteligente.

Y, lamentablemente el Presidente se equivocó también al medir las capacidades de Irene Moreira, quién en su valiente conferencia, dejó muy claro que lejos de haber menguado su voluntad y la de todo el partido, nos han estimulado a redoblar el esfuerzo para continuar creciendo e ir por la mayoría de los votos de la actual coalición en el 2024.

Los cabildantes tenemos una colíder que tiene agallas suficientes como para responder a los verdugos sin capucha que estaban a sus espaldas y ponerlos de frente para decirles que vamos por ellos.

Por ser mujer quizás creyeron que era un plato fácil, pero se han encontrado con un hueso duro de roer, y ni el poder, decisiones autoritarias o la soberbia, podrán opacar una tarea brillante y un futuro lleno de esperanza. Finalmente no es bueno hablar de vencedores ni vencidos, ya lo ha dicho ciertamente nuestro prócer; pero quizás valga la pena reflexionar si no es que les ha salido el tiro por la culata.