Leonardo Marotta; “La expedición Viven”. El relato de un uruguayo que todos los años llega al Valle de las Lágrimas

Leonardo Marotta es uruguayo nacido en Minas, departamento de Lavalleja. Actualmente vive en Capilla del Monte, Córdoba. Es un guía de alta montaña, hace 21 años trabaja en Argentina, se dedica a estas aventuras donde realizan ‘excursiones’ a distintos lugares con altura.

En este caso nuestro interés va por una expedición que tiene como punto final el Valle de las Lágrimas, donde se encuentran los restos de aquellos uruguayos que fallecieron en la tragedia de los Andes.

Leonardo es el encargado de organizar la caminata durante 4 días por la cordillera, hasta llegar a ese lugar tan especial para quienes lo visitan. En el relato de esta entrevista el guía nos cuenta que personas de distintas edades, incluso un jugador de rugby de 150 kilos de peso caminó durante todos esos días hasta llegar al santuario, fue una promesa y la cumplió.

En el abordaje, le fuimos haciendo varias consultas para saber como se llega y desde donde nace esta iniciativa.

“Esta es una modalidad de trekking por los senderos, valles y caminos que nos conducen desde Argentina hasta el Valle de las Lágrimas. Si me preguntas porque lo hago, porqué comenzamos a llegar hasta allí, es por la razón de primero ser uruguayo, me mueve mucho la historia de esa tragedia que fue, para los que no volvieron de la montaña, y por aquellos qué si lo hicieron. Por ese milagro, me parece que tiene motivación suficiente para llegar a un lugar tan emotivo, por mas que llegue mil veces siempre será especial, por el significado que carga, especialmente para los uruguayos”.

‘El film de Bayona despertó curiosidad’

“Con la película que ha sido un furor han aumentado las consultas por el destino de la expedición, pero lo que yo les digo a todos es siempre lo mismo; la película queda muy reducida comparado con la experiencia de venir hasta el lugar mismo. El sentimiento que expresan las personas que llegan es único, es indescriptible”.

Zona de mucha nieve, hay que aguardar por los deshielos

“Nosotros comenzamos la temporada a fines de noviembre y vamos hasta finales de abril, es una zona donde cae mucha nieve, por ese motivo es que la travesía recién comienza en esas fechas.

Donde llegamos es a la cruz, allí están los restos de los que quedaron en la montaña, las personas llegan a un lugar donde ocurrió uno de los eventos mas trascendentales de la humanidad, una de las historias de supervivencias difícil de alcanzar y para los uruguayos tiene eso de especial, porque les sucedió a nuestros compatriotas”.

Mulas y caballos de apoyo

Marotta describe como y que se utiliza para el trayecto que se hace, nos cuenta además los animales que acompañan el recorrido, a modo de apoyo.

“Llegas caminando al lugar, en total son 27 kilómetros, eso genera un sacrificio para la persona que lo hace, tenemos mas de mil metros en desniveles. Cuando estas en la zona la gente observa todo lo que las sobrevivientes de los Andes vieron, o sea todas las montañas, los picos nevados, todo ese paisaje maravilloso lo pueden apreciar. En el trayecto hay que pasar por ríos, estamos muy cerca también de unos de los glaciares, de inmediato se divisa El Sosneado; es el lugar mas alto que tiene la cordillera. En el viaje llevamos mulas, las que cargan los equipajes, también caballos para aquellos que se cansan y quieren subirse para alivianar el viaje, incluso para cruzar los ríos”.

Argentinos, chilenos y brasileños frecuentan la cordillera.

“Mucha gente de Chile de Brasil, de otros países son los que comúnmente nos cruzamos, el uruguayo no aprovecha el privilegio de vivir cerca de la cordillera. Este lugar si bien esta dentro de dos países es patrimonio de la humanidad, es una experiencia única y después que la haces creo que según los relatos de las personas que lo han hecho les marcó un antes y un después”.

Como contactarse con el guía; Leonardo Marotta utiliza una página en Instagram llamada Vía Libre Trek & Climb. Allí se gestionan y atienden todas las consultas. De hecho sabemos que algunos salteños han hecho el circuito.