Leonardo Boruchovas, empresario gastronómico

“Hay oportunidades para emprendedores, el problema se da cuando la gente no se prepara para crecer”

Dicen que las crisis no son más que oportunidades. Ese y otros temas sirvieron de excusa para conversar con el empresario gastronómico Leonardo Boruchovas, quien sigue apostando a invertir y generar trabajo en Salto.

1. ¿Cómo se visualiza desde el comercio este tiempo que vivimos en Salto?

– El diagnóstico lo vemos todos los días, la situación es muy difícil, la diferencia de precios es muy grande con Argentina, un poco menos con Brasil, lo que genera que la gente vaya al otro lado, cosa que no pongo en tela de juicio si eso está bien o no, cada uno defiende sus intereses, pero genera desempleo. Pero también veo que genera oportunidades, siempre digo que cuando hay crisis hay que agudizar el ingenio y quizás reconvertirse para buscar nichos de mercado. Así lo hicimos, dedicados a la gastronomía, catering, comedores, restaurantes, vimos que ese rubro iba a ser de los más golpeados, no solo en la pandemia sino a futuro si no se tomaban medidas que no se vienen tomando por parte del gobierno. Es por eso que decidimos que si bien seguimos dentro de la gastronomía y el catering, pondremos huevos en otra canasta, por eso nos estamos dedicando a las heladerías, abrimos una en el centro y ahora vemos la oportunidad de abrir una en la Zona Este, zona muy populosa, pero eso es una anécdota simplemente, lo importante es que la gente vea que hay oportunidades a pesar de…

2. ¿Para quiénes hay oportunidades?

– Hay oportunidades para emprendedores, hay oportunidades para cambiar de trabajo, para prepararse, el problema se da cuando la gente no se prepara para crecer, no se capacita para tener mejores chances.

3. La pandemia permitió que algunos comerciantes descubriesen las redes sociales para vender, ¿pero eso no los lleva al informalismo?

– Es informalismo, pero también conozco muchos casos que han empezado y se han terminado instalando al lograr una clientela, un nombre, hacen las cosas bien y se instalan en un lugar y la gente los sigue. En la pandemia hubo determinados rubros que quedaron en cero, como los restaurantes por ejemplo, el servicio de catering. Un montón de rubros que casi desaparecieron con la pandemia, algunos aguantaron la toma, como se dice, se reconvirtieron y siguen o seguimos en lo mismo pero buscamos algo que no fuera afectado ni por el contrabando ni por la pandemia.

4. En su rubro, ¿la diferencia cambiaria ha afectado más? Le pregunto porque se habla que ahora del otro lado del río se organizan cumpleaños, casamientos y otros tipos de fiestas.

– A mí no me consta. Me han consultado muchísimo sobre que se hagan cumpleaños de 15 o casamientos de volumen, si pueden ser reuniones chicas de 30 a 40 personas, por aquello de que 300 a 400 invitados se queden haciendo cola en el puente unas cuantas horas y se atrasa el casamiento. Me pasó cuando tenía Haras de Salto y se dio una fiesta de 400 personas y la mitad era de Concordia, iba a ser un viernes el casamiento, la Aduana argentina resuelve hacer paro y no pudieron cruzar, hubo que suspender el casamiento, esto me pasó hace diez o quince años. Hay muchos imponderables. De todas formas, me consta que hay muchas reuniones, despedidas de soltero, aniversarios de 40 a 60 personas que se hacen en Concordia, pero no grandes eventos.

5. De todas formas, ¿usted está aprovechando esta crisis para seguir invirtiendo?

– Si, nosotros entre las dos heladerías vamos a tener a trece personas trabajando más todos los servicios colaterales, lo que es una fuente de trabajo importante. Grido es una empresa multinacional que nos da buenas herramientas para trabajar, uno se siente muy cómodo, y cuando es emprendedor, siempre tiene que ver su proveedor y las alianzas que hace. Lo importante es tener la resiliencia de buscar cosas.

6. ¿Qué función tiene usted en la Cámara de Industrias?

– Soy mentor de la Cámara de Industrias, desde hace tiempo me asignan cada año uno o dos emprendedores jóvenes donde les hago una tutoría por espacio de seis meses más o menos, y después los dejamos caminar solos. Sobre todo lo que se busca es que tengan ganas de progresar, paciencia, constancia y hacer las cosas bien. El que hace las cosas bien, a la larga tiene su premio. Puede pasar que le erren de rubro o no conozcan el métier de lo que están haciendo, que pasa muchas veces. Más de la mitad de las PYMES quedan por el camino en el primer año, por eso decimos que hay que tener paciencia, hay que tener también espalda porque nunca un negocio te da ganancia de entrada. Al comienzo tenés gastos, la gente te tiene que conocer y confiar en vos, te da varias oportunidades hasta que lo convenciste y se hace cliente.

7. Hablando con políticos sobre la situación de frontera he preguntado, por ejemplo, al senador Mario Bergara, si se puede hacer algo distinto a lo que ha hecho el gobierno y me habló de la posibilidad de implementar un paquete de medidas que busque paliar…

– Y por qué no las impulsa ahora que está en el parlamento. Mirá, hasta fin de año estuve en el Centro Comercial, tuve la oportunidad de hablar con todos, del oficialismo y de la oposición, les dije, como no hay nada que solucione todo entonces, ¿no hacemos nada? Dejamos que corra todo, que explote todo. No estoy de acuerdo con eso, se lo dije a todos los que vinieron. Acá estamos adoleciendo que esas medidas las toman en Montevideo. Ya se están quejando las gremiales de comerciantes de Montevideo que el bagayo ya está llegando al sur, ahora se están quejando porque el problema se está tornando de nivel nacional. Creo que hay un montón de medidas para tomar que si bien no solucionarían, ayudarían.

8. ¿Cómo cuáles?

– Hay cosas tan sencillas y que lamentablemente son tan difíciles que las entiendan. A ver, si ganás algo de cero ya es importante. ¿Qué pasó? La nafta al 40% hace rato que tendría que haber estado, un año antes. ¿Por qué no aplicamos lo mismo en gastronomía? ¿Por qué no decimos que las personas que consuman en Salto, Fray Bentos y Paysandú tienen un 30% de descuento con tarjeta? Que el 25% lo ponga el Estado y el 5% el comerciante, y hacés un combo. Entonces, ¿qué hago? Voy a Concordia a comer y a echar nafta, pero si tengo el 40% y el 30% acá, ¿me voy a hacer la cola en el puente? ¿Y si ayudamos con alguna medida más? Tenés que mirar las cosas que la gente va a buscar al otro lado, como gastronomía, farmacia, artículos de limpieza, lo que tienen que hacer es buscar medidas para atacar esos puntos en la zona de frontera que haga que a la gente no le sirva tanto ir.

9. Igual, no todos tienen las mismas posibilidades de ir.

– Tenemos dos problemas en la frontera, los que van a comprar y los que no tienen posibilidad de ir a comprar. Esos que no van, tienen que pagar a precios sin rebaja, tienen que comprar fraccionado, tienen que pagar otros precios y se están quedando sin trabajo. Ese es el problema más grave que tenemos, no los que van para el otro lado, sino aquellos que no pueden ir. No hay nadie, ni del gobierno ni de la oposición que se dé cuenta de eso, y si se dan cuenta, se hacen los giles, y eso es criminal. Se preocupan por el que se va a cortar el pelo allá y se olvidan del que no puede cortarse el pelo acá o las peluquerías que están cerrando.

10. ¿Qué papel han jugado las cámaras empresariales en este problema de frontera?

– Creo que las gremiales comerciales no han presionado lo suficiente, no han puesto toda la carne en el asador para hacer ver esto. El Centro Comercial de Salto es un grupo de 700 u 800 comerciantes que son socios y que a veces no se expresan, pero uno que va por la calle y conversa con la gente ve que se reclaman medidas. Pero no digo solo el Centro Comercial de Salto, digo también el de Artigas, el de Paysandú, el de Río Negro. Creo que las gremiales han estado muy tranquilas en este tema.