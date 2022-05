LEJOS DE SALTO Y CERCA DE LA TELE

Una edición sin selecciones salteñas en el Campeonato del Interior de Selecciones. Sin embargo el certamen no está lejano del radar «naranjero», en la medida que las emisiones de VTV producen el acercamiento. Por eso, las semifinales que se vienen, como opción inmejorable. Se tratará de los partidos de ida, con Florida y Canelones primero en condición de locales.

A su vez desde el Colegio Técnico de OFI, una manera de resolver lo inherente a quienes serán controles en cada caso. Un partido para el sábado a la noche y el restante el domingo. En categoría de juveniles, Flores vs Lavalleja y Canelones vs Durazno. Una manera de tener en cuenta lo que vendrá.

SÁBADO 7 DE MAYO

Campo de juego: Estadio Campeones Olímpicos

21 hs Florida – Lavalleja TV

Árbitros de Colonia Capital e Interior

Cristian Bouvier con Mario Calo y Jean Franco Sosa

Cuarto árbitro: Oscar Pereira.

DOMINGO 8 DE MAYO

Campo de juego: Estadio Eduardo Martínez Monegal

19:30 hs Canelones – San José TV

Árbitros de Rivera

Néstor Cohelo con Anderson Gonzalez y Wilmer Rodriguez

Cuarto árbitro: Silvio Antunes