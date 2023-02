Lectores se comunican a través de la web

Todos los días los lectores dejan sus comentarios a través de la página web de DIARIO EL PUEBLO, alguno son impublicables por distintas razones, contienen agravios o son signos, abreviaturas, otros sin la debida identificación, lo que impide su publicación

Intendencia de Salto otorgará abonos a estudiantes que no están comprendidos en el decreto de MTOP





Anteriormente los estudiantes y jubilados tenían el bono gratis, desde que asumió, sacó ese beneficio y ahora se mandan la parte pidiendo un mundo de requisitos, ahí se ve l diferencia de gestión!!

Martha Rossi

Lima dijo que las Termas del Arapey se preparan para una importante afluencia de público en Carnaval





Soy de Montevideo y fui a las termas del Arapey hace 3 meses están abandonadas .Intendente eran muy lindas x favor deje de mandar pintar muros con su nombre en la capital y gaste su energía en esa zona.

Richard



La Coalición es entre todos. Por Francisco Merino



Si estimado Francisco, así es, el departamento precisa de todos pues su situación en diversos ámbitos deja mucho que desear. En

simples palabras Salto está «hecho flecos». Esperemos que los egos así como los pequeños intereses sectoriales no dificulten una iniciativa para consolidar un mejor gobierno que los tenidos en las últimas décadas

Manuel Albisu



Se tomaron el tren y fueron a la Cata de tomates 2023 en Paysandú



Muy buena la organización de la Cata del Tomate, y la amplia investigación y planificación. Felicitaciones desde Argentina.

Luis A. Diez

La atención turística, un gran debe de las Intendencias



Es verdad!!! Hay mucho por mostrar y ofrecer al turismo pero lamentablemente son muy pocos los lugares que están con personal capacitado y dispuesto a atender bien al turista. Me ha pasado en muchos lugares que apenas te saludan. Queremos vender turismo pero nadie sabe hacerlo bien! Estamos en la prehistoria aún para vender turismo!!!

Tenemos muchos lugares hermosos y se podrían explotar mejor!!!

Natalia

El Centro Frontera Concordia-Salto entregó autorizaciones de atención preferencial a ciudadanos argentinos y uruguayos

Buenas tardes, yo pregunto: esto de trabajar aquí y vivir allá, no es lo mismo que ir a traer mercadería de Argentina si vivimos aquí en Salto? No se han puesto pensar que le están dando beneficios puro y exclusivo al ciudadano de Concordia y nos pegan fuerte a nosotros… Es todo desigual el trato, yo particularmente no voy, pero el pobre que gana $ 15000 pesos y pasa a Concordia a traer lo necesario para la olla, le complican a muerte, y al argentino que vive allá con el sueldo de acá le hacen todo más fácil, vía libre Sres.… Xq esa forma de basurero al salteño? Nos pegan mal he… En Artigas se traen todo, desde la carne, el gas, la papa, la comida para el perro un heladera, un juego de living, los ladrillos para la casa, y un auto, todo, lo que quieras, te traen un auto brasilero, pero al salteño mata lo, complicarle, demora le 5 o 6 horas para desestimar la ida como dijo en público el encargado de aduana, pregunto: es para matar al salteño verdad? Si viene el sr de concordia, trabaja aquí y gasta su sueldo en Concordia está bien, pero si un salteño va traer 2 o 3 mil pesos o 5 igual… Vamos a desestimar la ida a Concordia, como se les entiende Sres., sé que no me van contestar, pero bueno, al menos no queda eso de que les dije que son anti patria, ayudan al vecino país y le pegan donde más duele al salteño, y ojo que AMO A LA ARGENTINA he, pero eso no quita que YO SI SOY BIEN

PATRIOTA, USTEDES DEFIENDEN AL EXTRANJERO Y LE PEGSN DURO AL SALTEÑO, perdón pero quería desahogarme y decirles lo que pienso!!!

Álvaro Eduardo Silveira sosa

Siniestro de transito grave en esquina del cementerio





Acuña de Figueroa es preferencial.-

por lo menos existe en cartel de pare por calle Sarandí al venir hacia el centro.-



¿Los taxis a esa hora tienen la costumbre de desarrollar velocidades altas?, me parece por volver a la Terminal Shopping, persiguiendo la conquista de otro viaje.-

se necesita más control de inspectores.-

y no se arregla colocando estructuras dañinas atravesadas.-

CARLOS

