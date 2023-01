Lectores en la web

Siniestros carreteros fatales: No son distintos a otros comienzos de año, pero «asustan», según revelan las autoridades

Las causas:

El alcohol.-

Otras sustancias como la «maruja» o más fuertes.-

El celular.-

Muchas horas de manejo sin descanso.-

Inexperiencia, ya que se otorga licencia de conducir solo para la ciudad.-

Fallas mecánicas.-

Aparetntemente no sería la causa de tantos siniestros la falta de controles, pero la velocidad atrapa a muchos conductores, que no les importa pagar multas, lo que duele es el retiro de licencia, el que tiene plata, de las multas, se ríe

Marisa

Qué se puede hacer en Salto con estas altas temperaturas en materia de recreación

Se ve que Beasley no tiene idea de cuántos parrilleros hay en la costanera, no deben llegar a 20 (siendo generoso) y los locales que, según él, se agolpan, dónde están? Porque salgo a caminar todos los días hasta el Polo y solo se ve una Cervecería… Dónde vive éste hombre, en Narnia? Parece mentira que le tomen el pelo a los turistas prometiendo cosas que no existen, vergonzoso!

Informe

Excelentes entrevistas!

Cuántos Salteños por el mundo realizando sus sueños! Felicitaciones!

Susana González Vetey

Comenzó ayer la primera etapa de la obra de reconstrucción de la costa de Salto.

Según el anuncio de meses anteriores en 4 años reparara 1 mil o 2 mil metros aproximadamente.-la obra prevé una duración de 4 años.-

En 40 años no habrán terminado todo el daño que hizo el funcionamiento de la represa.-

Es obvio que a los que realizaron el proyecto nunca les importo las costas aguas abajo de la represa.-

Y también se ve afectada la costa de Paysandú.-

No conozco más abajo.-

Ley reparatoria para los ex obreros de la Represa Hidroeléctrica de Salto Grande

los ferroviarios tratamos de conseguir una reparación económica, dado que al pasar para otra institución, perdimos escalafón, posibilidad de ascenso y otras remuneraciones y lo que conseguimos fue sacar plata del bolsillo para timbres etc. la verdad que los reclamos fueron una joda

En la nota grafica de Vicente Massarino, se aprecia el Laguito de Costanera Norte con una baja de agua importante, como pocas veces se lo ha visto.

El laguito de la Costanera Norte, es una verdadera fábrica de mosquitos. Deberían aprovechar que Peirano está arreglando la costa, para rellenar ese laguito y hacer una hermosa plaza de juegos con jardín incluido

Ley reparatoria para los ex obreros de la Represa Hidroeléctrica de Salto Grande

Se ve que me perdí de algo, por que ignoraba que había una reclamación de ex obreros de la represa como es eso alguien me lo puede explicar, que reclaman y por qué.

Nota de Redacción

En www.diarioelpueblo.com.uy puede encontrar la información que solicita

Asignaturas pendientes para nuestro Salto.

Tal vez me dirijo a quien o corresponde, pero como todos luchamos y sumamos x un solo Salto, soy vecina de la plaza que está ubicada en la esquina de calle Belén y Zorrilla, no tenemos agua se hizo nota, a parques y jardines y la contestación fue negativa regamos con bidones, se corta el pasto, se barre todas sumamos agradezco Soledad Marazzano que puedas ayudarnos a lograr algo que todas las plazas lo tienes y se necesitas x las plantas,

Sonia

Marziotte reclama limpieza y relleno para vecinos de Salto Nuevo

Le pido de favor si puede pasar por la calle 19de abril desde Reyles hasta el Barrio Chinchureta es imposible vivir por la tierra y lo peor que me pasa el bus frente Mi casa y no se puede vivir por favor

Si nos hace ese favor nosotros estamos cansados de comer tierra todo el día.

Gracias somos blancos

Y vamos confiar en nuestra lista

