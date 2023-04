Lectores en la web

A mediados de este año se llamará a licitación para la instalación de un parque acuático en Arapey junto a la concesión del Hotel Municipal.

Ojalá que se concrete pronto, será otra opción para los que desean llegar a ARAPEY, tanto turistas como los propios salteños.

Si a la Intendencia no le cierran los números, me parece bien que llamen a licitación.

Seguramente a alguna cadena internacional le va a interesar la reapertura

Junto a autoridades del gobierno Argentino, Salto Grande presentó oficialmente la Segunda Etapa de su Proceso de Renovación







Veo algunos errores o fechas equivocadas.-

las renovación en la central comenzó mucho antes del 2019 .-

Perón autorizo el inicio de las obras luego de quitarnos la isla Martin garcia,fue la condición sinecuanon que antepuso y así firmaron una división de soberanía del rio Uruguay a la que estaba en vigencia.-

La generación de energía en el proyecto original de 1946 estaba en 4ª o 5ª lugar, en las prioridades.-hasta hoy que solo se ha cumplido con la producción de energía.-

falta:riego,navegacion,dique compensador.-

falta energía barata para la región , que solo fueron anuncios electorales y/o políticos.-

Salteños a todo pedal en la 1ª fecha del MTB Concordiense en Puerto Yerua.

Se olvidaron de poner la actuación de las mujeres que participaron con buena actuación primera Graciela Saavedra, segunda Paulina Morat y tercera Florencia Umpierre , las tres de Salto

Un pequeño de talle qué el que dio el informe se olvido del destaque de las «mujeres»

Nota de Redacción

Sin duda un olvido inadmisible.

Reconocemos el error involuntario.





Endeudamiento



Esta historia es más vieja que el «agujero del mate».-

El estado, los bancos, las casas de préstamos de dinero, las de préstamo para el consumo, las tarjetas de creditos, etc…cobran intereses usureros.-

la población que no sabe cómo administrar sus ingresos ,se endeuda como solución.-

AEBU = mutis por el foro, solo parece que cacarea en el legislativo, pero a quienes le pagamos el sueldo no le cuentan nada…-

Los ciudadanos más beneficiados son aquellos que obtienen créditos de cualquier naturaleza y no poseen bienes para que yendo contra ellos se les pueda cobrar, pasados 10 años ,las deudas prescriben (algunas).-

Eso si , al que tiene una caja de ahorro con algunos pesos o dólares en el BROU (por ejemplo) , solo le pueden cobrar costos administrativos, pero otorgarles algún interés que signifique mantener el valor del dinero guardado, nunca.-

Solo lo invitan a esas letras con nombre que pagan «vintenes» de interés.-(actualicion les llaman)

Como Manini les mete el «dedo» donde no les gusta, todos discuten ,pero soluciones =ninguna.-

o quizás la suba de impuestos y la inflación es la mas fácil solución.-

