Lectores de la Web , dejan sus opiniones

Cziffery, un Maestro que sembró arte en la tierra de los naranjos



Excelente recopilación, y justiciero semblanza de un gran pintor y destacadísimo maestro, «salteño» por adopción.

Lo conocí de niño, era amigo de mis padres, y lo recuerdo con especial simpatía; parroquiano de las reuniones de los mediodías de la Provisión «EL AS DE OROS», de Domingo Arias, donde tomaba grapa con cáscara de limón, y daba sus opiniones breves y contundentes con una voz especialmente grave de fuerte acento extranjero.

Para ir a sus clases del taller Pedro Figari, solo hacía falta, «lápiz, papel y ganas de trabajar…»

Verlo dibujar, (con un lápiz mecánico de mina gruesa) era extraordinario, por la velocidad del trazo y la síntesis del conjunto.

M.J. Llantada Fabini

Andrés Lima participó de una nueva entrega de números de puerta a vecinos de barrio Quiroga



Felicitaciones!! a todos los usuarios de predios y que les faltaba un documento que acredite su habilitación para obtener los servicios esenciales como energía eléctrica, agua potable etc. y tenga la tranquilidad de que su usufructo es seguro sin peligro de un desalojo judicial, un aplauso para el Dr. A. Lima

Emilia Carballo Torrens

Se vuelve a ampliar la brecha de precios entre Salto y Concordia



Estoy de acuerdo con la realidad descripta en la nota.-

Pero no tengo dudas que en salto todo viene caro del sur, de las importaciones, de tantos pequeños impuestos que se van sumando y el remarque del que vende al consumidor final también es muy alto.-

A la Argentina no la podemos arreglar los uruguayos.-

Desde 1948 argentina viene así.-son más de 70 años.-

Arreglar nosotros lo nuestro es el único camino.-

No olvidemos que las playas de Brasil, y Centroamérica con avión y todo ,es más barato que Atlántida o Punta del Este para el uruguayo.-

Desear que se haga justicia no es sentir rencor como dicen Manini o Sanguinetti.



No leí nada del peón rural PASCACIO BAEZ, que fue el primer desaparecido y enterrado en una tumba clandestina. Cada vez que leemos o los escuchamos a personas hablando de una parte de la historia, para los que vivimos esa época los consideramos unos falsos, por que decir verdades a medias, son mentiras.

La búsqueda del poder

Excelente, muy gráfico y de buen contenido conceptual tu publicación, por lo que me parece magistral en su acepción literal.

En el aspecto conceptual, obviamente esclarecedor.

María Luisa

La reforma es para que usted trabaje más y gane menos”

Me gustaría saber si en la nueva ley de seguridad social se van a eliminar las pensiones vitalicias a los hijos y nietos de los que tuvieron presos. He escuchado esos comentarios.

Roberto

AURORA. No busques arriba lo que está abajo (Primera entrega)

Yo concurrí dos veces a la estancia La Aurora luego de aquellos avistamientos, junto al profe Ferrari que era nuestro profe de astronomía en el liceo piloto por aquellos tiempos. Lo recuerdo como una excelente persona. Saludos. Roberto Nalbarte.

Roberto Nalbarte

Falleció la poeta salteña Lucía Sosa



Muy lindo poema!

Todos los días aprendemos algo, no sabía que era esposa de Numa Moraes.

Andrés Taberna







El grupo “Acción País-Salto” colocó cartelería en la ciudad en apoyo a la Transformación Educativa que impulsa Robert Silva



Aplaudo a éstos jóvenes!!!!Hay que seguir avanzando. La mayoría queremos un País que sea ejemplo como muchas veces lo fue!