Lectores de la web, dejan sus comentarios

La verdad es que me resulta difícil entender lo que está pasando, por no conocer las negociaciones en este medio.

Pero además me resulta que desde el gobierno se apoye la apropiación del negocio por sus amigos, sin pensar que en definitiva no se cumple con el objetivo que sería bajar los precios al consumidor y no lo que se está haciendo es que unos pocos se enriquezcan a costa del pueblo cada vez más golpeado…

José Pedro Mendina



Felicitaciones y cordial saludo al poeta Leonardo Garet por una nueva publicación

que enriquece el acervo cultural de Salto y del país.

Mario mele

Fue aquella vez del »Tito» en EL PUEBLO…



Desde el dolor y desde la bronca dejo estas líneas de despedida a mi amigo. Demás está mencionar lo que Tito significó para el deporte y para la cultura en Salto. Sus memorables ciclos de cine en la Universidad y en televisión. Sus programas de radio, con un estilo muy personal. Todo eso no alcanzó. Aquí en Mdeo. teléfono mediante, la voz de Tito me habla de sus penurias y necesidades. Inmediato contacto con Salto con algunos amigos que han colaborado con él. Pero no alcanzó. Llegó el sueño eterno para quien en vida hizo soñar con sus recitados y con sus proyecciones de cine. Me queda una frase que me golpeó como latigazo en el alma, Al fin de cuentas soy un indigente con techo. Hasta siempre Tito Aplanalp, hasta siempre amigo…

Guillermo Fernández

La reducción horaria no es un tema nuevo es bastante viejo.-

reflotado porque algo novedoso se debía decir en el estrado.-

Lo que me llama la atención que también en Buenos Aires también reclaman reducción del horario de trabajo.-

En 1915 Uruguay comenzó con las 8 hs.- en Argentina recién las aplico en 1929.-

¿este reclamo significa que los sindicatos de ambos países están en contacto para iguales contratos?

¿Es el comienzo de algo?

Dejando claro que son amarillistas los gremios antes nombrados.-

están activos cuando el gobierno no es del mismo género político.-

Ojala q entre todos los actores sociales, políticos, gobernantes puedan coordinar para aliviar la situación. No veo al Intendente Lima haciendo mucho. Es uña una percepción a distancia. Suerte SALTO, arriba Uruguay

Carlos Amilcar



Entiendo perfectamente lo que sucede con la diferencia cambiaria.-

me gustaría saber porque un alimento producido en Argentina y que comprado en un comercio de ese país vale la cuarta parte de lo que vale en Salto.-

inclusive en el famoso bagashoping su valor es más bajo.-

y supongo que el importador compra todavía en argentina a un precio menor que el consumidor final lo paga en argentina, siempre hablando de un mismo producto.-

que alguien me explique.-

En verdad es preocupante, pero habría que decirle a la Presidenta del Centro Comercial que con la pandemia tuvimos que pagar precios exorbitantes que los comerciantes que hoy se quejan nos cobraban.

Además el mal llamado Mercosur que hace muchísimos años fue creado y que nunca se puso en funcionamiento era para comercializar entre los países creadores.

Señores/as imposible que la gente no vaya a comprar a Concordia pues acá es imposible aguantar tanta carga impositiva.

Nunca les sirve nada a los comerciantes.

Dos salteños en la vuelta. Igualado récord de Pedro Rocha, pero lejos de Éver Hugo Almeida





PEDRO VIRGILIO ROCHA (EL VERDUGO AURINEGRO) El mejor jugador uruguayo de los últimos 60 años por lejos. Tenía todo: zancada, dribling, pases, cabeceaba y un tiro furibundo de larga distancia.