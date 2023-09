LECHERIA HOY. Segunda quincena de setiembre con nuevas subas del precio internacional de la leche.

FONTERRA se recuperó en la mayoría de los productos y la leche en polvo entera cerró a US$ 2.799

la tonelada.

En la última subasta de FONTERRA el precio promedio subió 4,6%, a US$ 2.957 la tonelada, con los

productos de exportación de Uruguay subiendo a excepción de los quesos.

La manteca se ubicó en US$ 4.723 la tonelada (+3,8%). El queso, US$ 4.044 (-1,7%).

La leche en polvo descremada se recuperó hasta los US$ 2.400 (+5,4%). La leche en polvo entera lo

hizo hasta los US$ 2.957 (+4,6%). También subió la grasa butírica anhidra, quedando en US$ 4.787

(5,3%).

Setiembre fue un buen mes.

El promedio de los lácteos, cerrando en US$ 2.957 la tonelada, implica un crecimiento que de volver

a repetirse al inicio de octubre se recuperará por encima de los US$ 3.000. Cabe destacar que el

indicador promedio tuvo en setiembre dos subas consecutivas luego de una racha sin aumentar

desde mayo.

También merece ser destacado el salto de la leche en polvo entera, prácticamente quedó en US$

2.800.

FETAG – RioGrandeDoSul – promete cerrar la frontera con Uruguay a las importaciones de leche del

MERCOSUR

La movilización está prevista para el día 27, en el puente internacional Jaguarão

Los productores de leche vinculados a la Federación de Trabajadores Agrícolas de Rio Grande do Sul

(FETAG-RS) planean una nueva movilización contra la crisis del sector en el estado. La protesta debería tener lugar la próxima semana y, según la federación, paralizará el puente internacional Jaguarão, en la frontera entre Brasil y Uruguay. La decisión fue tomada luego de una reunión de la Comisión Estatal de Leche y de los coordinadores regionales de la entidad, realizada este lunes 18 de setiembre, en Porto Alegre.

Según el vicepresidente de Fetag-RS, Eugenio Zanetti, la protesta está prevista para el miércoles 27, pero

también podría prolongarse hasta el día siguiente, el 28. “El productor no puede esperar más y el gobierno federal ha hecho una Mucho poco hasta el momento para salvar al productor de leche en Brasil. Si no paran el producto MECOSUL, lo parará el productor”, afirma.

La federación promete buscar contactos con otros estados para incentivar que la acción se realice en otros puestos fronterizos, especialmente en Santa Catarina y Paraná. “Tuve acceso a una nota de un productor que recibía R$ 1,04 por un litro de leche, menos que un litro de agua”, lamenta. (Fuente: Thaise Teixeira – Correio do Povo – Porto Alegre BR)

Trabajadores agrícolas de Brasil amenazaron cortar puente con Uruguay para frenar

importaciones de leche.

La Federación de Trabajadores Agrícolas de Rio Grande do Sul amenazó con cerrar la frontera con

Uruguay en oposición a las importaciones de leche del Mercosur. La movilización sería el miércoles

27 de setiembre.

Brasil es nuestro principal socio comercial. Las circunstancias del mercado internacional hicieron que

nuestro vecino desplazara a China, convirtiéndose él en el primer destino de lo que exportamos.

En agosto Uruguay exportó por US$ 1.027 millones, de ese total US$ 188 millones fueron a Brasil.

En segundo lugar está China (US$ 125 millones), tercero la Unión Europea (US$ 76), Estados

Unidos (US$ 70 millones) y Argentina (US$ 42 millones).

Analizado por productos, de US$ 1.027 que Uruguay exportó en agosto, US$ 64 millones fueron por

colocaciones de productos lácteos, que ocupa el quinto lugar en el ranking por rubro, después de la

carne de vacuno (US$ 183 millones), la celulosa (US$ 144), concentrados de bebidas (US$ 74) y

arroz (US$ 67 millones); y por encima de la soja (US$ 53), malta (US$ 52), subproductos cárnicos

(US$ 45) y ganado en pie (US$ 32 millones), por mencionar los 10 productos más exportados.

Ahora bien, Brasil, además de ser el principal destino de todas nuestras exportaciones, también es el

principal destino de nuestros productos lácteos. No es difícil imaginar qué sucedería si por alguna

circunstancia el mercado brasileño se viera afectado y las colocaciones se redujeran o cayeran en

alguna medida.

Según los acuerdos que rigen el Mercosur Uruguay debería estar tranquilo, produciendo y

vendiendo, pero la experiencia y la realidad nos muestra que el bloque tiene varias fisuras

comerciales y que países como Uruguay -pequeños en tamaño como población- son presa fácil de

las decisiones que otros más grandes pueden tomar de manera unilateral.

Una decisión unilateral restrictiva del mercado de lácteos es una espada de Damocles que pesa

sobre la producción y la industria láctea nacional, justo cuando el mundo muestra situaciones de

mercado que nos perjudican y daña profundamente.

Lamentablemente, Uruguay no tiene muy buenas experiencias sobre puentes que se cortan, la

debilidad del Mercosur en ese aspecto ha sido mayúscula. (Fuente: en base al portal de

TodoElCampo)

Reabre la ex planta industrial de Schreiber Foods: ¿qué producirá?

Luego de haber sido cerrada en 2015, la explanta industrial de la empresa láctea Schreiber Foods,

ubicada en la ruta 1, próximo a Ecilda Paullier, en el departamento de San José, reabriría el año

próximo para producir suero para consumo humano y vender servicios de almacenado en frío.

Actualmente la empresa Integra realiza tareas de mantenimiento de maquinarias y de pruebas de

producción con el objetivo de producir suero secado y desmineralizado para consumo humano.

Integra, de capitales uruguayos, pertenece a Ignacio Villanueva, propietario de la fábrica de

productos lácteos Colonial, ex Granja Pocha, que funciona en Juan Lacaze.

El objetivo de ese grupo empresarial es reabrir la empresa en 2024, y que esta no recibirá leche, sino

que, en principio, producirá en base al suero que aportará Granja Pocha. Se trata de una actividad

que apuesta a un producto diferente y que apunta a solucionar un problema de la industria láctea,

que es el destino de los sueros, por lo cual hará más sostenible a la actividad quesera al cuidar al

ambiente, informó el INALE.

Schreiber Foods había operado cinco años en Uruguay (2010-2015). Empleaba a 170 trabajadores y

exportaba productos lácteos y derivados a China, Rusia, Brasil, Venezuela, México, Chile y Estados

Unidos, entre otros mercados. La empresa decidió bajar la cortina producto de pérdidas financieras

tras la fuerte baja que tuvo el mercado internacional de los lácteos en 2015 y el cierre de algunos

mercados calve para esa industria. La compañía buscó vender el complejo industrial pero no logró

conseguir interesados en ese entonces.

EMILIO GANCEDO