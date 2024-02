Lechería Hoy. Más leve, pero suba al fin, FONTERRA sigue de racha

La licitación 350 de la plataforma electrónica GlobalDairyTrade de este martes 20 de febrero registró un incremento del 0,5% en el promedio de los distintos productos lácteos, sumando así la sexta suba consecutiva. El promedio de la plataforma de subasta, donde mayormente se comercializa productos de FONTERRA, cerró en US$ 3.664 por tonelada (+US$/ton 93).

A pesar de que el mercado continuó con la tendencia al alza, el comportamiento de los lácteos fue dispar, con bajas para la leche en polvo entera (LPE) y el Cheddar, mientras que el resto de los productos cotizaron en suba. El valor promedio para la LPE fue de US$ 3.888 por tonelada en esta licitación y marcó una baja del 1,8% respecto a la venta anterior, y así frenó una secuencia de siete subas consecutivas. Todos los contratos de LPE a futuro cotizaron en baja, con descensos del 2,2% en los contratos más cercanos de marzo y 1,2% en los negocios de junio y sin cambios para julio. Los oferentes fueron FONTERRA y SOLAREC.

La leche en polvo descremada (LPD) volvió a subir en la jornada de ayer, cerrando a US$ 2.788 por tonelada, con un aumento del 1,3% (+US$/ton 30). Todos los contratos subieron respecto a la venta anterior. Los aumentos fueron del 1,4 y 2,1% en los contratos de abril y mayo, mientras que el resto de los negocios entre marzo y julio registraron incrementos del 0,4 al 0,6%. Los tres oferentes fueron: ARLA, SOLAREC y FONTERRA.

En el caso de los quesos, el cheddar cerró con un promedio de US$ 4.143 por tonelada, descendiendo un 7,6%. Todos los contratos cotizaron en baja, con descensos del 5,5% en marzo y 8,1% en junio. El único oferente fue FONTERRA. Por su parte, la mozzarella, volvió a subir. En esta oportunidad el incremento fue del 5,3% y cotizó en US$ 3.960 (+US$ 200). Los contratos comercializados de este producto fueron propuestos por la firma europea SOLAREC y únicamente para el mes de abril.

Finalmente, la manteca se mantuvo prácticamente estable, con una suba del 0,1% respecto a la licitación anterior. En esta oportunidad el promedio se posicionó en US$/ton 6.526 (+US$ 10). Los contratos negociados por FONTERRA y SOLAREC, registraron subas únicamente para el mes de abril 1,3%, en tanto que las bajas entre marzo y julio, fueron del 2% al 0,9%.

Tamberos percibirán unos US$ 6,4 millones del FOGALE

El Ministerio de Ganadería (MGAP) presentó el pasado jueves 15 de febrero, en una reunión organizada por la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón y la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) en Tala, una propuesta de asistencia financiera no reembolsable para los productores lecheros más pequeños para sobrellevar la difícil coyuntura financiera que están atravesando.

Las autoridades del MGAP están elaborando un proyecto de ley que prevé el desembolso (no reembolsable) de US$ 6,4 millones del Fondo de Garantía para Productores Lecheros (FOGALE). Esto implica el apoyo pecuniario por el término de 180 días en forma escalonada según la escala de producción para unos 1.391 productores remitentes a plantas industriales. Esta iniciativa contó con la participación de CONAPROLE en sus inicios y luego con el aporte técnico del INALE.

Los tamberos de menos de 500 litros percibirán $ 2 por litro de subsidio (517 beneficiarios), los de 500 a 100 litros $ 1,50 por litro (392 beneficiarios), al tiempo que la franja de 1.000 a 1.500 litros (284 tamberos) y de 1.500 a 2.000 litros (198 tamberos), recibirán $ 1 por litro como complemento por su producción.

Este proyecto de ley abarcará al 67% de los productores remitentes a plantas industriales, que representan el 22% de la leche producida.

La iniciativa legal deberá ser aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), contar con la anuencia de las gremiales lecheras, además de recorrer el tratamiento parlamentario por la necesidad de requerir una ley. Se estima que la iniciativa podría estar aprobada y reglamentada sobre fines de abril o principios de mayo. CONAPROLE adelantó en la asamblea de Tala que una vez que se apruebe el proyecto de ley y se conozca el listado de beneficiarios, liberaría la ayuda para sus socios.

Además, se dará una extensión de 12 meses para aquellos productores que aún no terminaron de pagar el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (FFDSAL).

Los productores que tengan deuda con el FFDSAL cobrarán el 50% del aporte pecuniario con los recursos del FOGALE; el restante la totalidad.

Según supo La Lechera, una vez que se retiren esos US$ 6,4 millones del FOGALE, el instrumento financiero ya no tendría más recursos disponibles. El fondo se quedaría con poco menos de US$ 15 millones, monto que ya está comprometido en distintas líneas de crédito que han tomado los productores lecheros.

Buena señal: FONTERRA subió su proyección de precio al productor

La gigante neozelandesa FONTERRA anunció la semana pasada una suba en su proyección de precio de la leche al productor para la temporada 2023/24.

El precio promedio proyectado aumentó a NZ$ 7,80 (US$ 4,77) por kg de sólidos, frente a los NZ$ 7,50 (US$ 4,59) por kilo de la previsión anterior. Una suba aproximada de 18 centavos de dólar americano por kilo de sólidos.

El rango de precios para esta temporada aumentó a NZ$ 7,30- NZ$ 8,30 (US$ 4,47-US$ 5) por kilo de sólidos, frente a NZ$ 7- NZ$ 8 (aproximadamente US$ 4,28-4,89) por kilo de la previsión anterior, de diciembre.

El director ejecutivo de FONTERRA, Miles Hurrell, dijo que el aumento en el precio de la leche al productor se debe a algunos hechos importantes del comercio mundial de lácteos. “Recientemente, hemos visto un aumento en la demanda de nuestros productos básicos de referencia, principalmente de Medio Oriente y el Sudeste Asiático, y esto se ha reflejado en los precios del GDT”.

“Los precios generales del GDT han aumentado un 10% desde nuestra última actualización del precio de la leche al productor en diciembre, y los precios de la leche entera en polvo aumentaron un 11,5% durante el mismo período”, sostuvo.

“De cara al futuro, el impacto potencial de la inestabilidad geopolítica y la interrupción de la cadena de suministro en la demanda de las principales regiones importadoras sigue siendo incierto. Podemos navegar por esta dinámica gracias a nuestra escala y nuestra diversificación en los mercados, lo que nos brinda opciones”, afirmó Hurrell.

EMILIO GANCEDO