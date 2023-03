LECHERIA HOY

Precios lácteos estables en FONTERRA

La primera licitación mensual de la firma neocelandesa mostró precios estables, con un indicador promedio en U$S 4.403; un ajuste a la baja, frente al remate anterior, realizado en febrero, del 0,7%. El indicador de valores marcó que la leche en polvo entera, el principal producto de exportación para Uruguay, se ubicó en un valor de U$S 3.277 por tonelada, con una suba de 0,2%. El otro rubro que también subió su valor promedio fue la lactosa (0,3%), ubicándose en U$S 1.112. El resto de los rubros ajustó a la baja: manteca -0,3%, U$S 4.899 y el queso cheddar ajustó 10,2%, ubicándose en U$S 4.509

CONAPROLE mantiene el precio al productor para abril y mayo

CONAPROLE anunció mantendrá el precio al productor para abril y mayo próximos. “Es una buena noticia para los productores más allá que los costos se han levantado muchísimo”, señaló Tiempo de Cambio de radio Rural Daniel Laborde, director de la cooperativa.

Un precio que aunque es bueno, consideró, muestra márgenes muy acotados, comparado con un año atrás, por el fuerte impulso de los costos.

Desde el lado de la exportación, Brasil es “el mercado” que ha ayudado a mantener el precio de leche. “Hoy China no existe directamente, no está comprando más allá de un acuerdo de largo plazo que tiene CONAPROLE con la empresa Yili”. Leche en polvo es el principal producto que va para el país vecino

Golpeada por la sequía, remisión de leche a CONAPROLE tuvo fuerte caída en febrero

La remisión de leche a CONAPROLE tuvo una leve caída en enero pero en febrero acusó impacto de la sequía y se desplomó 11-12% frente a un año atrás, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural Daniel Laborde, director de la cooperativa.

“Febrero fue un mes bisagra en cuanto a la remisión de leche”, apuntó.

En periodo de secado, de parición de vacas, con una caída muy fuerte porque el productor no la pudo sostener. “En este trimestre la producción va a ser sensiblemente inferior al trimestre pasado”, dijo, y en abril mayo comenzaría un camino de recuperación, estimó.

PROLESA cuenta con alimento para cubrir la demanda por 60 días principalmente desde Argentina y se está evaluando traer desde otros lugares, como Brasil, para poder abastecer el mercado.

El índice promedio de los lácteos cayó 2,7% en febrero

El Índice de la FAO para los precios de los productos lácteos registró en febrero un promedio de 131,3 puntos, esto es, 3,6 puntos (un 2,7 %) menos que en enero y 10,2 puntos (un 7,2 %) por debajo de su nivel en el mismo mes del año pasado.

COLONIZACIÓN y MEVIR invierten US$ 1,7 millones en 22 salas de ordeñe

El Instituto Nacional de Colonización (INC) y Mevir firmaron este lunes un convenio para la construcción de 22 salas de ordeñe en predios de los departamentos de Florida, Colonia y Soriano. La inversión asciende a US$ 1,7 millones las obras comenzarán este año. El ministro de Ganadería, Fernando Mattos, remarcó la importancia de apoyar a los colonos que estén al frente de emprendimientos para su arraigo al medio rural.

El convenio rubricado detalla que las salas de ordeñe de cuatro órganos estarán ubicadas en las colonias Larrañaga y Teófilo Collazo, de Soriano; en Reglamento de Tierras de 1815 y Francia, de Florida; y en Susana Dalmás y Bernardo Rosengrutt, de Colonia.

Además, explicita que cada sala cuesta 2.067 unidades reajustables (UR) (unos US$ 80 mil) y, por tanto, la suma total es de 45.474 UR (unos US$ 1,75 millones). Dicho monto será abonado por ambas instituciones: un 50% de forma simultánea con el otorgamiento de cada convenio y el restante 50% al finalizar cada obra.

(Fuente: en base al Portal de Presidencia)

De Luca: “Lo más difícil que tenemos que conseguir ahora es fibra”

Fernando De Luca tiene su tambo en Paso Candil, a 3 km de la planta número 7 de CONAPROLE, cerca del paraje Villavieja. Arrancó con su explotación en el año 1989 y es la segunda generación de tamberos. Sus padres iniciaron la actividad lechera con un tambo “muy modesto” en la década de 1960 en un predio arrendado, hasta que luego se pudo comprar una fracción en la actual explotación, cuenta De Luca en entrevista con La Lechera .

¿Cuántas vacas está ordeñando hoy?

En este momento son 120 vacas en ordeñe en una superficie lechera de 115 hectáreas. Después se arriendan algunas fracciones para recría y reservas a unos 14 km. Tratamos de mantener ese promedio de 120-130 vacas, pero en este momento se ha vuelto tremendamente complicado porque nuestro sistema es pastoril. Aparte, no es un tambo de gran volumen y estamos en tierras que están bastante desgastadas, con mucha labranza, y de poca profundidad; en otros tiempos fueron las primeras chacras de Florida. Entonces, cuando tenemos una seca como la actual, todo se pone caótico y muy difícil de manejar.

¿Cuánto ha caído la remisión?

La remisión ha caído estrepitosamente en estos últimos 15 días, quizás un 40%. Los pastoreos se terminaron acá hace 15 o 20 días; está todo seco. Toda esta zona de Florida está muy complicada. Tengo vecinos que se están quedando sin agua y tienen que ir a las lagunas y arroyos con cisternas para tener agua para sus ganados. El sorgo se mantiene verde pero no da pastoreo, no tiene volumen porque desde enero acá no llovió nada y en febrero apenas recibió una lluvia de 6 mm.

¿Cómo está manejando esa falta de forraje en pleno verano?

Las reservas de buena calidad, como podían ser los fardos de avena, se terminaron y no se consigue nada. Lo que ahora tenemos son fardos de paja de trigo y cebada —que la Sociedad de Productores de Leche de Florida está consiguiendo para auxiliar a los socios— y algo de ración. Con eso es que hoy están sobreviviendo las pobres lecheras.

¿Y cómo prevé recuperar las pasturas perdidas? ¿Sembró algo en seco?

Por ahora resolvimos que no vamos a sembrar avenas en seco porque es demasiado riesgoso. Y, en segundo lugar, es imposible porque las tierras están muy pisoteadas y con poco fondo. No hay forma de entrarle a estas tierras. Quizás algún productor que tuvo alguna agüita pudo mover las tierras o sembrar algo. En nuestro caso, hasta que no llueva más o menos en forma importante no vamos a sembrar avena porque es un riesgo y un costo elevado. (Fuente: En base a nota de Andrés Oyhenard – Tardaguila y Asociados)

