LECHERIA HOY

Nueva baja en segundo remate mensual de lácteos de la neocelandesa FONTERRA

La leche en polvo entera cerró a US$ 3.200/ton

La segunda licitación mensual de la neozelandesa FONTERRA mostró precios a la baja, caída en el Indicador Promedio y valores para la leche en polvo entera, principal producto de exportación para Uruguay de US$ 3.200 por tonelada. La caída fue 2%.

El Indicador Promedio cerró en US$3.414, cifra que representa una baja de 1,5% respecto a la primera subasta de febrero de 2023.

A su vez, el volumen de lácteos comercializado (30.693 toneladas) fue 5,8% inferior comparado con el comercializado en el remate anterior.

Los únicos dos rubros que incrementaron sus precios fueron el queso Cheddar que se pagó a razón de US$ 5.086 (suba de 1,5%) y la manteca que llegó a US$ 4.922 por tonelada (3,8%)

Tamberos se endeudan y enfrentan futuro incierto

Piden que CONAPROLE “genere instrumentos financieros”

En los tambos uruguayos la situación se complica cada vez más. Con raciones y fardos que suben de precio, vaquillonas y vacas que empezaron a parir en los encierros, menor remisión de leche y mayor endeudamiento porque las vacas tienen que comer para producir leche, los productores ya no saben qué hacer y comprometen sus bolsillos.

En la cuenca lechera tradicional, compuesta por Canelones, Florida y San José, las lluvias fueron escasas, ya no se puede plantar las avenas que conformarían reservas rápidas para el otoño y ahora hay que pensar en sembrar raigrás. El problema es que falta humedad en el suelo para que la siembra prospere. Hubo productores que quisieron devolver la semilla de avena que compraron, porque no podrán plantar y no se las aceptaron.

“La leche que se perdió ya no se recuperará, pero lo peor son las consecuencias de la sequía, cuánto más vamos a perder y hasta qué punto los productores más chicos están dispuestos a endeudarse para seguir comprando comida para las vacas”, reflexionó Justino Zavala, directivo de la Agremiación Tamberos de Canelones y delegado de los productores ante el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

Zavala consideró que “se está generando un endeudamiento alto” y las herramientas de asistencia a los productores se están terminando. “Hay productores que tienen espalda, que poseen líneas de crédito en los bancos. Esos venían bien porque el endeudamiento del sector lechero había bajado.

A la vez, hay productores chicos que están tomando los créditos de Proleco o República Microfinanzas, que ya llegaron a un punto difícil para seguir tomando créditos y ver cómo los van a pagar”, agregó el dirigente lechero.

En el mercado están ofreciendo fardos de chala de maíz que únicamente aportan fibra, no tienen nada de proteína, a US$ 85 y ese precio es a costo. En otro momento esos fardos la lechería no los usaba, hoy son necesarios para hacerle frente a la falta de comida. Un fardo de paja de trigo vale alrededor de US$ 40. Hoy los tamberos no tienen otro remedio que pagarlo para complementar con raciones que subieron 10% por tonelada.

Según la visión de Zavala y otros productores, “Conaprole se deberá involucrar más, porque hasta ahora apoyó mucho con líneas de financiación de la ración, tirando los pagos para adelante, pero las pérdidas las asume siempre el productor”.

Es por eso que los remitentes apuran y sostienen: “si la sequía se prolonga, Conaprole tendrá que tomar una actitud más fuerte de apoyo al productor, generando instrumentos financieros que le permitan a los tamberos salir de la sequía sin esa presión de endeudarse para pagar en la primavera o en poco tiempo”, sostuvo el directivo de la Agremiación Tamberos de Canelones.

Conaprole y otras industrias, están sintiendo una remisión de leche inferior a la habitual. “Los productores veníamos aguantando, pero cuando se comenzó a terminar la reserva de calidad, las vacas lo empezaron a sentir”, explicó Zavala.

“El precio de la leche se aguantó en dólares, ayudada por el tipo de cambio”, remarcó el dirigente. (Fuente: El País)

Industria láctea recibe el doble de precio por el mercado interno que por exportar

El precio recibido por la industria en dólares de diciembre pasado mejoró 23% comparado con el mismo mes de 2021, con un mayor aumento del precio recibido en el mercado interno que de exportación, según el informe que divulgó el INALE.

En diciembre de 2022, en promedio, la industria recibió un precio por litro de leche exportado de US$ 0,57 (medido por litro de leche equivalente) que fue 18% mayor al valor recibido un año atrás, mientras que el indicador del mercado interno se situó en US$ 1,20 por litro con una mejora de

36% (más del doble que la exportación) y alcanzó (al menos) su mayor nivel en dólares corrientes de los últimos dos años. La caída del tipo de cambio (9,5% en promedio durante el último año) ha contribuido a que los ingresos en dólares por el mercado interno suban. Lamentablemente la industria uruguaya no puede obtener un mayor beneficio del mercado interno porque el 70% de la leche que produce el país debe ser exportada.

Esto determinó que el precio promedio que recibió la industria en diciembre pasado fuera 23% mayor al de diciembre 2021. En el período, el precio en el tambo mejoró 17% alcanzando un valor de US$ 0,42 por litro (los precios incluyen reliquidaciones).

Si se analiza la media ponderada de los últimos 12 meses los precios de exportación mejoraron 20% con un valor de US$ 0,60 por litro, mientras que en el caso del mercado interno aumentó 20% y alcanzó un precio de US$ 0,84 por litro. El precio promedio que recibió la industria fue US$ 0,66 por litro, esto es 20% por encima del promedio de los últimos 12 meses cerrados a diciembre 2021. Por su parte, el precio en tambo fue US$ 0,42 por litro con una mejora de 19%.

Semana sin cambios para el mercado de quesos artesanales.

Precios que se mantienen y ventas totales.

Ecilda Paullier. La seca continúa afectando la producción de leche, pero eso no se traslada a la venta de quesos que está muy deprimida y lejos de lo que podría llegar a ser.

Los precios están estables, dijo Eduardo Mesa al comentar la feria semanal.

LOS VALORES.

Queso Colonia de primera calidad de $ 200 y $ 220. Queso Colonia de marca reconocida y estacionados, entre $ 230 y $ 260. Queso Colonia de segunda calidad entre $ 180 a $ 190.

Dambo y Quartirolo, de $ 200 a $ 220.

Queso Sardo de $ 200 a $ 220. Quesos para rallar de $ 190 a $ 200. Magros con y sin sal de $ 200 a $ 220.

Mantecas caseras de $ 160 a $ 170.

Muzzarella común de $ 200 a $ 210. Muzzarella de marca impuesta entre $ 210 y $ 230. Roquefort nacional $ 380.

Quesitos Colonia de a kilo entre $ 210 y $ 220. Quesitos Colonia con gusto incorporado de $ 220 a $ 250.

Quesos de cabra $ 440. Provolone parrillero, $ 200 a $ 220. (Fuente: en base a Todo El Campo)

Emilio Gancedo