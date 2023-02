LECHERIA HOY

CONAPROLE decidió mantener los precios al productor por enero, febrero y marzo.

Los precios internacionales han bajado, también es cierto que hemos tenido posibilidades de hacer algunas colocaciones en Brasil a precios distintos a los que vemos en FONTERRA.

El presidente de CONAPROLE, Gabriel Fernández Secco, anunció que se mantienen los parámetros de valorización para los meses de febrero y marzo 2023.

En declaraciones al programa Lechería en el Uruguay (radio Oriental) informó que atento a la situación de déficit hídrico y la emergencia agropecuaria, el primer trimestre del año tendrá los mismos parámetros de valorización de sólidos por tanto se mantiene el precio.

Fernández dijo que el jueves conversó el tema con el Directorio y la Gerencia General de la empresa, se analizaron los números “y en función de las circunstancias” se decidió “mantener los precios por enero, febrero y marzo”.

“Esto da al productor un horizonte en cuanto a los ingresos” ayudándolo en la toma de decisiones.

Explicó que “los precios internacionales han bajado, también es cierto que hemos tenido posibilidades de hacer algunas colocaciones en Brasil a precios distintos a los que estamos viendo en FONTERRA. Hoy el mercado no está como estuvo, pero CONAPROLE ha ido vendiendo y tenemos una buena temporada de verano con una venta en diciembre muy buena, por encima de lo normal. Ahora vamos a ver enero que venimos bien, y aunque no tenemos todos los elementos para decidir sí tenemos los suficientes para que podemos tomar esa decisión en el contexto de seca que estamos viviendo”.

Por lo tanto, dependiendo del tipo de cambio, a priori los valores promedio son: enero $ 16,30/litro (US$ 0,41), febrero $ 16,87 (US$ 0,43), y marzo $17,37 (US$ 0,44).

Exportaciones de lácteos aumentaron 33% enero y Brasil fue clave

Las exportaciones de productos lácteos alcanzaron US$ 86 millones. Su participación en las exportaciones totales fue de 10%. En comparación con enero de 2022 se registró un aumento de 33%, informó Uruguay XXI.

Si bien las colocaciones en varios destinos como China, Argelia y la Federación Rusa cayeron, Brasil multiplicó sus adquisiciones por un poco más de 6 (las exportaciones pasaron de US$ 5 millones a US$ 33 millones), lo que ampliamente compensó estas caídas. Se destacó un aumento en las exportaciones de leche en polvo de US$ 17 millones (US$ 46 millones en enero de 2022), que compone el 73% de lo exportado. También aumentaron considerablemente las exportaciones de quesos y requesón en 43% en comparación con enero de 2022.

CONAPROLE llegó a un acuerdo con trabajadores ante el cierre parcial de algunas plantas

Trabajadores y CONAPROLE llegaron a un acuerdo el pasado 26 de enero ante el cierre parcial de algunas de las plantas de la cooperativa debido a la sobrecapacidad industrial en función de la remisión de leche.

La cooperativa anunció el cierre parcial de la planta de Rincón del Pino de marzo a mayo, la de Mercedes de febrero a junio y a definir mes de julio, y la reducción parcial de la actividad en la planta de Florida.

Con el marco del Ministerio de Trabajo, se acordó la asignación de trabajadores a otras plantas industriales; el pago de un complemento al subsidio de desempleo para aquellos trabajadores que vayan a seguro de paro por suspensión total del trabajo; y que algunos trabajadores gocen de su licencia anual y días de compensación previo al seguro de paro o reubicaciones.

Disminuyen los productores de quesos: “Sigue habiendo un éxodo de queseros artesanales hacia la remisión de leche”

Diego Whurt: “la quesería emplea mucha mano de obra y no tiene buenos precios internacionales, aunque sí costos elevados de producción”,

En la zona de Colonia “la esperanza está puesta en lo que pueda pasar” con los anuncios de lluvias para la semana que comienza, dijo Diego Whurt, técnico en lechería, en declaraciones para el programa Diario Rural (radio Rural).

Destacó que “hay una baja en la producción de leche” dada la situación de los campos” que al pisarlos “parece que estás pisando galletitas -graficó-. Obviamente no es una situación agradable. Las vacas necesitan agua para producir leche, el agua es el 87% de su composición”, además de que “es vital”.

Respecto al sector, Whurt dijo que hay empresas lácteas que están con problemas financieros y para disminuir costos disminuyen la producción de queso y optan por otras que implican menos costos: “Siguen con problemas de salud financiera, y con pronósticos que no son del todo bueno en el sector quesería. Dentro de la lechería hay otros rubros que implican menos mano de obra como la leche en polvo, la leche fluida, que son herramientas de rentabilidad”.

En cambio “la quesería emplea mucha mano de obra y no tiene buenos precios internacionales, aunque sí costos elevados de producción”, además de que “en algunas lácteas” el sector quesero “está teniendo alguna retracción, y eso implica sacar personal”.

Son empresas que “crecen en ingreso de leche a planta” y “sigue habiendo un éxodo de queseros artesanales hacia la remisión de leche”, advirtió. “Gente del sector nos dice que todas las semanas hay algún quesero que sigue en el rubro lechero pero no en la producción de quesos, entonces esa leche va a la industria y ésta sufre un poco menos lo que es la baja del ingreso de leche por la sequía”, de esa forma se da “un equilibrio y una situación puntual de industrias que van teniendo retracción” en el rubro quesero.

Suba de precios en el mercado de quesos artesanales.

Con ventas totales, los precios registraron un aumento en la feria semanal.

Ecilda Paullier. Los tambos funcionan “en base a raciones” porque en los campos “no queda nada”. Mientras tanto el mercado de quesos tuvo una suba más o menos generalizada de unos diez pesos, dijo Eduardo Mesa en su comentario semanal sobre la feria quesera.

Las ventas fueron totales salvo una partida de segunda que no se pudo colocar. La mayoría de las colocaciones se dieron en el marco de lo habitual en el sentido de que se coordina la negociación telefónicamente.

El mercado “funciona medio pobretón, pero sigue funcionando”, definió.

LOS VALORES.

Queso Colonia de primera calidad de $ 200 y $ 220. Queso Colonia de marca reconocida y estacionados, entre $ 230 y $ 260. Queso Colonia de segunda calidad entre $ 180 a $ 190.

Dambo y Quartirolo, de $ 200 a $ 220. Queso Sardo de $ 200 a $ 220.

Quesos para rallar de $ 190 a $ 200. Magros con y sin sal de $ 200 a $ 220. Mantecas caseras de $ 160 a $ 170.

Muzzarella común de $ 210 a $ 220. Muzzarella de marca impuesta entre $ 210 y $ 230. Roquefort nacional $ 380. Quesos de cabra $ 440. Provolone parrillero, $ 200 a $ 220.