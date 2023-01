LECHERIA HOY

FONTERRA bajó por segunda vez en el año

El precio promedio está próximo a los US$ 3.400 la tonelada y la leche en polvo entera se mantiene arriba de los US$ 3.200.

La licitación de FONTERRA correspondiente al martes 17 de enero volvió a bajar acumulando la segunda caída de precio promedio en el año, aunque sin perder la estabilidad.

Como se recordará, el 3 de enero el precio internacional promedio de los lácteos bajó 2,8%, ubicándose en US$ 3.365 la tonelada; ayer volvió a bajar aunque muy levemente (-0,1%), posicionándose en US$ 3.393.

Analizado por producto, bajaron la grasa butírica anhidra, la manteca y la leche en polvo descremada; subieron, el queso y la leche en polvo entera.

La mayor caída fue de la grasa butírica anhidra (-0,9%); y la mayor suba del queso (4%).

VALORES.

Grasa butírica anhidra, US$ 5.337 la tonelada (-0,9%). Manteca, US$ 4.449 (-0,6%). Queso Cheddar, US$ 4.871 (+4,0%). Leche en polvo descremada, US$ 2.842 (-0,3%). Leche en polvo entera, US$ 3.218 (+0,1%).

Gremiales lecheras continúan movilizadas por medidas Hay que usar el FOGALE, tema que fue hablado con el ministro de Ganadería. Procurando alternativas para paliar la sequía y principalmente para evitar que los costos de producción se sigan disparando, las gremiales de productores lecheros califican como “muy buena” la reunión que mantuvieron con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, y su equipo técnico. Entre las alternativas, desde el gobierno se analiza la posibilidad de importar raciones sin algunas cargas impositivas, al igual que los fletes, como una forma para acercarle reservas a los tambos, que ya usaron las que tenían por el problema climático. Las gremiales lecheras se reúnen hoy con el Directorio del Banco de la República y posteriormente con las autoridades de CONAPROLE, PROLESA y PROLECO. Con el BROU “hay dos líneas de trabajo”, explicó a El País el directivo de la Agremiación Tamberos de Canelones, Justino Zavala.” Una, la posibilidad de postergar algunos vencimientos que tenemos ahora, que es darle liquidez a los productores”, la otra “es la posibilidad de generar que las líneas de crédito que tiene el banco, que son muchas y muy buenas, encuentren la posibilidad de arrimarse más al productor, especialmente al chico y mediano, que generalmente le cuesta más ir al banco. Vamos a tratar de que las gremiales puedan cumplir ese rol de acercar el banco a los productores y los productores al banco”. Respecto al encuentro con el MGAP, Zavala manifestó que se habló de la extensión de la Emergencia Agropecuaria, “que si bien sabíamos que estaba muy cerca fue importante que se determine, porque eso genera de nuevo la posibilidad de usar el Fondo de Emergencia Agropecuaria, que muchos productores al principio de la sequía capaz que no lo querían usar y ahora es una buena opción para financiar a largo plazo”. El uso del Fondo abre la posibilidad de contar con asistencias desde la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande), que según los productores tienen tasas muy buenas, a través de República MICROFINANZAS o PROLECO. Zavala agregó que el ministro Mattos confirmó que se había enviado un exhorto para mantener el beneficio de UTE a los tambos, herramienta que había vencido el 31 de diciembre y las gremiales quieren que se prorrogue. “Se planteó la posibilidad de importar granos y raciones sin algunos impuestos y todo eso ayuda a que se vayan bajando los costos. También está la posibilidad de bajar otros costos de fletes y eso quedó para estudiar. Fue una reunión productiva”, afirmó el dirigente. Mirando para adelante, estuvo sobre la mesa el mayor uso del riego, porque en esta coyuntura de sequía hoy no es instrumentable. Entre el análisis que Mattos mantuvo con las gremiales estuvo la posibilidad de utilizar el dinero del Fondo de Garantía Lechero (FOGALE). “Hay que usar el FOGALE, esto se habló con el ministro, que tiene una cantidad de plata inactiva y hay que buscarle la fórmula para usarla. Puede servir para que los productores que

reinician los créditos tengan una garantía constituida. Lo que queremos con todo esto es abrir muchas opciones financieras para que los productores puedan sortear este golpe terrible que es la sequía y logren disolver las amortizaciones en dos o tres años, sin que nos regalen nada. No se trata de que nos regalen nada, pero sí encontrar la herramienta financiera para alivianar la carga”, aclaró Zavala. La Agremiación Tamberos de Canelones, Asociación Nacional de Productores de Leche, Asociación Productores de Leche de San José, Asociación Productores de Leche de Maldonado, Asociación Productores de Leche de Parada Esperanza, Intergremial de Productores de Leche, Productores Lecheros de Rocha, Sociedad Fomento Rural de La Casilla, Sociedad Productores de Leche de Florida, Sociedad Productores de Leche de Rodríguez y Sociedad Productores de Leche de San Ramón, habían pedido una reunión urgente al Ejecutivo para estudiar otras medidas de apoyo.

Industria recibe un mayor precio de la leche por el empuje del mercado interno

De acuerdo al informe mensual que releva el INALE, el precio recibido por la industria en dólares de noviembre mejoró 25% comparado con el mismo mes de 2021 con un mayor aumento del precio recibido en el mercado interno que de exportación.

El precio en los tambos se situó 17% arriba (US$ 0,41 por litro) y su participación en el precio de la industria para noviembre fue del 60%.

Según el informe, el precio por litro de leche en dólares del mercado interno se ubicó en US$ 1,03, con un aumento 36% respecto a igual mes de 2021, y tuvo un salto de casi 20 centavos respecto a los US$ 0,86 por litro de octubre.

En el caso del mercado de exportación, ese valor se ubicó en US$ 0,59 por litro en noviembre, con un incremento del 22% en la comparación interanual.

Si se analiza la media ponderada de los últimos 12 meses, los precios de exportación mejoraron 19% con un valor de US$ 0,59 por litro, mientras que mercado interno aumentó 17% y alcanzó un precio de US$ 0,81 por litro. El precio promedio que recibió la industria fue US$ 0,65 por litro, esto

es 17% por encima del promedio de los últimos 12 meses cerrados a noviembre 2021. Por su parte, el precio en tambo fue US$ 0,41 por litro con una mejora de 19%.