LECHERIA HOY

Parlamento aprobó ley para reconversión de industrias lácteas por US$ 12 millones

El Parlamento votó por unanimidad esta semana —antes del receso— el proyecto de ley del Ejecutivo por el cual se crea el Fondo de Reconversión de Industrias Lácteas (FRIL). Esta iniciativa apunta a atender la situación de empresas mayoritariamente especializadas en la producción de quesos que “enfrentan una coyuntura adversa”, debido a que la mejora en la rentabilidad de la línea de producción de leche en polvo del último año ha impulsado al alza el precio pago al productor”.

En la exposición de motivos, el gobierno indicó que estas empresas (de mediano porte) arrastran “problemas estructurales” desde hace años que tienen que ver con la gestión, la obsolescencia de las plantas, sobreendeudamiento, pérdida de productores, entre otros.

Los quesos uruguayos son comercializados básicamente en el mercado regional y tienen a Brasil como el principal comprador. “Este último destino ha perdido participación respecto a la histórica, debido a la menor competitividad regional de Uruguay”, advierte el proyecto.

De acuerdo a los modelos del Inale, los márgenes directos (ventas menos costos directos de producción) de las industrias queseras han sido negativos en los productos de exportación desde 2016 y en el mercado domésticos desde el inicio de la pandemia del covid-19 en marzo de 2020.

Así, la propuesta del FRIL apunta a apoyar la transformación productiva de estas industrias. Este fondo tendrá un aporte de US$ 6 millones del Fondo de Garantía Lechero, otros US$ 3 millones de un subfondo destinado a garantizar los programas que tengan un efecto anticíclico ante los vaivenes de los precios internacionales, y otros US$ 3 millones con cargo a Rentas Generales durante los primeros 3 años de vigencia de la ley.

El gobierno tiene ahora 90 días para reglamentar la normativa, para lo cual podrá solicitar asesoramiento al Instituto Nacional de la Leche (Inale).

Sindicato rechazó proyecto que aporta US$ 12 millones para reconvertir la industria láctea

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea rechazó el proyecto de Fondo de Reconversión de Industrias Lácteas y anunció que no descarta tomar medidas.

Los sindicatos asociados en la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) rechazaron «por su forma y contenido» el proyecto del Fondo de Reconversión de Industrias Lácteas (FRIL), “si no se tienen en cuenta los planteos de los productores y trabajadores”, informó en un comunicado.

Los trabajadores reclamaron ser parte de la discusión de los problemas estructurales de la industria.

«El Poder Ejecutivo se equivoca»

La FTIL expresó en su comunicado que «ni hoy ni nunca» se opondrá a que existan «fondos para el desarrollo de la industria». Pero agregó: «creemos que este no es el camino, que el Poder Ejecutivo se equivoca en forma y contenido».

Los trabajadores agremiados consideraron que si se sigue adelante con este proyecto se generará un escenario «de controversia y enfrentamiento» en el que no se abordarán los temas estructurales del sector.

En el proyecto de ley se plantean dos formas de acción: subsidios por compensación de impuestos indirectos para las industrias de menor escala y préstamos para proyectos de mejora de la competitividad.

Quienes podrán beneficiarse con este proyecto serán las empresas de menor escala de la industria láctea. En el caso de los préstamos, aquellas firmas que no tengan acceso al financiamiento bancario tendrán preferencia.

Los integrantes de la FTIL sostuvieron que de aprobarse el proyecto «se estaría habilitando a que las empresas, luego de recibir cifras millonarias en dólares, apliquen de manera unilateral e intempestiva, reestructuras, que terminan siendo el pretexto para despedir trabajadores y en muchos casos aplicar una política de persecución antisindical».

Finalmente, indicaron que se mantendrán en alerta y expectantes a lo que suceda en el Parlamento con la discusión de este proyecto de ley, y aseguraron que no descartan tomar medidas.

Leve mejora para el poder de compra de la leche en noviembre

Los tamberos percibieron un precio promedio por su remisión de leche en noviembre de $ 16,46, una reducción de 1,6% frente al valor de octubre. En dólares corrientes el valor medio de la materia prima se ubicó en US$ 0,41 por litro y tuvo una recuperación de 1,7% frente al mes previo. Esto se dio por la fuerte caída que experimentó el dólar en noviembre en Uruguay.

En tanto, el kg de sólido promedio para noviembre se ubicó en $ 222,7 y cayó 0,7% respecto a octubre ($ 224,4).

Por otro lado, el Inale informó que el poder de compra de la leche se ubicó en noviembre en 78, un valor que estuvo 2,6% por encima del octubre (76). De todas formas, ese valor del índice se encuentra aún 22% por debajo del año base de marzo de 2014.

En tanto, si lo compara con el índice de poder compra de la leche de enero de 2020=100, el poder de compra de la leche en el último año móvil (octubre 2021-noviembre 2022) registró un avance marginal (+0,8%) mientras que el precio de la leche en dólares corrientes lo hizo 20,7%. Eso determina que prácticamente la totalidad de la mejora en el precio de la materia prima fue absorbida por la fuerte suba de los costos de producción de los tambos durante el último año. Un dato a destacar es que el poder de compra de la leche registró una mejora de casi 2% desde su piso de agosto.

Sin variaciones en los precios, se vendió toda la oferta de quesos artesanales.

Para un mercado sin interés, un par de horas es tiempo suficiente para liquidar las comercializaciones.

Ecilda Paullier. En los últimos días del año, apenas quedando horas se podría decir, el mercado de quesos se mantiene sin cambios, continuando así con la tónica que ha tenido a lo largo de los últimos 12 meses.

Sigue habiendo quesos guardados en las cámaras y de difícil colocación porque el mercado no tiene mayor interés dijo Eduardo Mesa, operador de la feria quesera que cada semana resuelve la comercialización en un par de horas.

Las ventas fueron totales.