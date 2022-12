LECHERIA HOY

Por Emilio Gancedo

La leche en polvo subió a US$ 3.400 la tonelada.

El principal producto de exportación de Uruguay recuperó valor, pero en el análisis a largo plazo presenta una caída que en los últimos 9 meses es de más de US$ 350 la tonelada.

El martes 6 de diciembre, primer martes del mes, se realizó un nuevo evento de Fonterra, el N° 321, que finalizó con el precio promedio con una suba de 0,6%, apenas, pero que colocó el valor de la tonelada en US$ 3.610.

Subieron la leche en polvo entera, la leche en polvo descremada, la manteca y el queso, todos productos de relevancia para las exportaciones de nuestro país.

LOS VALORES.

Grasa butírica anhidra: US$ 5.797 (+1,8%). Manteca: US$ 4.725 (+1,9%). Suero de manteca en polvo: US$ 2.979 (+4,7%). Queso Cheddar: US$ 4.826 (+1,8%).

Lactosa: US$ 1.222 (-0,8%). Leche en polvo descremada: US$ 3.102 (+1,7%).

Leche en polvo entera: US$ 3.400 (+0,1%).

TENDENCIA BAJISTA DE LA LECHE EN POLVO ENTERA.

La leche en polvo entera en el proceso de los últimos 9 meses es claramente a la baja, con algunos repuntes en junio y setiembre, pero la tendencia no admite discusión.

Desde los US$ 4.757 que alcanzó la tonelada el 1° de marzo a los US$ 3.400 la caída ha sido constante, con una diferencia (pérdida de valor) de US$ 357.

El piso de la leche en polvo entera en el año fue el 1° de noviembre cuando la tonelada cayó a US$ 3.279.

Un dato relevante es que salvo el impulso de las primeras quincenas del mes hasta el 1° de marzo (cuando llegó al valor máximo), el producto tuvo tres caídas significativas (del 01/03 al 03/05; del 07/06 al 16/08; y del 20/09 al 01/11) cuyos repuntes posteriores son demasiados débiles como para que signifiquen un cambio en la tendencia.

Argelia y Brasil encabezaron destinos para los lácteos en noviembre; China casi fuera del mapa

Las solicitudes de exportaciones de lácteos sumaron 20.627 toneladas en noviembre por US$ 81,3 millones, con Argelia, Brasil y Rusia como principales destinos. China se desplomó y tuvo su peor desempeño desde noviembre de 2020.

El volumen total de las exportaciones de lácteos el mes pasado mostró una caída de 12,6% frente a las 23.604 toneladas registradas en mismo mes de 2021. Asimismo, registró una suba de 15% frente a las 17.902 toneladas de octubre.

China quedó lejos abajo como destino, con apenas 219 toneladas por US$ 687.648. Tuvo una marcada caída frente a las 1.144 toneladas exportadas en octubre.

En noviembre de 2021 China encabezaba la lista de destinos para los lácteos locales, seguido por Argelia y Brasil.

En el acumulado enero-noviembre las solicitudes de exportación sumaron 214.148 toneladas por US$ 847,6 millones. Brasil y Argelia aparecen despegados arriba como destinos, y China un abajo, en el tercer lugar. Se trata de una suba marginal de 0,6% comparado con las 212.833 toneladas enviadas en mismo periodo del año pasado. Pero un salto de 20% frente a los US$ 704,2 millones registrados un año atrás. (Fuente: Blasina y Asociados)

CONAPROLE es el mayor exportador de alimentos lácteos de Latinoamérica

CONAPROLE nuevamente galardonada con el premio a la exportación

Con presencia de autoridades nacionales, el 30 de noviembre le fue otorgado a Conaprole el Segundo Premio al Exportador del país en la ceremonia de Reconocimiento Exportador, organizada por el Banco de la República (BROU) y la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU).

“Este reconocimiento es reflejo del esfuerzo y la mejora continua de nuestros Productores, trabajadores, distribuidores y proveedores, y es una muestra más del valor que la lechería nacional aporta a la economía del país. Nuestro mayor agradecimiento es a todos ellos” manifestó el CEO, Cr Gabriel Valdés.

Conaprole es el mayor exportador de alimentos lácteos de Latinoamérica, representando orgullosamente la calidad de los productos uruguayos en más de 60 países. La Cooperativa está fuertemente comprometida con exigentes estándares internacionales de sustentabilidad, contemplando lo social y la protección del medioambiente.

A principios de este año, la Cooperativa inauguró una planta de nutricionales con una inversión de más de 100 millones de dólares, que apunta a seguir creciendo y exportando valor agregado al mundo mediante formulaciones lácteas específicas. Las exportaciones a Julio 2022 alcanzaron un récord de 640 millones de dólares.

“Es un mundo nuevo volátil e incierto, asumimos la responsabilidad de adaptarnos con agilidad a los permanentes cambios suministrando productos innovadores, de calidad y saludables para nuestros clientes” indicó Valdés. (Fuente: Telemundo)

Importaciones de lácteos de Brasil mantuvieron su dinamismo en noviembre

Según datos difundidos por la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX), la balanza comercial de productos lácteos de Brasil fue de aproximadamente -142,1 millones de litros de equivalente de leche en noviembre, un aumento de 20,1 millones, o aproximadamente 12,4% en comparación con el mes anterior.

En comparación con el mismo período del año anterior (noviembre/2021), el saldo se mantuvo en un nivel inferior, siendo el valor en equivalente de leche en ese período de -76,3 millones de litros, lo que representa una diferencia de aproximadamente 65,8 millones de litros, o -86,2%.

En medio del retroceso de las importaciones, este es el segundo cambio positivo en la balanza comercial de productos lácteos. Incluso en este contexto, las importaciones continuaron en un nivel alto. En el acumulado de 2022, el saldo queda con una diferencia de aproximadamente -21% con relación al acumulado de 2021.

Por el lado de las importaciones, el ritmo de negociaciones continuó perdiendo fuerza a lo largo del mes de noviembre. Luego de alcanzar el valor más alto de la serie histórica en septiembre, e iniciar un movimiento a la baja en octubre, noviembre presentó una disminución de 11,3% en las importaciones con relación al mes anterior (-18,9 millones de litros en equivalente de leche).

En noviembre de 2021 se importaron 82,9 millones de litros de equivalente de leche; en 2022, este valor tuvo una variación positiva de aproximadamente 78,6%, configurando un aumento significativo de 65,2 millones de litros equivalentes de leche comparando los años.

Para el último mes del año, con la producción nacional de leche en Brasil en alza y con los precios de venta de la industria en niveles inferiores a los observados meses atrás, las importaciones deberían seguir perdiendo fuerza. Aún con las caídas observadas para el mes de noviembre, y la reducción de las importaciones esperada para diciembre, el volumen de importaciones debería mantenerse superior al observado en el último año, según MilkPoint.