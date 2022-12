LECHERIA HOY

CONAPROLE mantiene precio para remisiones de noviembre y diciembre

El Directorio de CONAPROLE resolvió mantener el precio vigente por kg de sólidos de octubre para las remisiones de noviembre y diciembre. En el marco de una jornada de costos que organizó la cooperativa en la Asociación Rural de San José la pasada semana, el director Daniel Laborde comentó que la cooperativa está vendida para los meses de enero y febrero a precios superiores a los que muestra la plataforma GDT de FONTERRA.

“Brasil está muy necesitado de leche”, indicó. Si bien es habitual que a esta altura del año el volumen de negocios con ese importante destino comercial para CONAPROLE tienda a ser bajo, no ha ocurrido eso durante el presente ejercicio.

Laborde dijo que si bien no se podía asegurar qué precio podían recibir los productores para el arranque del 2023, se mostró “optimista” en que se puedan mantener en niveles similares a los actuales ya que la cooperativa tiene bastante definido su presupuesto. Dijo que salvo que ocurra una “catástrofe” con un precio de la leche en polvo a US$ 2.500 por tonelada o una caída aún más pronunciada del dólar se podría revisar ese escenario. Cada peso que baja el tipo de cambio le implica a la cooperativa la resignación de alrededor de US$ 900 mil por mes.

Sexto mes consecutivo de baja en el precio de leche al productor

El precio que reciben los tamberos por la materia prima tuvo en octubre su sexta caída consecutiva. Quedó debajo de $ 17 por primera vez desde enero, y promedió $ 16,72 por litro remitido, de acuerdo a los datos publicados por el Instituto Nacional de la Leche.

Mostró una caída mensual de 2% y está 7% abajo del pico de precios alcanzado en abril. Aun así, muestra una recuperación de 10% frente al valor registrado a un año atrás.

Medido en dólares, el precio al productor quedó en US$ 0,41 por litro, después de siete meses arriba de esa referencia. Muestra una baja mensual de 2% pero sigue 17% por encima de mismo mes de 2021.

Estas referencias son para una composición promedio de 3,81% de grasa y 3,42% de proteína (Fuente: Blasina y Asociados)

Stock de vacas lecheras cayó 8% frente a un año atrás

En el último año el stock de vacas lecheras (en ordeñe más vacas secas) cayó 8% interanual, de acuerdo a los datos primarios de DICOSE publicados la semana pasada.

Entre ambas categorías sumaron 389.872 cabezas, 33.290 menos que en 2021 (-8%).

El stock de vacas lecheras en ordeñe fue de 298.495 cabezas 6% menos frente a las 318.329 registradas en 2021.

El más acentuado fue el descenso del stock de vacas secas, que sumaron 91.377 cabezas, 13% menos respecto a las 104.833 de un año atrás.

Mirando la producción futura, el dato positivo fue para vaquillonas de 1 a 2 años y de más de 2, que en ambas categorías estables mostraron leves subas, con 76.081 cabezas las de 1 a 2 (+1,2%) y 29.829 cabezas las de más de 2. (+1%).

En total el rodeo lechero cayó 5%, con 679.952 cabezas.

Justino Zavala: “Estancamiento o al menos un crecimiento limitado”.

Se confirma la caída “preanunciada desde el año pasado” cuando observamos una importante disminución del número de reemplazos (vaquillonas de más de 2 años y de 1 a 2 años)”.

La baja en el stock en vacas lecheras, según los datos difundidos recientemente por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) confirma la caída “preanunciada desde el año pasado” cuando observamos una importante disminución del número de reemplazos (vaquillonas de más de 2 años y de 1 a 2 años)”, escribió el producto Justino Zavala en la última edición de la revista Todo Tambo, y advirtió desde el título que estamos ante “una mala señal”.

“En la declaración jurada cerrada el 30 de junio de 2021 se contabilizaron 30.816 vaquillonas menos que en 2020”, la caída es casi del 23%, “de una categoría que apenas daba para suplir a las vacas que se descartan” cada año.

En 2021 las declaraciones eran de 419.665 vacas, que con el 25% de descarte, una estimación que Zavala dice es “conservadora”, la demanda hubiera sido de 105.000 vaquillonas, “lo que significa que el 100% de las vaquillonas” de 1 a más de 2 años “deberían haber entrado a producir en 2022”.

Remisión volvió a la senda de baja en octubre

Luego de un sorpresivo repunte en setiembre, la remisión de leche a plantas industriales cayó en octubre. Fue el octubre más bajo desde 2019.

Los datos de INALE muestran envío por 216,3 millones de litros, un descenso de 2% frente a los 220 millones registrados un año atrás.

Salvo en setiembre, la remisión en el resto de los meses del año cayó y acumula una baja de 2% en lo que va del 2022 frente al año pasado.

En los últimos 12 meses móviles (noviembre 2021-octubre 2022) la remisión sumó 2.085,6 millones de litros, un descenso de 1,6% comparado con los 2.118,7 millones registrados en mismo periodo de 2020-2021. (Fuente: Blasina y Asociados)

MGAP destinará unos 10 millones de dólares en apoyo a la industria láctea

El Ministerio de Ganadería enviará un proyecto de ley al Parlamento para destinar un fondo que en principio ascendería a unos 10 millones de dólares en asistencia a los productores del sector lácteo

Atendiendo las necesidades de la industria láctea, el Poder Ejecutivo busca brindar herramientas que permitan el apalancamiento financiero, condicionado a la reconversión de varias de estas industrias y así evitar que tengan mayores perjuicios.

El ministro Fernando Mattos explicó que serían tres las industrias vinculadas al sector lácteo, con altos niveles de endeudamiento y sin acceso a crédito. Recordó que hay algunas que se vuelcan mayormente al mercado interno y otras que, al dedicarse a la exportación, han sufrido ciertas dificultades en algunos destinos.

En particular la producción quesera se ve mayormente afectada porque la materia prima es más cara y la demanda internacional está deprimida, agregó.

El Ministerio de Ganadería enviará un proyecto de ley al Parlamento para destinar un fondo que en principio ascendería a unos 10 millones de dólares en asistencia a los productores del sector lácteo. En este sentido, se prevé que las industrias deban reconvertirse para mayor rentabilidad y de esta manera recibir las ayudas que el gobierno brindará.

«Estamos estudiando las posibilidades de que esto sea suficiente para “apalancar” la asistencia financiera que estas industrias necesitan para su reconversión». Mattos aseveró que la reconversión que deben procesar estas industrias va desde lo tecnológico hasta el plan de negocios.

De esta manera el Poder Ejecutivo trata de evitar que algunas industrias más complicadas del sector lácteo cesen sus actividades, ya que, si esto sucediera, “son difíciles de reflotar y tienen un alto impacto en el interior del país”, concluyó el ministro. (Fuente: Rurales El País)