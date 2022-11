LECHERIA HOY

Se recupera la leche en polvo en FONTERRA.

Subieron las leches en polvo entera y descremada.

FONTERRA realizó el martes 15 el evento 320 que cerró con una suba en el precio promedio de 2,4%, a US$ 3.623. Las subas más destacadas se dieron en las leches en polvo entera y descremada del 3,1% cada una.

De los productos de exportación de Uruguay, la manteca y los quesos bajaron, en tanto que subieron las leches en polvo.

Situación en China repercute sobre el mercado mundial de los lácteos

China, el principal importador mundial de lácteos mostró una baja interanual de 20% en los volúmenes que compró hasta setiembre de 2022 (2,3 millones de toneladas) y es la primera caída en cinco años, según publicó DairyNews. Si bien el gigante asiático sigue aumentando su producción de leche, en la medida que crece el rodeo y se fortalecen los megatambos, precisa seguir importando, porque está lejos de ser autosuficiente. Las restricciones del gobierno de China, en el marco de su política COVID-19 cero, tiraron abajo la demanda por el confinamiento. Esto ha llevado a que la leche y la crema experimenten finalmente la mayor disminución interanual en términos de volumen, con más de 200.000 toneladas menos de productos importados, según DairyNews. Un efecto colateral de este aumento de la producción y la disminución de la demanda de productos frescos es que se espera que los procesadores nacionales aumenten la producción de leche en polvo entera para limitar las pérdidas, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Las importaciones de este producto cayeron 17% comparado con un año atrás y las de leche en polvo descremada bajaron 24%. En China ambos productos son intercambiables como ingredientes alimentarios, por lo que es probable que el consumo de leche en polvo descremada importada sea menor en 2022 debido a mayores existencias y producción de leche en polvo local. Según el reporte de DairyNews, prácticamente todos los exportadores registraron disminuciones en los volúmenes de productos lácteos enviados hacia la China en 2022. La UE es la que ha experimentado la mayor caída, con un 31% menos en comparación con el mismo período del año 2021. Es probable que esto sea debido al resultado tanto de la demanda debilitada pero también de los precios poco competitivos, ya que la menor producción de leche en el continente hace bajar el volumen exportado.

Se consolida caída en la morosidad de la producción lechera

El volumen de créditos vencidos de los productores lecheros con el sistema financiero mostró una marcada caída de agosto a setiembre y también frente a un año atrás, de acuerdo a los últimos datos desagregados el Banco Central del Uruguay.

Los créditos vencidos sumaron $ 123 millones en setiembre, 30% por debajo de los $ 175 millones registrados en agosto. Comparado con los $ 256 millones de un año atrás, el descenso es de 54%.

Por su parte, los créditos vigentes mostraron un aumento mensual de 7%, con $ 7.544 millones. Si se compara con setiembre de 2021 registró una caída de 23%.

Si se observa el trimestre julio-setiembre, el promedio de los créditos vigentes fue de $ 7.242 millones, marcando una baja de 28% frente a los $ 10.036 millones de mismo periodo de 2021.

En el caso de los créditos vencidos, el promedio fue de $ 143,45 millones en el trimestre, una caída de más de la mitad comparado con los $ 313,78 promedio un año atrás.

Jugos del Uruguay compró la marca Pili y se la lleva a Fray Bentos

La empresa Jugos del Uruguay, instalada en Fray Bentos, compró la marca Pili en US$ 73 mil en una subasta efectuada en la tarde del martes en Montevideo, en el local de Bavastro e Hijos, que comenzó sobre una base de US$ 25 mil, informó El Telegráfo de Paysandú. Luego del remate frustrado efectuado el 27 de setiembre y que terminara sin interesados con una base, en aquella oportunidad, de U$S 30 mil, en esta oportunidad sí se pudo vender la marca Pili. Al remate asistieron empresarios particulares, entre los que se encontraba un representante de Jugos del Uruguay e integrantes de la cooperativa de trabajo Cosepi (de extrabajadores de Pili), además del abogado de la sindicatura encargada de la liquidación, Fernando Cabrera.

La planta industrial de quesos de Pili en Paysandú había sido adquirida por Jugos del Uruguay en setiembre pasado, tras un acuerdo con el BROU. Según trascendió en su momento, la firma ya mantuvo contactos con una serie de productores lecheros de la zona de Fray Bentos para asegurarse un mínimo de materia prima que permita reactivar la producción industrial de quesos y otros productos.

Jugos del Uruguay apunta a producir la línea de quesos, gouda, muzzarella y dambo, y manteca (que tenía Pili), para sumarlo y complementarlo al mix de productos (jugos) que la empresa hoy ya exporta a merados de la región y Centroamérica. Jugos del Uruguay también tiene previsto utilizar su futura producción láctea para el mercado interno.

La planta industrial de la ex Pili tiene una capacidad para unos 400 mil litros diarios y procesaba unos 100 mil litros al momento de su cierre en. Esta industria había sido fundada en 1962 por la familia Nolla de Paysandú.