LECHERIA HOY

Precio promedio de CONAPROLE fue de US$ 0,41 en octubre

CONAPROLE cerró la liquidación de octubre con un precio medio por litro remitido a planta de $ 16,37 (unos US$ 0,41 al tipo de cambio actual) con un promedio de proteína de 3,83% y de 3,46% de grasa, informó a IT Lechería una fuente de la cooperativa. Este valor es para una calidad promedio de 19,39% y 99,36% de respaldo de capital lácteo. Aquellos productores con esos mismos sólidos, pero 100% de respaldo y 20% de calidad, accederán a un precio por litro de $ 16,65 (unos US$ 0,42).

En la última Asamblea de los 29, CONAPROLE comunicó la resolución del Directorio respecto al precio de leche para setiembre y octubre. En función de las variaciones de los precios internaciones, la bonificación estacional bajó del 15% al 11%. E setiembre se volcó a liquidación un reintegro de UTE de aproximadamente 20 centésimos por litro. Esto determinó un ajuste final de -1,4% para setiembre y de -2,6% para octubre.

Está previsto que este jueves el presidente de la cooperativa, Gabriel Fernández, realice anuncios en materia de precio para la leche para las remisiones de noviembre y diciembre.

Por otro lado, la remisión de octubre cerró con un promedio diario de 4,8 millones de litros, un volumen que estuvo 2,36% por debajo de igual mes del año pasado.

Cambia el ánimo para la cuenca lechera del litoral sanducero

La última asamblea de la Asociación de Productores de Leche de Paysandú (APLP) ratificó la continuidad de las principales autoridades de la directiva. Gerardo de Souza seguirá presidiendo la gremial sanducera.

En diálogo con IT Lechería, el productor comentó que durante la asamblea se destacó el rol de la gremial como proveedor de insumos para los tamberos de la zona, además del apoyo en gestoría que también se brinda. “Hay un clima de mayor optimismo que se refleja en nuevas inversiones y que hace que el sector siga creciendo”, destacó De Souza.

Los productores de esta cuenca están trabajando con el apoyo de la UTEC, y distintos convenios con otras instituciones e industrias lácteas. El departamento de Paysandú está muy cerca ya de activar en diciembre un tambo en la Escuela Agraria Lorenzo Gueyres de la UTU con el apoyo de la APLP.

Esperando las lluvias, la feria de quesos artesanales vendió todo a precios estables.

La temporada turística, ya muy próxima de comenzar, podría imprimirle agilidad al mercado que aparece demasiado quieto desde hace varias semanas.

Cuando parece que el agua se aproxima y se esperan las necesitadas precipitaciones, el mercado de quesos volvió a vender toda la oferta, considerando que se mantiene la transacción telefónica previa.

La caída de la producción lechera tampoco se vio reflejada en el mercado, dijo Eduardo Mesa luego de observar la oferta, la demanda y los precios de la semana.

Asimismo, se aproxima el verano y se confía en que la temporada turística agilite las ventas.

VALORES.

Queso Colonia de primera calidad entre los $ 180 y $ 200. Queso Colonia de marca reconocida y estacionados, entre $ 200 y $ 260. Queso Colonia de segunda calidad entre $ 170 a $ 180.

Quesos con fermento, marcas reconocidas con 40 y 45 días, entre $ 180 y $ 220. Quesos estacionados (1 año o más), de $ 280 a $ 320.

Dambo y Quartirolo, entre $ 180 y $ 190. Queso Sardo de $ 180 a $ 200.

Quesos para rallar de $ 180 a $ 190. Magros con y sin sal de $ 180 a $ 190.

Mantecas caseras de $ 160 a $ 170.

Muzzarella común de $ 170 a $ 180. Muzzarella de marca impuesta en el mercado entre $ 180 y $ 210. Roquefort nacional $ 380. Quesitos Colonia de a kilo entre $ 180 y $ 200. Quesitos Colonia con gusto incorporado de $ 200 a $ 220.

Quesos de cabra $ 440. Provolone parrillero, $ 180 a $ 200.

Creció la facturación por ventas de lácteos en octubre 2022

Las exportaciones de los primeros 10 meses fueron 7% superiores al acumulado de 2020.

Las exportaciones de los primeros 10 meses fueron 7% superiores al acumulado de 2020, según los datos del Instituto Nacional de la Leche (INALE). El total exportado llegó a US$ 610,4 millones.

Dado por las mayores facturaciones de leche en polvo entera (+8%), leche en polvo descremada (+11%) y manteca (+20%) relacionadas a mejores precios recibidos. En el primero de los rubros, en el acumulado a octubre se llegó a US$ 414,7 millones, en leche en polvo descremada se facturó US$ 35,0 millones y en caso de la manteca se llegó a US$ 37.6 millones.

Respecto al volumen se enviaron 9.989 toneladas de leche en polvo, 3.914 toneladas de descremada y 1.572 toneladas, entre otros rubros lácteos.

Según el informe del INALE, el precio promedio pactado para la leche en polvo entera en el mes de octubre originada en Sudamérica se sitúo en US$ 3.467 toneladas con una mejora del +1% respecto al mes anterior y un aumento de +14% respecto a un año atrás. Por su parte, el precio de exportación de este producto de Oceanía aumentó +5% comprado con el mes anterior y se situó un +25% arriba del de un año atrás alcanzando un valor de US$ 3.800 toneladas. Europa mejoró respecto a setiembre +6% y aumentó +25% comprado con un año atrás con promedio de US$ 4.054 toneladas. (Fuente: Rurales El País)

GDT Pulse registró la tercera baja consecutiva esta semana

La plataforma electrónica de lácteos Global Dairy Trade (GDT) continúa desarrollando su prueba piloto GDT Pulse, la cual ofrece subastas únicamente de leche en polvo entera en las semanas alternas a las tradicionales licitaciones que se realizan en dicha plataforma durante el primer y tercer martes de cada mes.

Las ventas de GDT Pulse se realizan el segundo, cuarto martes de cada mes, inclusive el quinto martes, si lo hubiere. Estas ventas que comenzaron el segundo martes de agosto de este año, tendrán un período de prueba de seis a 12 meses y se validará en base a su nivel de comercialización, participación de vendedores y compradores y precios alcanzados.

Este martes 8 de noviembre se desarrolló la octava subasta, donde se comercializaron 1.000 toneladas de leche en polvo entera con un valor promedio de la tonelada posicionado en US$ 3.225. Este valor significa una caída del 1,68% respecto a la subasta anterior, siendo además la tercera baja consecutiva desde el pico de valores alcanzado en la última venta del mes de setiembre, acumulando una baja del 10,6%.

Respecto al valor alcanzado por este producto en la primera licitación tradicional de noviembre, donde cotizó a US$ 3.279 por tonelada en la venta 319, se observa también un descenso del 1,65%.

