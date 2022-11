LECHERIA HOY

En FONTERRA, la leche en polvo entera bajó 3,4% a US$ 3.279.

La baja de la leche en polvo descremada fue del 8,5%. Subieron la manteca y el queso. La novedad es que en Australia elaboran alcohol lácteo para ganar rentabilidad.

El martes 1° de noviembre FONTERRA realizó el evento 319 con 28.867 toneladas comercializadas, cerrando las operaciones con una caída del valor promedio de US$ 3,9%.

La leche en polvo descremada y entera fueron, de los productos que Uruguay exporta, los que más bajaron en sus valores, 8,5% y 3,4% respectivamente.

DETALLE DE LOS VALORES POR PRODUCTO.

Manteca: US$ 4.868 (+0,2%). Cheddar: US$ 4.802 (+0,9%). Leche en polvo descremada: US$ 2.972 (-8,5%). Leche en polvo entera: US$ 3.279 (-3,4%). Gracia butírica anhidra: US$ 5.562 (-1,7%). Suero de manteca en polvo: US$ 2.973 (-11,4%). Lactosa: US$ 1.300 (-1,0%). Promedio: US$ 3.537 (-3,9%).

Reintegran 7.100.000 dólares a productores remitentes de leche

Por cuarta vez, desde 2021, el gobierno restituye el excedente del Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera. En esta oportunidad, 2.500.000 de dólares beneficiaron a 975 productores. Las cuatro transferencias totalizan 7.100.000 dólares, indicó el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Juan Ignacio Buffa. “Esto resuelve una injusticia que estaban experimentando los productores”, agregó.

El profesional consideró que toda medida que mejore la situación de los productores lecheros es buena para la cadena del sector y aumenta la productividad. Añadió que el beneficio abarcó a casi el 50% de los productores remitentes. Recordó que se decidió modificar la ley del fondo lechero para eliminar la injusticia generada de no devolverles el monto excedente a los productores que nunca cobraron el crédito o a los que lo terminaron de abonar.

“Llega en un momento clave, porque estamos atravesando una emergencia climática, situación que exige de cierta inversión, por lo que será muy bien recibido”, señaló el funcionario de gobierno, y añadió que los pagos se efectuaron mediante depósitos bancarios.

Detalló que el primer reembolso se efectuó en diciembre de 2021 y benefició a 610 productores; el segundo, en marzo de 2022, a 711 emprendedores, y el tercero, en junio de este año, a 850 productores.

Buffa también mencionó que se está procesando los apoyos para el sector lechero vinculados a la emergencia climática. Pormenorizó que serán créditos con tasa de interés subsidiado y plazos acordes. Asimismo destacó las líneas crediticias específicas con el Banco República para soluciones en agua y riego, con financiamiento a 10 años, tasas ventajosas y período de gracia interesante.

“El sector lechero siempre da respuestas, aumentando su productividad. Es un reconocimiento que se debe hacer. El desafío es continuar en esa línea, sostener las cuencas lecheras, utilizar la capacidad ociosa industrial, seguir trabajando en la apertura de mercados, tal como en el sudeste asiático, y generar condiciones de confianza”, manifestó Buffa.