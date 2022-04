Lechería hoy

FONTERRA bajó nuevamente y enciende las alarmas en el mundo lácteo

Este martes se desarrolló el segundo remate mensual de Fonterra, que dejó una caída de 3,6% a nivel general.

El volumen comercializado en este evento fue de 22.719 toneladas, 3,1% más que hace 15 días atrás.

Todos los commodities cayeron:

Grasa butírica anhidra: US$ 6.802 (-1,3%). Manteca: US$ 6.640 (-3,7%). Cheddar: US$ 6.185 (3,9%). Lactosa: US$ 1.565 (-2,4%). Leche en polvo descremada: US$ 4.408 (-4,2%). Leche en polvo entera: US$ 4.207 (-4,4%). Promedio: US$ 4.855 (-3,6%).

La leche en polvo entera cayó 4,4% respecto al último evento, cotizando a US$ 4.207, mientras que la descremada ajustó también a la baja en 4,2%, quedando en US$ 4.408.

Faltarán lácteos en las góndolas por medidas sindicales, afirman

desde cámara del sector

«Hay una cantidad de productos que no van a estar disponibles en sí o en cantidad suficiente», dijeron fuentes de la gremial.

Las medidas sindicales que lleva adelante la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) afectarán el suministro de productos, indicaron a El País fuentes de la Cámara de la Industria Láctea (CILU).

“Esta semana ya se empieza a notar. Hay una cantidad de productos que no van a estar disponibles en sí o en cantidad suficiente. Generalmente, cuando se toman estas medidas, lo que más se afecta es la expedición de las empresas y seguramente va a haber falta de productos”, comentaron.

La FTIL indicó el jueves de noche en un comunicado que las medidas seguirán hasta que se reinstalen los ámbitos de negociación colectiva con confirmación de participación de la Cámara.

El sindicato resolvió que desde ese día todos los trabajadores de la industria láctea comenzaran a trabajar a reglamento. Esto significa que no realizan horas extra, cambios de turno, ni tareas de mayor jerarquía a la de su escalafón.

Por su parte, fuentes de la Cámara señalaron este lunes a El País que no se retiraron del Consejo de Salarios, sino que la gremial participó de la última reunión tripartita, en la que se dijo a los trabajadores que debían cumplir con el acuerdo firmado en diciembre, que tiene cláusulas de prevención de conflicto. No hubo negociación salarial porque “no correspondía”, sostuvieron.

“Si los trabajadores levantan las medidas por 48 horas, de acuerdo a las cláusulas de prevención de conflicto, el Poder Ejecutivo puede convocar al Consejo de Salarios, del que naturalmente vamos a participar”, agregaron las fuentes. (Fuente: El País)

Trabajadores de la

industria láctea se

declararon en

preconflicto y trabajan

a reglamento

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) definió el jueves pasado declararse en preconflicto y trabajar a reglamento desde la media noche del viernes 15. No se están realizando horas extra “hasta que se reinstale los ámbitos de negociación colectiva con confirmación de participación de la Cámara de la Industria Láctea”, señaló en un comunicado.

El argumento de la medida es la falta de avance en el Consejo de Salarios del sector, ante posición de la CILU por una situación de conflicto en Conaprole. La CILU emitió un comunicado la semana pasada apuntando también al estancamiento en las negociaciones. “Frente a un reclamo de categorías infundado y desproporcionado en una de las empresas lácteas se genera una situación de conflicto que lleva a la Cámara a solicitar los mecanismos de prevención firmados en diciembre de 2021”, señaló.

El próximo jueves la FTIL realizará su asamblea general nacional donde analizará el posible avance de las negociaciones o “en su defecto la profundización de las medidas a implementar”, dijo en el comunicado. (Fuente: Blasina y Asociados)

CONAPROLE obtuvo reconocimiento reputación marca ranking Merco

La Cooperativa Nacional de Productores de Leche se ubicó como la principal marca privada a nivel nacional con mejor reputación empresarial.

Conaprole se posicionó nuevamente en el top 5 de empresas con mejor reputación empresarial.

Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es el monitor corporativo de referencia en Iberoamérica que viene evaluando la reputación de las empresas desde el año 2000.

Se trata de un instrumento de evaluación reputacional, basado en una metodología multistakeholder realizado por grupo Análisis e Investigación, de acuerdo con la Norma ISO 2025 y auditado en forma independiente por la consultora KPMG.

CRECIENDO JUNTOS.

La calidad y sustentabilidad son los dos pilares reputacionales más destacados por la Cooperativa. “Recibimos con honor y mucha alegría este nuevo reconocimiento al trabajo, a las inversiones realizadas, a nuestro incansable compromiso con la innovación, con la producción saludable, con la responsabilidad por la naturaleza, y con un objetivo claro de estar siempre incondicionalmente con quienes nos elijen”, indicó el gerente general de la Cooperativa, Gabriel Valdés.

Además destacó el compromiso y dedicación de productores, colaboradores y distribuidores que son quienes trabajan día a día por la Cooperativa.

“Mantener el liderazgo durante tanto tiempo no es una tarea sencilla, refleja la pasión por lo que hacemos desde el tambo hasta la mesa de nuestras familias, y nuestra Actitud de transformación permanente para asegurar la excelencia en nuestros procesos, la inocuidad de nuestro portafolio de productos para brindar siempre lo mejor a los consumidores”, sentenció Valdés.

MGAP alerta ante casos de intoxicación en ganado

El BOCOPA es una enfermedad del ganado altamente tóxica causada por el hongo Ramaria (Clavaria) flavo-brunnescens, conocido como “hongo de los Eucaliptus” . Veterinarios de la División de Sanidad Animal de la Dirección General de los Servicios Ganaderos, se encuentran monitoreando y visitando predios de productores, ante la ocurrencia de casos de intoxicación en ganado por ingesta.

La enfermedad es de alta morbi-mortalidad y afecta principalmente bovinos y ovinos, pero también puede ocurrir en cerdos domésticos, jabalíes y equinos. El BOCOPA ocurre cada otoño en todo el país, desde que fuera primeramente descripta por técnicos de DILAVE/MGAP en 1957.

Los animales pierden peso, se babean debido a ulceraciones extensas y desprendimiento del epitelio de la lengua, sufren claudicaciones por desprendimiento de las pezuñas o cascos, y hay caída de los pelos, especialmente de la cola y hasta desprendimiento y caída de los cuernos en animales astados.

El BOCOPA es una enfermedad emergente en Uruguay, dado que el número de brotes aumenta año a año en paralelo al crecimiento de la forestación y los sistemas silvopastoriles.